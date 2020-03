The Undercut: Chase Carey, il est temps de GO, GO, GO!

Croyez-le ou non, même les gens qui ont transformé leur passion pour la Formule 1 en profession ont également d’autres passe-temps. L’un des miens étudie le langage corporel.

Pièce A: Chase Carey lorsqu’il se tenait à côté des deux officiels australiens et Michael Masi après que Toto Wolff a annulé le GP d’Australie.

Instantanément, cette vieille chanson de Sesame Street m’est venue à l’esprit:

Trois de ces choses vont de pair

Trois de ces choses sont les mêmes

Mais l’une de ces choses n’a tout simplement pas sa place ici

Il est maintenant temps de jouer à notre jeu

Il est temps de jouer à notre jeu.

Si vous deviniez que celui qui n’appartient pas est celui qui s’inquiète à juste titre de son travail, vous auriez raison.

Tout d’abord, excluons Jean Todt de cette conversation. Maintenant, en plus de rendre service à son ancienne équipe Ferrari avec ce règlement secret corrompu sur la saga de tricherie du moteur Ferrari, le président de la FIA – au moins publiquement – ignore à peu près la F1.

Pendant que des crottes de la taille d’un éléphant frappaient des fans de la taille d’un rotor d’hélicoptère à Melbourne, le petit Jean était ailleurs sur cette planète (je présume), posant avec une file de personnes d’autrefois pour une photo pathétique – pour une raison quelconque. C’est tout ce que vous devez savoir, car c’est tout son engagement dans la pire crise de la F1.

Mais ne soyez pas surpris de cela. C’est ce que Todt fait de nos jours. Il est essentiellement à la retraite.

Mis à part sa sécurité d’emploi en ruine, au moins Carey ressemblait à un homme mort qui marchait parce qu’il avait en fait travaillé dur. Au cours des 24 heures précédentes, alors que l’homme McLaren qui a maintenant la première infection à coronavirus de F1 toussait dans le garage et tous les autres dans et au-delà d’Albert Park, le pauvre Chase était au Vietnam, acceptant le fait que Hanoi ne va pas arriver (même s’il ne l’admettra pas avant une heure avant la pratique).

Mais maintenant, après avoir effectué toute une saison de Formule 1 d’une manière que personne n’a jamais fait auparavant, nous pourrions ne pas avoir de courses du tout cette année.

Cela ne me donne aucune fierté d’annoncer que j’appelais la F1 à appeler EVIDEMMENT Melbourne le 2 mars – consultez mon Twitter (@amait). S’ils l’avaient fait, ce qui était la seule chose sensée à faire lorsque le monde explosait avec ce qui était déjà une pandémie mondiale terrifiante, alors l’homme McLaren (et peut-être ses 14 copains d’équipe qui sont maintenant en quarantaine) n’aurait pas de coronavirus du tout, ou cela aurait pu être le problème de McLaren seul au Royaume-Uni.

Cette situation a-t-elle la capacité de mettre en faillite des équipes comme Williams? Détruire complètement la Formule 1? Le fait que je puisse légitimement poser une question comme celle-ci et ne pas ressembler à un fou est la seule réponse dont vous avez besoin pour l’instant.

Mais attendez un instant, Maitland, je vous entends poliment (ouais à droite) protester. C’est sûrement la course imprudente en Australie et la faute des responsables gouvernementaux aussi! Je veux dire, un jour – UN JOUR! – Après que tous les gars de Ferrari se soient jetés de la zone rouge, tout voyage italien en Australie a été interdit.

Comme c’est pratique. Et une fois que le coronavirus a toussé et enduit partout dans Melbourne, les organisateurs de la course ont toujours mis la pression énorme pour continuer la course, même si la décision d’annuler avait déjà été prise mais n’a pas été annoncée à des milliers d’Australiens enfermés à l’extérieur des portes du circuit .

C’est vrai. Tout impardonnable.

Et les équipes ont sûrement vu l’écriture (peinte au pistolet) sur le mur (en lettres vertes fluorescentes géantes) aussi, une fois qu’elles ont traversé les implications de ce qu’elles avaient fait en livrant à la main une maladie infectieuse mortelle dans un pays étranger et en l’éternuant. partout dans le paddock sanglant et chaque bar et restaurant de la ville.

Note de côté: Bravo Toto Wolff pour avoir pris la décision de Chase pour lui, et bravo Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen pour avoir eu les boules pour sortir de l’enfer loin de là avant que l’annulation ne soit officialisée tardivement. Si ce n’est pas pour eux, nous pourrions aggraver une situation horrible en continuant comme si le monde ne faisait pas face à la pire et la moins prévisible pandémie de notre vie.

