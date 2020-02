Test de Barcelone – Jour 1: citations des pilotes et de l’équipe

Les pilotes et les représentants des équipes rendent compte de la première journée d’essais avant la saison du Championnat du monde de Formule 1 2020, par une journée ensoleillée et brillante rendue remarquable par la fiabilité à toute épreuve de toutes les équipes du Circuit de Catalunya à Barcelone.

Bien que Mercedes semble avoir un avantage, il n’en est encore qu’à ses débuts et beaucoup de choses sont tenues secrètes alors que les équipes et les pilotes évaluent ce qu’ils affronteront au cours des dix prochains mois. Notre rapport du premier jour est ici >>>

Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Valtteri Bottas: “Je suis très impressionné que nous puissions commencer à 9h du matin, aller tout droit et faire des runs plus longs sans aucun problème et vraiment exécuter notre plan pour la matinée parfaitement. Nous pourrions tout faire, ce qui est tout simplement impressionnant compte tenu de la quantité de travail nécessaire pour nos voitures. Le matin, alors qu’il faisait encore relativement froid, nous nous sommes surtout concentrés sur les tests aérodynamiques avec des rateaux sur la voiture. Plus tard, nous avons travaillé sur les changements de configuration – des changements plus importants que nous le ferions normalement un week-end de course quand il s’agit davantage de réglages fins. Lors des tests, vous avez la possibilité de le faire et de voir comment la voiture réagit à ces grands changements. J’ai eu une très bonne sensation, la voiture est bonne et rapide, mais je suis sûr que nous pouvons la rendre beaucoup plus rapide. C’était un très bon point de départ, mais ce n’est qu’au début, donc ça ne veut pas dire grand-chose. »

Lewis Hamilton: «Ce fut une bonne journée et un très bon début pour nous tous, étant donné que nous avons eu une longue pause. Donc, revenir en arrière et enregistrer plus de 170 tours montre à quel point tout le monde a travaillé dur pendant l’hiver. Nous allons simplement le faire une étape à la fois, obtenant de bons commentaires de la voiture. Nous avons beaucoup de données à télécharger et à analyser et nous devons continuer à avancer. Un immense merci à tout le monde à Brackley et Brixworth pour les efforts incroyables qui ont été déployés au cours de l’hiver pour nous assurer que nous venons ici et que nous avons une voiture fiable pour commencer afin que nous puissions faire ce kilométrage. J’espère que tout le monde à l’usine est satisfait de la façon dont la journée s’est déroulée et nous allons simplement continuer à faire autant de kilomètres que possible. “

James Allison, directeur technique: «Ce fut un début très positif pour notre campagne d’essais hivernaux, avec les deux pilotes capables de faire un travail très décent tout au long de la journée. Nous avons pu cocher plusieurs des éléments de procédure de notre liste que nous devons faire avant Melbourne et également parcourir certains des principaux éléments de configuration des paramètres de suspension aujourd’hui. Nous sommes heureux qu’outre la bonne fiabilité dont nous avons fait preuve aujourd’hui, les deux pilotes aient signalé que la voiture avait des caractéristiques de maniabilité agréables et nous sommes impatients de nous y appuyer un peu plus au cours des prochains jours de test. »

Tests = 48 heures d’action sur piste seulement! Ov Shov explique pourquoi les tests @ F1 seront plus occupés que jamais pour l’équipe cette année! 👇 #DrivenByEachOther pic.twitter.com/2ch5SreZpx

– Mercedes-AMG F1 (@ MercedesAMGF1) 19 février 2020

Scuderia AlphaTauri

Daniil Kvyat: «Je pense que ce fut une journée assez confortable, nous n’avons pas rencontré de gros problèmes et nous avons couru de manière fiable. La voiture se sentit tout de suite comme à la maison. Nous avons terminé les contrôles de routine en début de journée ce qui a rendu notre matinée un peu lente, mais c’est nécessaire pour l’équipe lors du premier test. Une fois cela fait, nous avons pu faire de bons tours et mieux comprendre la nouvelle voiture. Nous avons également travaillé sur des éléments de configuration, dont certains ne seraient pas vraiment essayés lors d’un week-end de course. Il est difficile de trop commenter les progrès réalisés au cours de l’hiver, car c’est la première fois que nous conduisons correctement la voiture et vous avez certainement besoin de plus de temps pour trouver le bon endroit. “

Jody Egginton, directrice technique: «Dans l’ensemble, nous sommes satisfaits du déroulement de la journée d’aujourd’hui. La session du matin a été principalement consacrée à la collecte de données aérodynamiques et à la réalisation de tests de base avant de passer à certains travaux de configuration de base afin de commencer à comprendre comment la nouvelle voiture réagit. Ce travail s’est poursuivi dans l’après-midi avec des courses plus longues, faisant bon usage du pneu C2 et intégrant une certaine pratique de l’arrêt au stand pour les mécaniciens vers la fin de la journée. En résumé, nous sommes raisonnablement satisfaits de ce que nous avons appris jusqu’à présent, mais en même temps, c’est très tôt dans le programme de test et nous avons encore beaucoup de travail à faire pour comprendre où nous en sommes avec la nouvelle voiture et confirmer notre développement priorités. “

Toyoharu Tanabe, directeur technique Honda F1: «C’est formidable d’être de retour sur la bonne voie après un hiver chargé pendant lequel toutes les personnes impliquées dans le projet F1 de Honda ont travaillé très fort pour préparer cette saison en collaboration avec nos deux équipes. Par conséquent, c’était gratifiant de terminer la première journée sans problème réel sur les deux voitures et c’était un peu différent de voir la livrée Scuderia AlphaTauri Honda pour la première fois sur la piste. C’est la même chose pour tout le monde mais ces deux tests seront encore plus intensifs que l’année dernière, car nous n’avons que six jours au lieu de huit pour préparer Melbourne. Comme d’habitude, avec un premier jour de test, il s’agissait principalement aujourd’hui de vérifier les fonctionnalités de l’unité d’alimentation RA620H et également du côté du châssis et de s’assurer que tout fonctionnait correctement. Nos deux équipes ont suivi les programmes prévus et nous avons rencontré quelques problèmes mineurs, ce à quoi vous vous attendez pendant les tests, en particulier le jour 1. Nous avons obtenu de nombreuses données qui seront maintenant analysées par l’équipe de nuit ici sur la piste et de retour dans le usine. Il y a encore beaucoup de travail à faire pendant le reste du test. »

Fin de session! K @kvyatofficial termine la journée avec 116 tours et emplacements dans P5 👊 ⁣

Alpha # AlphaTauri # F1 pic.twitter.com/PEDdjo5PiT

– Scuderia AlphaTauri (@ AlphaTauriF1) 19 février 2020

Renault F1 Team

Esteban Ocon: «C’est génial d’être de retour au volant d’une Formule 1. J’avais un grand sourire sur mon visage en quittant le garage car cela faisait un moment que je n’avais pas ma propre voiture de course. C’est vraiment cool de penser aux milliers d’heures qui ont été consacrées à la création de cette voiture et de la sentir prendre vie sur la bonne voie. En ce qui concerne notre programme, nous avons pris un bon départ et nous avons une bonne base de travail. Nous savons que nous devons continuer à travailler cette semaine et apporter des améliorations pour la première course. Nous devons être précis dans notre travail et faire en sorte que tout compte. J’ai hâte de poursuivre les progrès tout au long de la semaine. “

Daniel Ricciardo: «C’est super de reprendre la route et je me sentais très à l’aise dans la voiture dès le départ, ce qui était cool. Esteban a visiblement bien réchauffé la voiture ce matin, et j’ai senti que j’étais plus ou moins droit dedans et dans un rythme quand c’était mon tour l’après-midi. Il y a des améliorations sur la voiture et nous l’avons évidemment beaucoup changé visuellement, ce qui est assez clair lorsque vous regardez le nez avant. Les améliorations sont là, et en fin de compte, c’est ce que nous visons. Il est trop tôt pour faire des comparaisons, mais notre fiabilité était assez forte, et je dirais que c’est prometteur. Vous ne pouvez pas en demander trop dès le premier jour, donc je suis content de cela. “

C’est au tour de @ danielricciardo de prendre le # RS20 pour faire un tour. Alors qu’Esteban était au volant lors de notre Tournage, et bien sûr ce matin, c’est la première fois que Honey Badger monte dans la voiture de cette année! #RSspirit # F1Testing pic.twitter.com/uqebFXmg6d

– Renault F1 Team (@ RenaultF1Team) 19 février 2020

Red Bull Racing

Max Verstappen: «Ça a été une bonne journée. Il est toujours important de faire autant de tours que possible et aujourd’hui était un très bon exemple de la façon dont vous devriez le faire, donc je suis très heureux. Nous avons amélioré la voiture dans les zones que nous voulions au cours de l’hiver et la voiture se sent plus vite partout, ce qui est génial. La fiabilité a été bonne jusqu’à présent, il ne nous reste plus qu’à faire beaucoup plus de tours, tester toutes les nouvelles pièces et voir où nous pouvons encore l’améliorer. J’espère que nous en aurons fait assez! “

Guillaume Rocquelin, responsable de l’ingénierie de course: «Nous avons passé une très bonne journée. Nous avons un calendrier de test compressé cette année, nous nous concentrons donc sur des exécutions légèrement plus longues que la normale pour obtenir ce dont nous avons besoin à partir des tests. Ce n’est pas toujours facile, car les conditions à Barcelone à cette période de l’année ne sont jamais idéales – il fait juste un peu froid – et la surface de la piste n’est pas vraiment représentative, mais nous avons traversé tout le plan et plus encore aujourd’hui, ce qui est très encourageant . Nous avons donc un chauffeur fatigué mais heureux et beaucoup d’informations à parcourir. Nous allons accélérer les choses avec Alex demain, mais dans l’ensemble, un début très positif pour nous. “

Une première journée bien remplie mais encore du travail à faire 💪🏁 # F1Testing pic.twitter.com/rVARySHZSi

– Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) 19 février 2020

RoKit Williams Racing

Claire Williams, directrice adjointe de l’équipe: “Aujourd’hui n’était que le début de notre campagne 2020, mais nous pensons avoir pris un bon départ. Être la première voiture sur la piste ce matin ne nous rapportera peut-être pas de prix, mais c’était une déclaration d’intention claire et reposera certains des fantômes de l’année dernière. Le reste de la journée a été exécuté à peu près parfaitement, malgré le programme chargé. Nous avons enregistré un kilométrage considérable sans aucun problème et l’équipe va maintenant travailler sur les données recueillies pour se préparer pour demain. C’est tellement agréable de voir l’équipe de nouveau en action, tout le monde chez Williams fait un excellent travail et ils ont travaillé dur aujourd’hui. Mes énormes remerciements à tous les membres de l’équipe, ici et à l’usine, pour les énormes efforts qui ont été consacrés à la préparation de la voiture pour le premier jour des tests. J’ai hâte de voir où nous finirons à la fin de la sixième journée. »

Dave Robson, responsable de la performance des véhicules: «Un début de saison 2020 très prometteur pour l’équipe. George a été la première voiture en piste ce matin et a passé les premières heures à collecter des données aérodynamiques dans plusieurs configurations différentes. En milieu de matinée, nous terminions de plus longues courses sur différents composés de pneus alors que nous commençions à comprendre les principales caractéristiques du FW43. Après une séance matinale réussie, George a mis fin à sa course, permettant à Nicholas de prendre le relais pour l’après-midi. Nicholas a complété une nouvelle séquence de nouvelles séries de pneus plus longs, en s’appuyant sur le travail commencé par George ce matin. Dans la soirée, nous en avons profité pour collecter une nouvelle série de données aérodynamiques. Dans l’ensemble, ce fut une journée très encourageante de fonctionnement fiable de la FW43, qui a été rendue possible par le travail acharné et l’effort collectif de tout le monde sur la piste et de retour à Grove. »

George Russell: «Je suis content de la course de ce matin, qui a parcouru 73 tours, et le sentiment était positif. Nous avions prévu un programme intense, et il était important de sortir dès le début afin de pouvoir rentrer d’abord dans les stands et commencer la journée. La conduite générale de la voiture est bien meilleure, et dès le premier tour, j’avais confiance pour pousser la voiture à la limite. Le FW43 est une amélioration par rapport à l’année dernière, les temps au tour sont la chose importante et nous ne saurons qu’à la fin de la semaine prochaine où nous en sommes. Dans l’ensemble, la matinée a été très positive, nous devons simplement nous concentrer sur notre programme et tirer le meilleur parti des tests. Nous sommes ravis de la nouvelle saison, je suis confiant que nous allons courir cette année.

Nicholas Latifi: «Dans l’ensemble, ce fut un premier test très positif avec l’équipe. Je peux vraiment sentir que la voiture a fait un pas en avant par rapport à l’année dernière, donc merci à l’équipe pour son travail acharné au cours de l’hiver. Nous devons simplement continuer à nous débrancher chaque jour et apprendre comment la voiture réagit et voir si nous pouvons trouver des performances supplémentaires. Dans l’ensemble, je suis très satisfait du premier jour de course.

7⃣4⃣ tours ➕ 6⃣3⃣ tours = Un premier jour de test réussi 👊 # F1Testing #WeAreWilliams pic.twitter.com/QDPzCIZhUU

– ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 19 février 2020

Haas F1 Team

Kevin Magnussen: «Je me sens bien – mais fatigué, car la journée a été longue, mais c’est une chose positive. Nous avons eu beaucoup de rodage, c’est ce dont nous avions besoin pour le premier jour juste pour connaître la voiture. C’était agréable, mais il est toujours difficile de dire si vous êtes compétitif ou non, mais au moins, la sensation était bonne dans la voiture, même si ce n’est que le début. Nous avions un plan de test serré pour la journée, nous avons fait la plupart du temps, je pense que nous avons raté une manche. Ça va être intéressant de mettre Romain (Grosjean) dans la voiture demain et de voir ce qu’il en pense avec les changements de configuration prévus et les différentes choses que nous jetons à la voiture. “

Guenther Steiner, directeur d’équipe: «Ce fut une bonne journée de test aujourd’hui, nous avons effectué beaucoup de tours – plus de 100. Nous avons suivi presque tout le programme que nous avions prévu, nous avons juste raté un peu. Nous avons rassemblé beaucoup de données et nous devons maintenant les parcourir. Nous allons travailler les prochains jours pour comprendre la voiture, puis nous essayons d’aller vite. “

. @ KevinMagnussen a eu son premier aperçu du # VF20 à Barcelone aujourd’hui, avec 106 tours chronométrés.

Sa récapitulation des tests du jour 1 est ici ⤵️ pic.twitter.com/OiIWtE4jDG

– Haas F1 Team (@ HaasF1Team) 19 février 2020

Rapport en cours…

.