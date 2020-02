The Undercut: Dans une crise de coronavirus, F1 a besoin de Bernie

Qui devrait avoir le plus peur du coronavirus? Le chinois? Indubitablement. Le pilote de Formule E Ma Qing Hua, qui est coincé en quarantaine au Mexique? Pour sûr. Des idiots paniqués sur les réseaux sociaux? Absolument.

Mais pensez à Chase Carey, dont l’organisation Liberty Media – déjà choquée par la complexité imprévue du Piranha Club laissée par Bernie Ecclestone – semble avoir besoin de plus d’une caisse remplie de masques pour traverser le monde le plus inquiétant. épidémie depuis des années.

Avec le Grand Prix de Chine d’avril à Shanghai – à seulement 800 kilomètres de l’épicentre de Wuhan du Coronavirus – suspendu à un fil qui diminue rapidement, Chase ne voudra même pas entendre le fait alarmant que l’Australie, scène de l’ouverture de la saison 2020 du mois prochain, compte 13 cas confirmés de coronavirus.

Le Vietnam, premier tout nouvel hôte de Formule 1 de Liberty, compte huit personnes souffrant du virus potentiellement mortel, et le Japon, Singapour, les États-Unis, le Canada, la France, l’Italie, la Russie, l’Espagne, le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis sont également nerveux en attendant de voir si le coronavirus affecte d’autres membres de leurs populations respectives.

En d’autres termes, c’est un très mauvais moment pour faire du zipper partout dans le monde.

La F1 «surveille» la situation, mais les premiers signes sont que le mauvais homme est aux commandes. Ce dont ce sport a besoin dans une crise majeure – par opposition à l’état perpétuel habituel de crise de niveau moyen à élevé -, c’est Bernie Ecclestone.

Lorsque j’ai signalé l’autre jour que la Russie venait d’émettre un «non» vierge lorsque Liberty a demandé un échange de date de course avec la Chine, j’ai dû rire. Instantanément, cette image célèbre de Bernie et Vladimir Poutine, enfermée dans un jeu de chuchotement enfantin dans les oreilles de l’autre dans la tribune de Sotchi, m’a sauté dans la tête.

De l’autre côté du président russe, mais totalement exclu de l’échange gigantesque et des éons métaphoriques loin, Chase. Pauvre Chase. Après tout, Bernie aurait probablement pu chuchoter dans son téléphone depuis l’ancien siège de la F1 à Princes Gate (qu’il utilise toujours presque tous les jours pour rouler et traiter encore plus secret qu’avant), et je suis assez confiant que son ancien Vlad aurait répondu «Da Bernie. N’importe quoi pour toi, Bernie.

(BTW a-t-on remarqué que Poutine n’avait pas bougé lors de son projet pour animaux de compagnie F1 l’année dernière?)

Vous voyez, ce sont des moments comme ceux-ci qui vous rappellent pleinement ce que Carey a perdu quand il a donné à Bernie ce titre condescendant et insignifiant de président émérite plutôt qu’un véritable travail à faire. Je n’ai presque aucun doute que, malgré son âge nominal de 89 ans, Ecclestone, toujours rusé, aurait accepté avec plaisir un rôle de PDG conjoint chargé, disons, des relations avec les promoteurs de courses.

Après tout, la Formule 1 ne va pas être très amusante cette année – pour les spectateurs ou le cours de l’action FWONK – si le Coronavirus commence à faire paniquer les gouvernements des hôtes de course à gauche, à droite et au centre. Et quand il s’agit de défendre violemment le territoire du sport en faisant appel à toutes sortes de contacts connus et inconnus collectés depuis plus d’un demi-siècle et plus, sur qui est votre argent?

Un hack de carrière de Fox et News Corp qui est excellent pour introduire des tacos dans le paddock et lancer des services de streaming qui ne fonctionnent pas? Ou Bernie?

Je déteste tout ramener à la politique… mais je vais le faire quand même. J’ai été très critique à l’égard de ce “réveil” de gauche qui empoisonne tout (y compris la Formule 1), mais il est tout aussi difficile de se manifester en tant que fan des méchants cousins ​​de la gauche – fascisme ou totalitarisme. L’anarchie résume probablement mieux les racines calamiteuses et sanglantes de la Formule 1 des années 50 et 60, et il ne fait aucun doute que le père du sport organisé et hautement professionnel que nous aimons tous aujourd’hui était le dictateur admirateur de Poutine, Bernie. Ce qu’il admire à propos du prez russe, bien sûr, c’est que – comme lui – ils savent «faire avancer les choses».

Si Bernie a jamais fait une erreur, il acceptait de refléter les voies de l’Occident en laissant la Formule 1 devenir une démocratie dirigée par un comité – principalement pour apaiser les équipes avides de pouvoir qui regrettaient furieusement d’avoir remis tout le tas de clés de voiture de F1 à le scélérat qui fait le volant d’un chalutier du Suffolk. “J’ai toujours pensé aller à l’est, pas à l’ouest”, a-t-il dit plus tard, réprimandant sa folie.

Pendant des années après, il s’est plaint sans cesse que des réunions d’heure en heure ne décideraient que de la marque d’eau minérale premium pour la prochaine série de réunions encore plus d’envergure, remarquant: «La démocratie n’a pas fait beaucoup de bien pour aucun pays et il n’a pas sa place dans la Formule 1. J’aime les gens qui se décident.

«Les nouveaux propriétaires s’en rendront bientôt compte, car jusqu’à présent, ils n’ont rien obtenu.» Il oublie, bien sûr, que Carey a pris le stylo de Bernie pour signer un contrat de GP du Vietnam qui était déjà essentiellement négocié, a interdit les filles du réseau, a choisi une destination impossible à gagner par le nom de Miami, a lancé un service de streaming qui ne fonctionne pas, a mis des stands de tacos dans le paddock du GP du Mexique et a changé le logo de la F1 sans raison perceptible.

Le petit Bernie, cependant, pourrait probablement marcher sur les traces de roue de Poutine et tracer un parcours de survie à travers le coronavirus. Espérons que Chase garde toujours son numéro de téléphone dans le tiroir du bas.

.