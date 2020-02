Test de Barcelone jour 2: citations du pilote et de l’équipe

Les pilotes et les représentants des équipes rendent compte de la deuxième journée d’essais avant la saison du Championnat du monde de Formule 1 2020, sur le Circuit de Catalunya à Barcelone.

Alfa Romeo

Kimi raikkonen: «Pour ma première journée d’essais, ce fut une bonne journée. L’important est que tout semble bien fonctionner, sans problème majeur. Le sentiment immédiat est plutôt positif, mais ce n’est encore que le début. Il y a encore un long chemin à parcourir mais je pense que nous avons fait un pas en avant par rapport à l’année dernière: qui sait où cela va nous mener, mais jusqu’ici tout va bien. »

Beat Zehnder, directeur sportif: «Aujourd’hui a été une autre journée précieuse pour tester la C39, une journée au cours de laquelle nous avons pu couvrir un bon kilométrage sans aucun problème. Les gens peuvent regarder les temps, mais ceux-ci sont de peu de valeur en ce moment: la principale chose sur laquelle se concentrer est les données que nous recueillons et écoutons les premières réactions des conducteurs. Avoir deux jours de fonctionnement ininterrompu, moins un drapeau rouge à la fin de la journée, c’est là que nous voulons être en ce moment, mais ce n’est que le début d’un processus très chargé d’apprentissage sur la nouvelle voiture. »

AlphaTauri

Pierre Gasly: «J’étais content aujourd’hui, j’ai beaucoup manqué d’être au volant! L’objectif était de faire autant de tours que possible, car avec des tests de pré-saison deux jours plus courts cette année, nous devons essayer d’être plus efficaces et couvrir plus de choses. Dans l’ensemble, nous pouvons être satisfaits car nous avons réussi à terminer le programme que nous avions fixé pour la journée et je me suis tout de suite senti à l’aise dans la voiture. Nous avons testé quelques autres choses par rapport à l’année dernière, également de mon côté en termes de conduite, pour comprendre comment maîtriser tout, et il y a eu des résultats vraiment positifs. Il y a de nombreux domaines que nous explorons toujours, nous devons encore comprendre certains domaines car il s’agit d’une nouvelle voiture avec de nouvelles pièces. Je pense que nous avons trouvé de bonnes directions pour les prochains jours, alors maintenant nous avons beaucoup à étudier. »

Jody Egginton, directeur technique: «La première bonne journée de course pour Pierre s’est plutôt bien passée dans l’ensemble. Nous avons couvert un bon nombre d’éléments de test ainsi qu’une collecte de données aérodynamiques avec les râteaux installés et les systèmes normaux et les réglages des paramètres PU. La fiabilité de la voiture était à nouveau très bonne avec beaucoup de kilomètres parcourus, ce qui nous a permis de cocher toutes les cases au programme. Nous avons franchi une nouvelle étape dans notre compréhension de la voiture et mettrons ces données à profit dans les prochains jours, ici à Barcelone et également à Faenza et Bicester, où les groupes aérodynamiques, de conception et de performance des véhicules sont à plat. préparer de nombreux développements pour évaluation.

Toyoharu Tanabe, directeur technique Honda F1: «Pour le deuxième jour de test, notre travail a suivi ce que nous avons fait hier, avec des vérifications de fonctionnalité et commençant à travailler sur l’optimisation de nos paramètres PU sur la base des commentaires et des données d’hier. Pierre a fait 147 tours, le deuxième plus haut de la journée. Dans l’ensemble, une autre journée de travail solide avec beaucoup plus de données à étudier. “

Ferrari

Rapport d’équipe: Comme prévu, Charles était le premier dans le cockpit, travaillant sur la configuration de la suspension, rassemblant plus de données et améliorant généralement la compréhension de l’équipe du SF1000. Le pilote monégasque pilotait les pneus composés C2 et C3. Leclerc a ainsi bouclé son premier test de l’année avec 49 tours, qui s’ajoutent aux 132 qu’il a effectués hier, ce qui signifie qu’il totalise 181, soit 843 kilomètres, ce qui est assez proche des trois distances du Grand Prix. Le frère cadet de Charles, Arthur, et le Suédois Dino Beganovic, qui ont tous deux rejoint la Ferrari Driver Academy en janvier, suivaient la même formation qui a conduit Charles à devenir pilote de Formule 1. Pendant la pause déjeuner, les mécaniciens ont reconfiguré la voiture aux réglages de conduite de Sebastian et la sixième saison allemande sur la piste avec la Scuderia Ferrari a commencé peu après 14 heures. En raison de la conduite d’hier, il a échangé avec Charles alors qu’il se sentait un peu mal. Aujourd’hui, il a continué là où son coéquipier s’était arrêté le matin, exécutant également le composé C4, avec lequel il a réalisé son meilleur tour en 1: 18.154. Il a effectué 73 tours, soit 340 kilomètres. Au total, le SF1000 a désormais parcouru 254 tours, soit 1 182 kilomètres. Vendredi est le troisième et dernier jour du premier test de pré-saison et Sebastian sera au volant de la SF1000 pour toute la journée.

