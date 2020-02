Test de Barcelone 2 Matin 1: Kubica au sommet, Red Bull a eu des ennuis

La deuxième semaine des essais de Formule 1 2020 a connu un début surprenant, avec Robert Kubica d’Alfa Romeo en tête des feuilles de temps lors de la séance du matin sur le Circuit de Barcelone-Catalunya mercredi.

En tête avec un meilleur temps de 1: 16.942, le Polonais était 0,598 seconde plus rapide que son prochain plus proche challenger, l’AlphaTauri de Daniil Kvyat. Cependant, le temps de Kubica est venu sur les pneus C5 les plus rapides, qu’aucune autre équipe n’a choisi d’utiliser.

Alexander Albon de Red Bull était le troisième plus rapide, avec 0,010 seconde de retard. Cependant, Albon (29 tours) et Kvyat (25 tours) dans la voiture sœur ont eu leurs matinées affectées par des problèmes techniques, sans sérieuse course avant la dernière heure de la session.

Lewis Hamilton, de Mercedes, a terminé quatrième sur le pneu C2, profitant d’une autre solide séance qui l’a vu parcourir 88 tours, soit 22 de plus qu’une distance de course.

Lance Stroll de Racing Point a pris la cinquième place, sa «Mercedes rose» étant le dernier des coureurs à terminer sous la marque de 1:18.

Sixième était la Ferrari de Sebastian Vettel, qui, malgré une rotation dans le gravier, a réussi à accumuler un kilométrage crucial pour la Scuderia, terminant avec 84 tours.

Daniel Ricciardo était septième pour Renault, à seulement 0,007s de l’avance de l’équipe client McLaren et Carlos Sainz.

Williams a connu une matinée prometteuse sur une note aigre, car un problème de moteur a mis fin prématurément au temps de Nicholas Latifi dans la voiture, après avoir effectué 48 tours avec une heure et demie à parcourir.

Seul parmi les coureurs du matin à poursuivre la séance de l’après-midi, Romain Grosjean a pris les devants pour Haas, avec une baisse de 0,370 sur Latifi, avec un troisième pire chrono de seulement 42.

Rapport en cours…

