Tech Talk: le professeur Prost est parfaitement logique

Alain Prost a toujours exigé le respect dans un rapport immensément contraire à sa petite taille. Il est donc bon de voir un colosse dans le monde de l’automobile se lever et défier l’idiot «établissement».

Préoccupé par la pertinence de la Formule 1 au milieu des interdictions imminentes des moteurs à combustion interne dans toutes les voitures à cause de pénalités draconiennes en matière de carbone fondées sur la question de plus en plus controversée du «réchauffement climatique»; «Le professeur» fait des suggestions très intéressantes sur le rôle de la F1 dans l’avenir de l’automobile.

“Je suis vraiment bouleversé par ce que je vois aujourd’hui avec l’industrie automobile”, a admis Prost. “Vous ne voulez pas opter pour l’électricité … alors quelle technologie pour la Formule 1 à l’avenir? «C’est difficile à savoir – d’un côté, et ce n’est pas ma position, on revient au 12 cylindres et on a la même vision de la F1 dans le monde. “Et pourquoi pas?

«Mais qui va appuyer sur le bouton et prendre cette décision? «C’est très difficile, mais il est bon de se poser la question et nous devons constamment parler de durabilité: ce que nous pouvons faire, mais la technologie est très, très difficile et nous ne pouvons pas, comme dans ma période suivre la tendance de la l’industrie automobile – aujourd’hui, c’est beaucoup plus difficile.

La suggestion pertinente, quoique subliminale, du quadruple champion du monde, selon laquelle la Formule 1 devrait montrer la voie plutôt que de simplement suivre les tendances actuelles vient sur le dos des intentions du sport d’un avenir loin de la pure électrique. La F1 veut que les moteurs à deux temps synthétiques alimentés au vert produisent tous les bons bruits, non seulement sur la bonne voie, mais aussi dans le bon message sur ce qui devrait alimenter les automobiles que nos petits-enfants conduiront.

Il ne fait aucun doute que nous devons réduire la teneur en carbone de notre atmosphère, mais à quel prix? Bien que leur développement en cours offre un potentiel incroyable pour des solutions de mobilité futures plus propres et plus durables, les moteurs à combustion interne sont menacés, le développement étant déjà suspendu sur les moteurs diesel et les améliorations de la puissance de l’essence sont également compromises par l’interdiction imminente des ICE à des délais improbables.

Cela malgré des progrès spectaculaires dans les moteurs à essence et diesel au cours du dernier quart de siècle. Mais les régimes se tordent de joie à la perspective de milliards de dollars de revenus carbone provenant des amendes des constructeurs automobiles pour alimenter les sanctions des entreprises. Et bien sûr, vous taxer aussi. Donc, plutôt que de continuer à affiner leurs ICE déjà excellents, l’industrie automobile d’aujourd’hui est absolument investie dans les voitures électriques alors qu’elle se démène pour répondre à la «demande».

Mais les véhicules électriques à batterie sont-ils vraiment la réponse? Une voiture électrique peut-elle jamais égaler la polyvalence et l’aspect pratique d’une essence, d’un diesel ou même d’un hybride? Et qu’en est-il de l’infrastructure internationale pour prendre en charge 80 millions de nouvelles voitures électriques par an, sans parler du parking existant alors que la population de BEV explose hypothétiquement par ce nombre chaque année?

Cela soulève également des questions sur la façon dont les réseaux électriques déjà surchargés vont faire face et d’où viendra l’infrastructure pour recharger rapidement des millions de voitures électriques, peu importe combien d’entre elles seront toujours rechargées par des centrales alimentées au charbon?

Ajoutez des questions sur le dilemme épineux de la satisfaction de la demande croissante, de l’approvisionnement et de l’extraction des composants toxiques de la batterie, et encore moins où et comment tout ce gâchis toxique sera éliminé une fois terminé, et on commence à s’interroger sur le véritable attrait de l’électricité voiture. Une autre préoccupation est de savoir si les constructeurs automobiles déjà assiégés peuvent réussir une transformation impossible dans un délai inaccessible?

Tout cela fait que l’on se demande s’il est vraiment plausible, possible ou probable que tout cela soit en place au moment où certains génies estiment qu’une interdiction des glaces doit être en place en 2035…?

Les moteurs à combustion interne alimentés par des carburants propres de nouvelle génération offrent cependant un avenir automobile vert beaucoup plus plausible et durable avec de nombreux avantages par rapport aux voitures électriques. Les gens sont plus que confortables avec la praticité, la polyvalence et la simplicité de l’ICE – tous les aspects compromis par la motorisation BEV et il n’est pas nécessaire d’équiper le monde avec une infrastructure de recharge de voiture électrique – les ICE de nouvelle génération n’ont besoin que de nouveaux carburants propres pour être stockés dans réservoirs de station-service. Et il n’y a pas de questions concernant l’approvisionnement ou l’élimination des composants ICE.

Maintenant, la Formule 1 a déjà suggéré un futur livre de règles englobant les ICE hybrides 2 temps à carburant propre à haut débit et Prost a plus que juste un point pertinent que ce futur concept n’est pas seulement une occasion pour la Formule 1 de montrer la voie, mais c’est aussi le devoir du sport de conduire le monde vers l’avenir de l’automobile en présentant la véritable technologie durable que nos petits-enfants conduiront.

Alors, que préféreriez-vous – allons-nous simplement nous allonger là et permettre à des politiciens ignorants et cupides de nous donner un coup de pied dans la direction où ils veulent que l’automobile aille? Ou comme le suggère Alain Prost, la Formule 1 devrait-elle ouvrir la voie à définir l’essence du véritable avenir durable de l’automobile…?

.