TechTalk: Ferrari et ses gourous, plus qu’un simple noir et blanc?

Aujourd’hui tu vas penser que j’ai vraiment perdu mes billes. Mais soyez indulgent – ma méthode est folle…

Supposons que cela soit en partie dû à ma mère – toujours avec sa tête dans les étoiles, pourquoi votre Vénus est en haut de votre Uranus et l’effet qui a sur votre vie, etc. Pour moi, tout était hocus-pocus. Puis un jour, elle m’a dit: “Il y aura trop d’énergie dans ta vie samedi, mon garçon – papa doit t’accompagner ce week-end.”

Je me dirigeais vers Port Elizabeth pour faire la course de mon Kadett 16V dans les ressortissants du Groupe N St89 1989 à Aldo Scribante et voilà, j’ai été emmené dans la vendetta de quelqu’un d’autre et j’ai fini par rouler sur le Golf 16V de Briers dans un accident de ligne de départ cataclysmique. Cela a aussi fait ma saison.

Je me suis dit, qu’est-ce que l’enfer – la vieille dame peut avoir un point? Ce train de pensée s’est arrêté là et j’ai continué. Trois ou quatre mois plus tard, maman a dit: «Fais attention aujourd’hui mon garçon – tu as encore trop d’énergie…»

J’ai à peine écouté, j’ai sauté dans ma rue folle 16V et je suis parti travailler et comme je l’ai toujours fait, je l’ai jeté comme Sainz Senior dans la gauche-droite menant à mon atelier de réglage. Mais quelqu’un avait laissé tomber du sable sur la route pendant la nuit et je suis parti. Et je l’ai roulé.

Ce jour-là, j’ai pris note. La prochaine fois, maman m’a dit que j’avais trop d’énergie que je me cachais derrière mon bureau. Mais j’ai heurté mon grand presse-papier rond en verre avec mon coude et il est tombé du bureau, est tombé sur mon gros orteil et a noirci l’ongle.

Je vous le promets, il y a quelque chose dans ce hocus-pocus. J’ai commencé à prêter attention aux avertissements fous de ma mère et je pense que cela fait du bien. Il y a certainement plus dans la vie que ce que disent le dynamo, le chronomètre et le bilan.

Nue avec moi – nous allons quelque part…

Permettant à cette fenêtre spirituelle de rester ouverte et ayant souvent depuis appuyé sur le rebord et regardé dans ce monde, j’en suis venu à accepter quelques nuances que je n’aurais peut-être jamais. Maintenant, je suis ingénieur aéronautique de métier, j’ai couru des voitures toute ma vie et suis formé et pleinement au fait du noir et blanc et du pragmatique dans la vie, mais les expériences ci-dessus m’ont prouvé qu’il y a certainement une zone grise aussi.

La plupart d’entre nous réagissent d’abord et avant tout aux stimuli de l’environnement terrestre – le climat physique et les événements qui nous entourent, ce que nous pouvons voir, toucher et ressentir et nous travaillons dur pour exploiter le meilleur de tout cela – c’est juste la nature humaine. Mais qu’en est-il de notre propre atmosphère – cette aura autour de chacun de nous?

Maintenant, ce n’est pas seulement nous qui en avons un – chaque objet sur terre a sa propre aura, ou essence et cela et tout ce que nous touchons, voyons et traitons chaque jour, sont inextricablement liés.

Qu’il s’agisse de la Terre mère, de son noyau interne, de sa surface, de ses mers et océans; son atmosphère et comment tout cela s’intègre dans le système solaire et la grande galaxie, il y a un certain esprit ou une aura à tout cela. Même chose avec nous, votre chiot, votre maison et les briques ou panneaux dont il est construit et l’écran que vous regardez en ce moment – il y a plus à tout ce que nous savons, voyons, touchons et ressentons, que juste le corps dense de celui-ci .

En réalité, cette aura est un champ d’énergie électromagnétique, qui nous encapsule et tout le reste sur terre et au-delà. C’est cette aura réelle et présente mais invisible qui nous rend, nous et tout le monde et tout, uniques.

