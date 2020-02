Test de Barcelone 2 Matin 2: Vettel en tête dans une session semée d’erreurs

Après quatre jours d’essais sans rythme significatif, Ferrari a finalement fléchi ses muscles avec Sebastian Vettel enregistrant le meilleur temps jeudi matin sur le Circuit de Catalunya-Barcelone.

En tête avec un temps de 1: 16.841, le temps de Vettel était le troisième plus rapide des essais de Formule 1 de 2020 jusqu’à présent, derrière le 1: 15.732 de Mercedes Valtteri Bottas et le 1: 16.516 de Lewis Hamilton. Les trois temps ont été réglés sur le pneu C5 le plus rapide.

Après avoir annoncé publiquement qu’ils adoptaient cette année une approche de test différente de celle qui les a vus afficher des temps impressionnants tout au long de l’édition 2019, le tour de Vettel est la première indication du rythme réel de Ferrari, et devrait contribuer à apaiser les inquiétudes des observateurs extérieurs .

Cependant, ce n’était pas une session tout à fait parfaite pour la Scuderia, car Vettel a rejoint Max Verstappen, Valtteri Bottas et Antonio Giovinazzi pour être rattrapé par les conditions glissantes laissées par la pluie pendant la nuit.

