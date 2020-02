Test de Barcelone 2 Jour 2: Ferrari donne le ton, pause Mercedes

Ferrari sera heureuse à la fin de la deuxième journée des essais de pré-saison de Formule 1 sur le Circuit de Barcelone-Catalunya tandis que Mercedes a montré une faille dans son blindage lorsque Lewis Hamilton a garé le W11 jusqu’à présent à l’épreuve des balles avec un problème de PU.

Les Reds avaient besoin d’une bonne journée de course et ils l’ont eu avec Sebastian Vettel qui a pompé en xxx tours dans le SF1000 avec son temps du matin de 1: 16.841 meilleur de la journée qui a commencé avec un circuit humide et a séché rapidement sous le soleil brillant qui a prévalu pour le reste de le jour, tout comme le vent venteux.

L’Allemand a également fait un tour pendant la journée, mais quelque chose ne va pas car les Reds ont refusé les chevaux ou ils ont une voiture très ordinaire. Sur les longs runs, avec Racing Point en piste qui fait aussi les longs trucs, Vettel roulait au même rythme que Lance Stroll.

C’était également une journée bien remplie pour Mercedes qui a subi un échec lorsque Hamilton a été contraint de garer la voiture sur la bonne voie avec un problème de PU. Cela a provoqué un long arrêt lors de la récupération de la voiture. La semaine dernière, ils auraient traversé deux PU, suggérant que tout ne va pas bien avec le package Silver Arrows.

La poudre était clairement maintenue au sec, avec Valtteri Bottas septième, tandis qu’Hamilton soutenait le bas des feuilles de temps avec ses 14 tours dont le plus rapide était à plus de cinq secondes du rythme. Pas une bonne journée pour le champion du monde.

La fin a révélé peu car l’attaque au tour attendue par les équipes et leurs pilotes, en cette avant-dernière journée, n’a pas eu lieu. Peut-être demain, le dernier jour? L’argent intelligent ne révélera rien de plus que Melbourne.

Néanmoins, Pierre Gasly a été le deuxième plus rapide d’AlphaTauri à quelques dixièmes de retard sur le meilleur temps, mais au sixième dixième du prochain meilleur pilote propulsé par Honda, Max Verstappen à six dixièmes de retard et sixième sur les écrans de chronométrage.

Stroll a terminé la journée troisième et la plus rapide de la brigade Merc avec un solide mielage dans le Racing Point RP20, avec le débutant de Williams Nicholas Latifi quatrième, et encourageant seulement quelques dixièmes de moins que leur ancien pilote. Le Canadien a également accumulé plus de tours que tout autre pilote le jour avec 159 remplis.

