The Undercut: gagnants et perdants dans le monde corona de la F1

C’est une mesure du gâchis non seulement de la Formule 1, mais le monde entier se retrouve à observer la réaction à la dernière menace de Ferrari de quitter le sport.

Dans le passé, bien que ce soit précisément la 748e fois dans l’histoire, ils ont averti qu’un pied est à l’extérieur de la porte du paddock, il y aurait des halètements de choc, d’horreur et de désespoir et de désespoir absolus parmi les vrais croyants de la F1 pour envisager une grille sans le rouge voitures.

Cette fois? La réaction semble être quelque chose dans le sens de: “Uh huh.”

Maintenant, ce n’est pas seulement parce que nous avons tous déjà vu ce film auparavant. C’est parce que, apparemment à l’exception de ceux qui tirent les mêmes vieux leviers de brinkmanship derrière des portes fermées (correction: verrouillées) à Maranello, l’idée d’une grille de voitures de n’importe quelle couleur semble si très, très éloignée à ce stade.

«Pas de voitures rouges sur cette grille? Mais il y a une grille, non? Mais pas les voitures rouges? Ah oui. Eh bien, c’est quelque chose. ” Cela semble être le sentiment moyen après les menaces les plus ridicules de Ferrari.

À quel point un grand nom comme Ferrari peut-il vraiment être déconnecté?

À peu près aussi déconnecté que l’autre grande star de F1, en l’occurrence. Alors que Lando Norris se positionnait en riant comme le Hamilton du monde des courses virtuelles, et Charles Leclerc essaie de faire la même chose en s’habillant comme une banane (avez-vous même Twitch, mon frère?), Le mégastar sextuple champion de F1, Lewis Hamilton , est apparemment en vacances sur l’île indonésienne de Bali – mieux connue en Australie comme un moyen bon marché de vivre la vie d’un complexe cinq étoiles.

Je n’ai fait aucune recherche particulière sur la vie des coronavirus dans ce paradis du tiers-monde, mais à part les couchers de soleil rouge sang et les eaux cristallines, je peux imaginer que ce n’est pas un doris particulièrement mordant en dehors de la sécurité de la station balnéaire la plus chère. Ce n’est pas exagéré de décrire l’économie de Bali comme une économie reposant à 100% sur le tourisme – et pour le moment, cela signifierait des dizaines et des dizaines de travailleurs de l’hospitalité licenciés qui, même dans le meilleur des cas, avaient du mal à gagner 300 dollars par mois.

Oui, j’ai dit 300 $ par mois. En comparaison, Hamilton prend environ 2 minutes pour gagner autant. Et oui, j’ai fait le calcul. Même lorsqu’il dort pendant des vacances prolongées, et encore moins lorsqu’il amène un millionnaire une autre pina colada ou nettoie ses toilettes ou fait son lit, Lewis Hamilton ne va pas faire faillite… jamais. Pas même si la Grande Dépression jouit d’une suite encore plus puissante que The Terminator ou Star Wars: A Lost Hope.

Alors, quelles perles de sagesse Lewis a-t-il pour nous alors qu’il sort d’une pandémie mondiale dans le complexe hôtelier cinq étoiles le plus fastueux au milieu de l’économie en ruine d’un pays du tiers monde? Eh bien, selon un coup de gueule sur Twitter, apparemment il est heureux qu’il y ait maintenant “un ciel plus clair” parce que les économies mondiales sont fermées de force. Il est également vraiment soulagé qu’il y ait «moins d’animaux abattus» parce que les agriculteurs sont en faillite et que les chaînes d’approvisionnement sont secouées au plus profond, et il est simplement ravi qu’il y ait une chance que le monde soit «plus gentil, plus généreux et aimable et attentionné» que cela. c’était quand les gens avaient – vous savez – des emplois.

Au risque d’être réprimandé par un fanboy, je n’ai qu’un commentaire à faire à ce sujet: la ferme.

Si vous êtes d’accord avec moi sur le fait que les «positifs» de Hamilton peuvent disparaître, ne vous inquiétez pas – il y a en fait beaucoup de vrais positifs sur lesquels se concentrer alors que la Formule 1 a du mal à allumer son moteur pendant cette crise mondiale. Que diriez-vous de Red Bull, dont Dietrich Mateschitz – vous pouvez en être sûr – est très heureux de puiser dans ses propres poches profondes pour aider Liberty Media à sortir de l’impasse et à démarrer la saison 2020.

Le Dr Helmut Marko, ridiculisé d’avoir osé suggérer qu’un jeune homme comme Max Verstappen ne devrait pas avoir trop peur d’une maladie respiratoire, a été une star absolue de la pandémie car il travaille tous les jours de 9h à 12h pour naviguer sur un parcours à travers le champ de mines de course en juillet, puis passe son après-midi à pirater des journaux dans une forêt autrichienne à l’âge de 76 ans. Je ne plaisante pas – le gars est un maniaque, et la F1 peut remercier ses étoiles chanceuses que les guerriers comme lui sont toujours en train de se battre dans son coin.

Que va-t-il se passer ensuite? Si je devais avoir une supposition éclairée, vous ne voudriez certainement pas l’entendre. Je vais donc suivre les conseils que je viens de donner à Lewis et me taire. Mais je ne pense pas que ce soit trop pessimiste ou alarmiste de suggérer que la Formule 1 que nous connaissions tous et – à des degrés divers – aimée a définitivement disparu. C’est parti, les gars. Tout comme le tennis, le golf et les différents codes du football, il y aura à nouveau un summum du sport automobile.

Mais j’ai prévenu auparavant que les voitures propulsées par le carburant sifflant autour des pistes ne rentrent tout simplement pas dans le monde «réveillé» du véganisme et du ciel clair et de la justice sociale dont Lewis Hamilton semble rêver. Cette «situation corona» vient de l’agrandir de 1000. Si le gars en bas de moi qui dirige le gymnase local n’est pas en mesure de gagner de l’argent pour le moment parce que la sécurité publique est beaucoup plus importante, quel espoir y a-t-il pour un sport qui repose presque exclusivement sur des rassemblements de masse et des voyages internationaux presque sans escale?

Tant pis. Bien qu’il y ait de la nourriture dans notre ventre et de l’électricité qui sort des murs, au moins nous pouvons découvrir ce qui se passe ensemble. Accrochez-vous, tout le monde.

.