Ils disent que l’aura régit notre santé, notre attitude et notre bien-être et que si vous pouvez le gérer, si vous pouvez le maîtriser, et cela peut avoir un impact significatif et significatif sur tout ce que nous faisons. Encore une fois, je vous rappelle que la même chose s’applique à tout. Encore avec moi? Continuez – c’est là que ça commence à devenir intéressant…

Rappelez-vous ma boutique de tuning que je mentionne J’ai roulé mon Kadett sur le chemin de ce matin? Eh bien, c’était vraiment une petite entreprise cool – nous avons développé et commercialisé une gamme d’options de tramway plus rapide – remplissant le créneau qu’occupent M, AMG et RS aujourd’hui, par rapport à Oettinger, Irmscher et Alpina et oserais-je dire, je pense que nous avons fait un meilleur travail pour la moitié du coût aussi. J’ai également piloté ma voiture et quelques autres voitures de course à partir de là et le dyno était une petite pièce occupée.

Maintenant, je suis sûr que vous avez vu – et que vous vous êtes interrogé sur ces petits beignets magnétiques qui pendent au-dessus de la conduite de carburant de votre voiture, qu’ils disent que vous améliorerez les performances, l’économie et le reste de votre voiture en «conditionnant magnétiquement» le carburant? Nous en avons testé beaucoup au fil des ans et sommes toujours arrivés à la même conclusion – ils ne valaient pas l’amélioration qu’ils apportaient – ils n’ont jamais vraiment fait suffisamment de gain pour justifier de les utiliser dans votre pilote quotidien.

Cela dit, j’ai utilisé les unités qu’ils nous ont données pour tester nos voitures de course et de course économique, car petites qu’elles soient, toute petite amélioration valait la peine d’être critiquée en compétition…

Vous avez peut-être maintenant une idée de où cela va…

Maintenant, en novembre, j’ai rencontré un homme très intéressant lors d’une réunion de course internationale – il était là parce qu’il travaillait sur quelque chose de très différent et alors que la plupart pensaient qu’il était à peu près là où vous pensez peut-être que je suis en ce moment et s’est bientôt éloigné, lui et moi bavardé pendant un certain temps. Ce que ce gars fait, c’est d’imposer au champ aurique autour d’une voiture de course et de ses composants pour trouver un avantage sur la piste.

Il travaille autour de l’aura et des champs de la voiture et de ceux des composants stratégiques de la voiture – de la façon dont le champ ou l’aura affecte le flux d’air et de carburant à travers le collecteur d’admission et les plénums et les combus, à l’effet des pièces d’un moteur à combustion interne tournant à des vertiges. le régime a tout autour et même comment les pneus interagissent avec le tarmac, la chaleur et les champs imposés par les forces de rotation des roues et comment la vitesse de la voiture influe sur tout cela.

La liste des aspects automobiles dont l’ingérence aurique peut bénéficier aux performances semble sans fin. Mais le véritable nœud ici est de savoir comment les gens modifient déjà cette aura de choses pour améliorer leurs performances en tant que composant et en tant que partie de l’ensemble dans la course. C’est aussi plus que fascinant…

Considérez maintenant ceci; si les équipes de course, qui se rendent à des courses en bandes de disons, vingt personnes dans des formules moindres ont des gourous voyageant avec elles pour se mêler de l’aura de leurs voitures et de leurs pièces, à quel point ce phénomène est-il répandu chez, disons, Ferrari qui a un gros plan 1500 personnes travaillant sur ses deux voitures?

Combien de disciples spirituels, d’ingénieurs électromécaniciens et autres passent toutes leurs heures d’éveil à jouer avec cet art noir pour trouver des moyens de s’assurer que ces voitures rouges tourneront quelques centièmes plus vite que les voitures argent et bleu?

Et c’est ce sur quoi la FIA est tombée sur Maranello et est impuissante à imposer la loi de Formule 1, tout simplement parce qu’en ce moment, c’est une zone complètement grise et qu’il n’y a pas de lois pour la contrôler…?

C’est une question des plus intéressantes et qui pourrait très bien expliquer ce qui s’est passé pour graver ce froncement de sourcils sur le front de la FIA. Les gourous rouges de Ferrari ont-ils exploité une zone que la plupart des gens ignorent même exister?

Donc, cette propriété intellectuelle est sans aucun doute celle de Ferrari et si c’est le cas, tout ce que la FIA peut faire est de travailler avec Maranello alors qu’elle essaye de rattraper son retard sur la façon dont une dimension nouvelle et la plus significative commence à influencer la F1.

Impossible? Non – je ne pense pas – je peux garantir que ma mère est entièrement d’accord et j’ai hâte de lui envoyer ce lien.

Bienvenue dans le futur – il semble que nous n’ayons pas besoin de ça de Lorean après tout 😉