Mais revenons à ce Dead Man Walking. Et pour une fois, je suis perdu pour les mots.

Si mon enfant se noie dans la piscine pendant que je suis au bar pour commander une Margarita, c’est ma faute. Je n’ai pas poussé sa tête sous l’eau, mais c’est toujours ma faute.

Mais je ne pense pas que ce soit une bonne analogie du tout – c’est une bonne pour Todt. En voici une meilleure pour Chase: si j’essaie de sauver les dix lingots d’or que j’ai cachés dans le coffre-fort pendant que la maison est en feu, c’est encore plus grave si ma fille sans surveillance se noie dans la piscine. Ce n’est pas une excuse que j’allais utiliser ces lingots d’or pour payer la facture d’électricité.

Remplacez maintenant l’enfant célibataire qui se noie par la population de la terre, et notre analogie arrive enfin quelque part.

Cet épisode est une preuve parfaite non seulement que Carey n’a pas sa place dans la Formule 1 – c’est la preuve irréfutable que lorsqu’un devoir de diligence envers des êtres humains qui comptent sur vous pour le leadership, ce devrait être la tâche la plus facile au monde de commander un attaché de presse junior d’écrire un Tweet sur le compte officiel F1: «*** RACE ANNULÉ. LA VIE EST PLUS IMPORTANTE QUE MON NOUVEAU PARRAINAGE ARABE SAOUDIEN *** »

Ouais, ouais, ouais – comme toujours, je vais faire face à toutes sortes de chagrins pour avoir osé être aussi honnête et critique. Mais tu sais quoi? Je m’en fous.

Car vendredi 13, le gouvernement victorien ne se souciait pas de vous. Vendredi 13, la Formule 1 ne se souciait pas de toi. Mais je me soucie de toi. Et je me soucie de ce sport. Et je me soucie des autres âmes courageuses qui sont prêtes à en rester là, risquant leurs espressos gratuits, leurs revenus et leurs relations et leurs moyens de subsistance modestes. Parce que ce sont eux aussi qui se soucient de vous.

Pour moi, l’idée que l’homme vit comme le mien et le vôtre et les gars de McLaren en quarantaine (et les 300 000 autres attendus à Albert Park ce week-end et les 5 millions de personnes qui vivent à Melbourne et les 25 millions qui vivent en Australie et les 7,5 milliards qui vivent sur terre) sont toujours entre les mains d’hommes comme Chase Carey est sans doute plus effrayant que n’importe quel virus. Pourquoi? Parce qu’un virus ne sait pas mieux. Comme nous, il essaie juste de survivre.

J’ai entendu à maintes reprises aujourd’hui que c’est le jour le plus sombre de la F1 depuis Indianapolis 2005. Mais ce n’est en fait rien de tel. Il y a 15 ans, les fans sifflaient parce que Michelin ne voulait pas qu’un conducteur soit étalé sur un mur de béton, et l’épave de son missile à carburant a percuté les corps mous de ces mêmes fans hué.

Cette course a été une farce embarrassante EN RAISON DE LA SÉCURITÉ. Mais, impardonnable, Melbourne 2020 était une parodie pour exactement la raison opposée – précisément parce que la sécurité était une pensée de dernière minute qui a presque complètement été oubliée.

Pire que cela, les organisations respectives de Carey et Todt se sont efforcées de devoir prêter attention au coronavirus pendant des semaines, et toutes apparemment “pour aider à protéger la communauté mondiale du sport automobile et le grand public”. Quelle absurdité.

En ce qui concerne la crise, ils n’ont rien fait. Si Wolff ne l’avait pas annulé unilatéralement, le Grand Prix du Coronavirus pourrait toujours être en marche. Et ce serait impardonnable.

Pour conclure cette diatribe diffamatoire alors que j’ai encore un travail, permettez-moi de résumer en disant que nous aimons tous la Formule 1 parce que c’est risqué. Une fois que les mécaniciens ont vérifié les écrous de roue, nous adorons regarder ces gars démonter l’Eau Rouge, et cela ne nous dérange même pas de risquer notre vie là-bas pour le voir. Mais nous le faisons à la condition que les personnes ayant une obligation de diligence aient FAIT LEURS EMPLOIS.

Lorsque ma femme joue aux pokies un vendredi soir, elle risque cinq dollars.

Mais lorsque Chase Carey joue à la roulette Coronavirus, il risque des milliers de vies.

F1 2020: Pour l’instant, cette exposition canine et poney est TERMINÉE. Et si le langage corporel de Chase Carey ne sentait pas la mort vendredi parce qu’il apprenait la leçon de gestion la plus précieuse de sa vie en temps réel, il devrait immédiatement y aller.

Droite. Maintenant.

.