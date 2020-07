The Art of Speed ​​maintenant disponible

Sur ce site, nous avons eu la chance d’être exposés à l’incroyable photographie de Formule 1 d’Ian Thuillier.

Cinéaste irlandais primé et photographe avec un œil spécial, Ian était un contributeur régulier du magazine hebdomadaire GPI que nous avons publié il y a plusieurs années pendant un certain temps. Son travail ajoute toujours de la valeur à l’expérience de lecture.

Il y a des «photographes» et puis il y a les vrais tireurs, et Ian est l’un de ces derniers. Passionné et dévoué à son métier, un véritable artiste dans tous les sens du terme, il utilise la lumière avec un effet puissant pour produire des œuvres qui se démarquent parmi ses pairs, dont beaucoup sont des photographes de sport automobile du plus haut niveau.

Son nouveau livre, The Art of Speed, combine les images uniques de Formule 1 des saisons 2017 et 2018 d’Ian avec des histoires exclusives d’une multitude de légendes de la F1, dont Niki Lauda, ​​Jacques Villeneuve, Damon Hill, Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon et Lance Stroll .

Les pilotes, passés et présents, partagent leurs histoires personnelles et donnent leur avis et leurs idées sur les difficultés et les pressions imprévues de la conduite d’une Formule 1.

Son livre est disponible sur Amazon: