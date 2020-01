The Undercut: Chaque initiative de pilote réservée aux femmes devrait être supprimée

Ce n’est pas une fierté particulièrement impressionnante dans notre année oh-so-woke, mais je le dirai quand même: beaucoup, beaucoup de femmes m’inspirent (et pas seulement ma femme, maman, filles et sœurs).

Margaret Thatcher était une figure controversée, mais elle a définitivement inspiré les femmes à penser aussi grandes que les hommes – et potentiellement à faire beaucoup, beaucoup plus. Et maintenant, bien qu’elle soit trois centimètres plus courte que The Iron Lady, Sophia Florsch a un message tout aussi élevé pour chaque fille comme elle:

Pensez plus grand.

Si vous regardez les initiatives officielles qui font le tour de la Formule 1 et du sport automobile mondial aujourd’hui, un spectateur cynique pourrait sentir l’odeur fétide et injuste du tokenisme. Pensez-y de cette façon: Mattia Binotto déployant des efforts spécifiques pour trouver une femme pour l’académie des pilotes Ferrari, il est peut-être vrai qu’un garçon plus méritant doit juste passer à côté.

Mais au nom de l’inclusivité, il devra simplement être exclu. Vous ne pouvez pas faire une omelette sans casser quelques œufs (ou le cœur de quelques garçons). Qu’il en soit ainsi, va la logique.

De même, la Série W défend le principe suprême et suprême de la diversité avant tout, mais considérez ceci: la Formule 1 inclut officiellement tous les genres. Il l’a toujours fait. La série W exclut explicitement tous les hommes.

Ces jours-ci, tout le monde semble chanter la nécessité de défendre la diversité, mais je dois * simplement * proposer une contre-opinion controversée (juste pour le plaisir de comprendre, vous devez comprendre). C’est ici:

La course automobile a toujours été ouverte aux femmes.

Non, je ne parle pas des filles de la grille, qui au nom de l’inclusion ont également été explicitement exclues, interdites, rejetées, oubliées. Comment * oser * certaines belles femmes gagnent bien leur vie en faisant ce qu’elles font et qu’elles aiment le mieux – enfilez une petite tenue sexy qui est trois tailles trop petites pour le plaisir de regarder le noyau démographique du sport (hommes hétéros) (et, vraisemblablement, les lesbiennes ).

«Il semble être aisé, sinon formé par des femmes privées, alors certainement des femmes de la classe moyenne, principalement basées à Londres, disant aux femmes de la classe ouvrière, dont beaucoup sont monoparentales dans les provinces, ce qu’elles peuvent et ne peuvent pas faire, », A déclaré une de ces filles sur la grille interdite, la mannequin Rachel Reid.

Exclure les filles de la grille est si inclusif, vous ne savez pas?

Mais je m’égare: retour à la belle Sophia. Elle a sans aucun doute été invitée par David Coulthard, un multimillionnaire masculin qui, en 2017, a déclaré que le «gène maternel» rend les femmes peu susceptibles d’avoir cet instinct de tueur pour prospérer en F1, pour rejoindre la série W. Mais elle a dit non. Permettez-moi de répéter cela: elle a dit NON.

Pourquoi diable ce qu’elle fait ça?!

Eh bien, c’est peut-être parce que la série W utilise un châssis F3 avec un petit moteur 1,8 litre faible. Et la voiture que Florsch a réussi à renverser la clôture sur le terrifiant circuit de Macao fin 2018 avait des spécifications plus élevées et plus de puissance.

Sans oublier, bien sûr, que les rivaux contre lesquels elle courait avaient des chromosomes XY, et beaucoup d’entre eux ont non seulement gagné à Macao, mais ont eu des carrières incroyablement réussies en Formule 1, y compris Michael Schumacher, Ayrton Senna et – oui – Coulthard .

Vous connaissez des hommes!

Quant à la première championne de la W Series, Jamie Chadwick, Florsch a observé: “Elle doit maintenant faire une autre année en W Series car elle n’a toujours pas assez d’argent pour la Formule 3.”