Sebastian vettel: «Finalement, j’ai pu conduire le SF1000 après m’être senti mal et avoir dû passer la majeure partie de la journée d’hier au lit. C’était agréable d’être de retour au volant et de commencer à m’habituer à la voiture.

Cette première demi-journée a été définitivement positive: nous n’avons eu aucun problème de fiabilité et nous avons pu effectuer 73 tours. C’est la chose la plus importante lorsque vous avez affaire à une nouvelle voiture. La SF1000 est certainement un pas en avant par rapport à la voiture de l’année dernière.

Pour demain, l’objectif est d’obtenir autant de temps de suivi que possible et de recueillir autant de données que possible, pour nous aider à mieux comprendre où nous en sommes dans notre programme de travail. »

Haas

Romain Grosjean: «J’ai vu combien de tours nous avions prévu de faire ce matin et j’ai pensé que c’était un plan de course assez fruité. C’est un point positif, cela montre que la voiture est fiable. Avec deux jours de moins de tests cette année au cours de ces deux semaines, nous essayons d’en faire autant que possible. Tôt le matin, il a été difficile d’essayer de réchauffer les pneus, de même en fin de journée lorsque le soleil se couche – la température des pneus baisse. Ce fut une journée positive avec beaucoup de tests. Nous examinons maintenant nos options pour demain pour voir ce que nous voulons tester le matin. “

Guenther Steiner, directeur d’équipe: «Ce fut une autre bonne journée aujourd’hui en termes de beaucoup de course et de collecte de données. La voiture a fonctionné sans problème, à part un petit accident à la fin – il vaut mieux ne pas se produire, mais cela fait partie du jeu et il ne restait que 40 minutes le jour. Il est toujours bon d’avoir ce type de kilométrage et deux jours de test sans interruption ni problème mécanique. C’est positif, tout a été planifié, donc ça nous rend heureux. »

McLaren

Lando Norris: «Une bonne journée – nous avons parcouru 137 tours, accomplissant presque tout ce que nous voulions faire. J’ai une bonne sensation pour la voiture, et ce n’est pas trop différent de l’an dernier en termes de tenue de route, ce qui est une bonne chose. Nous avons terminé notre programme avec beaucoup appris pour moi et pour l’équipe, prenant un bon départ avant demain et la semaine prochaine. Il y a des domaines sur lesquels nous devons nous améliorer, mais la journée a été globalement productive, ce qui est le principal. »

James Key, directeur technique: «Encore une journée productive aujourd’hui avec Lando couvrant 137 tours. La matinée a été consacrée à des mesures aérodynamiques spécifiques, qui nous donneront le premier aperçu correct des conditions d’écoulement aérodynamique de la voiture. Nous sommes ensuite passés à un programme défini d’éléments de test, certains d’entre eux avec de nouvelles pièces. Nous avons effectué de longues courses dans l’après-midi, combinées à des travaux de réglage mécanique et à des tests de fiabilité. Nous avons également terminé certains travaux de configuration générale qui nous ont aidés à mieux comprendre la voiture, en plus de ce que nous avons appris hier avec Carlos. Demain, nous continuerons le programme avec les deux pilotes, en exécutant quelques nouveaux composants et en prenant la direction que nous avons apprise au cours des deux derniers jours. »

Mercedes

Lewis Hamilton: «Ce fut une autre belle journée ici à Barcelone et nous avons obtenu un excellent kilométrage sur la nouvelle voiture aujourd’hui. En équipe, nous avons terminé une course le matin, ce qui est excellent pour la fiabilité et montre les bases sur lesquelles nous commençons. C’est probablement le premier jour de ma vie, dont je me souvienne, où j’ai terminé une session de test et que je voulais continuer. Il nous restait 20 minutes et je voulais que nous maximisions et fassions plus de tours, mais nous n’avions plus de pneus. Je me sentais bien aujourd’hui et je me sentais physiquement fantastique. Traverser une course et toujours sentir à la fin que je pourrais faire encore 100 tours est une bonne sensation. »

Valtteri Bottas: «Nous avons bouclé 77 tours cet après-midi, ce qui est un bon chiffre. Mais évidemment, la course a été interrompue à cause d’un problème, ce qui a rendu la journée un peu plus difficile. Ce fut une bonne journée pour en apprendre davantage sur la voiture. Nous avons obtenu un bon kilométrage et j’ai presque terminé une simulation de course complète. Il y a donc eu beaucoup de bonnes expériences acquises et beaucoup de données à étudier avant demain. Pour moi, personnellement, il y a de nombreux enseignements à tirer de cette simulation de course et à approfondir. La voiture se sentait bien et j’ai hâte de continuer la course demain matin, j’espère que nous aurons une journée propre. “

