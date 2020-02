Test à Barcelone – Jour 1: Mercedes menaçante et Ferrari maîtrisée

Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont dominé les écrans de chronométrage à la fin de la première journée d’essais de Formule 1 sur le Circuit de Catalunya Barcelona, ​​alors que Mercedes a tiré le premier avertissement à leurs rivaux: ils sont sur le coup dès le départ!

Les tests sont largement dénués de sens comme l’a prouvé l’année dernière, mais ils fournissent une indication de qui se trouve à la fin de la course aux armements d’hiver, et il serait juste de dire que la Mercedes W11 est une pièce de kit rapide et soignée qui est chaude hors de la boîte.

Hamilton, qui plus tôt cette semaine a remporté le Laureus Sportsman of the Year Award, était dans la voiture pour le relais de l’après-midi et a terminé la journée en 1: 16,976, soit trois dixièmes de plus que son coéquipier Bottas pendant le quart de matin. Le champion du monde a effectué 94 tours dans l’après-midi.

Le Finlandais a dépassé les écrans de chronométrage lorsqu’il a sauté de la voiture à la pause déjeuner, avec 79 tours sur sa carte, et vous devez imaginer que la mèche n’est nulle part complètement retournée sur la voiture à ce stade. De mauvais augure de Mercedes.

En revanche, ses rivaux Ferrari ont subi un coup dur à leurs plans lorsque Sebastian Vettel a rapporté en malade, a fait une séance photo avec d’autres pilotes sur les lignes droites de départ avant de quitter le site espagnol du Prix GFrand pour récupérer. Charles Leclerc a plutôt été recruté pour commencer ses fonctions plus tôt.