Et cet Allemand inspirant de 19 ans n’a pas seulement dit non à Coulthard (qui a dit une fois à la journaliste Louise Goodman qu’il pratiquait les départs en «imaginant que ce sont vos tétons, donc je suis un peu plus doux») .

Florsch a également déclaré un non préventif aux programmes de pilotes de type Ferrari qui souhaitent que les femmes pilotes «se tiennent là pour sourire et saluer». Vous rappelle quelque chose?

* grille de toux filles toux toux *

Les gens ne peuvent-ils pas comprendre que ceux qui se soucient * réellement * des femmes dans le sport automobile – comme Florsch – ne regardent pas ceux qui ne sont que des champions de la signalisation de la vertu et du quota-ticking et du marketing inclusif? Ils admirent les pionniers comme, selon les mots de Sophia, “Michele Mouton”.

Oui, Mouton, vice-championne du monde des rallyes de 1982, maintenant âgée de 68 ans, peut-être présidente de la Commission des femmes et du sport automobile de la FIA, elle peut avoir un programme de karting réservé aux femmes appelé Girls On Track, et elle a peut-être fait équipe avec Dare To Be de Susie Wolff Campagne différente, mais il était une fois aussi loin des signaux de vertu que cela était humainement possible – au volant d’un monstre de rallye entouré de dizaines d’hommes qui n’ont cessé de rire quand ils ont été violemment et solidement battus.

Et je suis sûr que c’est ce que Sophia Florsch admire chez elle.

«Mon père savait que j’aimais conduire, alors il a dit:« D’accord, je préférerais vous voir conduire », se souvient Mouton. Son père a poursuivi: «Je vais vous acheter une voiture, mais je paierai pendant un an. Si vous êtes bon, vous continuez. Si vous n’êtes pas bon, vous vous arrêtez. “Voilà ce que j’appelle un vrai programme de développement de pilotes!

Alerte spoiler: Elle était bonne.

Récemment, je regardais un long débat sur YouTube sur le type de programmes d’action positive observés dans les universités et les collèges du monde occidental. Une belle fille noire faisait valoir que des programmes comme celui qui l’avait amenée dans un bon collège étaient évidemment et intrinsèquement bons.

Mais ensuite, on lui a demandé si elle sent, au fond d’elle-même, qu’elle mérite * vraiment * la place au mérite. Le fait qu’elle ne s’est pas (et ne pouvait pas) simplement s’exclamer fièrement et honnêtement “Bon sang!” N’était rien de moins que triste – et son expression faciale confuse et dégonflée en était la preuve.

Voici donc le hic: Sophia Florsch avait raison quand elle a dit que toutes les initiatives qui promeuvent officiellement les femmes dans le sport automobile ne sont fondamentalement que des «trucs marketing». Et David Coulthard avait raison quand il a dit en 2017 que Susie Wolff ne pouvait pas passer la dernière étape du pilote d’essai F1 au pilote de course F1 pour deux raisons simples:

«De la même manière que je n’étais pas aussi talentueux que Michael Schumacher, elle n’était pas aussi talentueuse que Michael Schumacher».

“Il existe des différences physiques et de profil bien comprises du point de vue d’un homme et d’une femme”.

Suis-je (comme Coulthard «il y a cinq minutes») méprisant la perspective des femmes en F1? Pas du tout! Comme Mouton, Danica Patrick et une poignée d’autres, il existe déjà – et a toujours existé – le seul programme de conduite pour femmes qui fonctionne réellement et qui est 100% juste et inclusif. Messieurs et mesdames, cela s’appelle la capacité.

Cela me briserait le cœur si la prochaine pilote de F1 se sentait comme cette belle fille noire somalienne-américaine, qui se demandait au fond si elle appartenait même à l’enceinte de ce haut collège américain. Je veux plutôt qu’elle se sente comme tous les autres vainqueurs et champions de grand prix qui aient jamais vécu – comme si elle gagnait absolument chaque goutte de ce champagne sucré et sucré.

Et si cela prend 10, 20, 50 ou 100 ans de plus, ou si cela ne se produit tout simplement jamais et jamais plus, qu’il en soit ainsi. Nous le devons à nos filles et aux femmes qui les inspirent vraiment.

.