James Allison: «Nous sommes tous un peu déçus d’avoir pris un bain tôt aujourd’hui, mais nous nous consolons du fait que le problème que nous avons rencontré sera rapidement résolu et nous avons réussi 183 tours en bonne santé avant de le rencontrer. C’est, après tout, pourquoi nous allons tester. Il est encourageant de voir que, pour la deuxième journée consécutive, la voiture était honnête, bonne et assez rapide. La simulation de course de Lewis le matin était bien rangée et celle de Valtteri, jusqu’à ce qu’elle soit interrompue, était sur une bonne trajectoire. Nous avons également passé une journée intéressante à activer le système DAS pour la première fois et nous sommes en voyage de découverte avec les pilotes pour en savoir plus sur le système et voir ce qu’il peut nous apporter pour la saison à venir. Nous attendons maintenant avec impatience le dernier jour du premier test demain et continuons à accomplir les tâches que nous devons accomplir avant Melbourne. “

Racing Point

Sergio Perez: «Aujourd’hui, nous avons pu parcourir de nombreux kilomètres – plus de 650 – ce qui était notre première priorité, étant donné le nombre limité de tests. Nous avons encore beaucoup de choses à travailler au cours des prochains jours, mais nous avons montré que nous sommes sur la bonne voie avec un bon rythme et une grande fiabilité. J’espère que demain est une autre bonne journée pour l’équipe avec Lance dans la voiture alors que nos préparatifs pour l’Australie se poursuivent. C’est encore très tôt – beaucoup trop tôt – mais je pense que c’est une base solide et je pense que nous avons quelque chose à travailler pour les courses à venir et pour le début de la saison. “

Tom McCullough, directeur de l’ingénierie de la performance: «Après un démarrage positif du premier test hier, notre deuxième journée de course sur piste à Barcelone a été très productive. Nous en savons encore plus sur le RP20 et avons passé la matinée à nous concentrer sur la performance avant de porter notre attention sur les longs runs cet après-midi. Nous avons réussi à passer à travers le plan de test approfondi que nous avions prévu pour aujourd’hui et nous avons beaucoup de données à parcourir pendant que le processus d’apprentissage se poursuit. »

Red Bull

Alexander Albon: «C’était une bonne première journée avec le RB16. Hier, après la course de Max, nous avons poursuivi le travail aujourd’hui et essayé quelques choses qu’il a essayées. En ce qui concerne les commentaires, nous étions très similaires, ce qui est toujours positif. Nous avons perdu du temps au milieu de la journée en raison d’une enquête sur le bloc d’alimentation, mais à part cela, c’était assez fluide. Au cours de l’hiver, nous avons abordé certains des domaines où nous sentions que nous avions du mal et je me sentais tout de suite assez à l’aise dans la voiture. C’est toujours agréable de rentrer dans la voiture et on le ressent toujours le premier jour, mais c’était bien là-bas et la voiture se sent bien. “

Guillaume Rocquelin, responsable de l’ingénierie de course: «Nous avons eu une autre journée très productive avec le RB16 aujourd’hui et bien que nous n’ayons pas effectué autant de tours qu’hier, nous avons une fois de plus passé en revue tous les éléments de test de la liste. Nous avons eu un petit problème juste avant le déjeuner lorsque les gars de Honda ont remarqué quelque chose dans les données et nous avons donc choisi d’effectuer un changement de moteur de précaution. Ils ont fait un contrôle approfondi et il n’y a aucun problème, donc le PU d’origine sera de retour dans la voiture demain. Nous avons également un changement à notre plan habituel demain car en raison du grand nombre de tours en cours et de la nature compressée de ces tests, nous allons diviser les tâches de conducteur. Max sera absent le matin et Alex l’après-midi. Tout va se dérouler comme prévu, ce sera une autre journée extrêmement chargée et, espérons-le, productive. »

Williams

George Russell: «Ce fut une journée productive. Nous avons testé de nombreux éléments aérodynamiques pour comprendre si tout est corrélé dans la soufflerie et le CFD. Nous avons passé ce matin à faire beaucoup de râteau, ce qui est bénéfique à court terme et productif à long terme. Nous avons eu un problème pendant le déjeuner qui a retardé notre course cet après-midi. Bien que tout ne se soit pas déroulé comme prévu, il était toujours productif, et c’est à cela que servent les tests d’hiver. Nous continuerons à pousser pour tirer le meilleur parti de ces six jours de tests. »

Dave Robson, responsable de la performance des véhicules: «George a conduit la voiture aujourd’hui et en a profité pour s’appuyer sur le travail que nous avons entrepris hier. Nous avons recommencé la journée avec un travail aérodynamique, en construisant un programme basé sur les résultats d’hier. Une fois que la piste a atteint une température plus utile, nous avons commencé notre nouveau travail sur les pneus en nous concentrant sur davantage de développement aérodynamique et sur des comparaisons de composés de pneus. Au cours du déjeuner, nous avons choisi de prendre un peu de temps pour apporter des changements plus complexes avant de terminer une nouvelle série de nouvelles courses de pneus dans l’après-midi. Nous avons également constaté des dommages mineurs à l’arrière de la voiture, qui devaient être réparés avant de pouvoir commencer le programme de l’après-midi. La course a été un peu gênée par le drapeau rouge tardif, mais nous avons néanmoins réalisé presque tout ce que nous avions prévu. La piste de Barcelone reste en très bon état et, avec de meilleures prévisions météorologiques pour demain, nous sommes impatients de poursuivre notre programme d’essais méticuleux lorsque Nicholas reprendra ses fonctions de conduite. »

