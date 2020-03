Test de Formule 2 à Bahreïn Jour 2: Daruvala le plus rapide avec un effort final

Un pilote débutant est allé le plus vite pour la deuxième journée consécutive des essais de pré-saison de Formule 2 2020 à Sakhir, Bahreïn, alors que Jehan Daruvala de Carlin a battu l’expérience du meilleur débutant de 2019, Guanyu Zhou, et de son collègue diplômé de F3, Pedro Piquet, pour la première place. au classement.

Le terrain a été rapidement sorti des volets lors de la première séance de la journée, tous les bars Jack Aitken étant sortis dans les 15 premières minutes. Parmi eux, c’est Zhou qui est allé le plus vite, testant l’eau sur une piste sablonneuse avec un tour de 1: 46.041.

Il y a eu une période de drapeau rouge lorsque Nikita Mazepin s’est arrêté sur la bonne voie, avant que l’ordre ne reprenne et que Callum Ilott ait remplacé son coéquipier en haut du tableau. Le Britannique a été rapidement dominé par Artem Markelov, car le Russe a pris le temps en dessous de 1m 44s pour la première fois. Peu de temps après, il a été rejoint dans les deux premiers par son nouveau coéquipier Giuliano Alesi, alors que les nouveaux venus HWA RACELAB ont commencé à trouver leurs pieds.

Impetus est passé à des courses plus longues et à des travaux de garage pour l’heure suivante, car Markelov est resté intact en haut de la commande. Aitken et Luca Ghiotto ont tous deux profité de sorts pour soutenir le Russe, avec des temps similaires, tout en effectuant plus de 100 tours entre les trois.

Il y a eu une rafale tardive d’ordinateurs portables alors que la session s’achevait, Mazepin se mettant à tourner en 1: 43.825 pour réaliser le meilleur tour du matin avec moins de 10 minutes à parcourir. Ghiotto est arrivé à moins de 0,005s de sa tournée, devant Markelov, qui n’a raté que 0,057s.

Mazepin a repris là où il s’était arrêté alors que les voitures retournaient sur le circuit venteux pour la session de l’après-midi, avec le soleil couchant sur le désert de Sakhir. Le Russe a mis moins d’une demi-heure pour battre le meilleur temps du matin, alors qu’il tombait en dessous de 1m 42s pour la première fois le jour 2. Il était soutenu par Daruvala, toujours impressionnant, prospérant avec Carlin lors de son deuxième jour seulement Machines F2.

Robert Shwartzman avait été silencieux lors de la première journée et demie des essais, mais a fait sa première apparition dans le top trois fois tôt dans l’après-midi, alors qu’il commençait à maîtriser son PREMA.

Les recrues dirigeaient le spectacle à ce stade, alors que leurs coéquipiers Daruvala et Yuki Tsunoda ont sauté aux premier et deuxième rangs lors de leur 10e visite de la piste cet après-midi. L’expérience a toutefois fait son retour, alors qu’Aitken, Ghiotto et Sean Gelael ont volé les trois premières places d’un seul coup, en réduisant les temps à moins de 1m 42s pour la première fois lors des tests.

Shwartzman a réussi à se frayer un chemin dans ces trois-là alors qu’il continuait de montrer ce dont il était capable dans une voiture F2. Sergey Sirotkin (ART) est alors venu au premier plan, alors que la session entrait dans sa dernière demi-heure; le Russe a devancé Zhou au classement, allant juste 0,075 s plus vite.

Le script a de nouveau été réécrit dans les tout derniers moments, lorsque Daruvala a tonné autour de la piste pour établir le meilleur temps et renforcer encore sa confiance croissante. Le coureur indien a mis 1: 41.260 lors de sa dernière tournée, avant de plonger dans le garage pour couronner une journée de travail réussie.

Zhou, Piquet et Mick Schumacher ont également tous établi des tours rapides lors de leur dernière tournée du circuit international de Bahreïn, pour compléter les quatre premières places, poussant Sirotkin à la cinquième place. Aitken, Ilott, Nobuharu Matsushita, Felipe Drugovich et Shwartzman ont complété le top dix.

.