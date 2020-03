The Undercut: Le scandale de la tricherie Ferrari – qui s’en soucie?

Alors que presque tout le monde a un énorme sifflement sur la saga des moteurs Ferrari, puis-je dire une chose? Merci. Le voici: peu importe (avec un point d’interrogation délibérément omis).

Dès que cette petite déclaration farfelue, pathétique et légèrement confuse a été rejetée par la FIA, qui il y a 15 ans avait été surnommée “ Ferrari International Assistance ” par le patron de Minardi Paul (et bientôt expulsé de la scène) Stoddart, je me suis dit: “Oh mon Dieu – c’est reparti.”

Mais contrairement à beaucoup d’entre vous, ma première pensée n’était pas «Oh mon Dieu! La corruption! Quelle parodie! On y va encore une fois.”

C’était: «Oh mon Dieu! Maintenant, je dois écouter des semaines et des semaines de cris de «corruption! Quelle parodie! »

“On y va encore une fois…”

C’est un peu comme quand une équipe, avec son budget de plusieurs millions de dollars, décide de se donner la priorité sur la prima donna trop payée dans le cockpit pendant un moment et de changer l’ordre de leurs deux pilotes.

“Oh mon Dieu! Antisportif! Quelle parodie! ” Encore et encore et encore. Encore et encore et encore. Même indignation. Même réaction excessive. Même manque fondamental de compréhension du fonctionnement réel de ce sport – et de ce monde.

Ou lorsque les médias traditionnels ridicules deviennent fous de façon prévisible à cause du petit froid sifflant qui fait le tour en ce moment, et mes collègues australiens commencent à se bagarrer dans les allées des supermarchés pour une raison quelconque afin de stocker leurs armoires avec des rames et des rames de … Attendez… du papier toilette. Ouais, du papier toilette.

Moi: “Soupir.”

Ouais, ne serait-ce pas tout simplement adorable si vous n’aviez jamais à vous indigner ou à paniquer inutilement à propos de choses qui ne sont pas parfaitement parfaites dans un monde imparfaitement imparfait?

Ce ne serait pas bien si nous vivions en Utopie?

Donc, pour ceux d’entre vous qui sont descendus lors de la dernière douche de Formule 1 (Netflix, je suppose), laissez-moi vous expliquer quelque chose: Ferrari est l’équipe la plus importante en Formule 1. Maintenant, laissez-moi vous expliquer autre chose: l’équipe la plus importante arch-rivaux, Mercedes et Red Bull, tentent d’effectuer un dépassement politique effronté et cynique et prévisible sur les voitures rouges en poussant ce vieux récit fatigué sur la tricherie de Ferrari et la FIA les laissant.

Ouais, eh bien voici un flash d’information: ils trichent tous. Certains plus habilement que d’autres.

Et maintenant, permettez-moi d’expliquer une dernière chose: les seules personnes qui comprennent ces règles de moteur folles sont celles qui fabriquent réellement les moteurs. Ce ne sont pas les gars qui ont écrit les règles, c’est sûr.

Si les législateurs avaient fabriqué ces moteurs, ils auraient interprété les règles de manière équitable et à la lettre et selon l’esprit (qui n’existe pas) de ce qui était prévu. Et leurs moteurs auraient été lents et… morts en dernier. Et à part vous et moi, il y a un autre groupe de personnes qui ne comprennent pas vraiment les règles – les personnes qui sont maintenant accusées de les appliquer. Et punir ceux qui les cassent (ils pensent. Un peu).

Voir le problème, ici?

Pensez-y: Ferrari (et les autres) paient énormément d’argent pour embaucher littéralement les ingénieurs les plus intelligents, les plus geek et les plus malsains de la planète pour lire ces quelques feuilles de papier (les règles folles et incroyablement complexes de l’unité d’alimentation), puis trouver les moyens les plus intelligents de contourner le soi-disant «esprit» (qui n’existe pas) de ce qu’ils disent (ou n’interdisent pas explicitement) afin de battre tous les autres ingénieurs les plus intelligents et les plus geek et les plus malsains sur la planète qui essaie de faire exactement la même chose. La même chose EXACTE.

Et nous nous demandons pourquoi quelque chose comme ça pourrait arriver?

Toutes mes excuses pour la durée de ce spiel et de cette phrase précédents, mais dans cette guerre sanglante (et c’est une guerre) pendant des millièmes et des millions, le moindre kilowatts, mené par des dizaines et des dizaines d’ingénieurs les plus geek et les gestionnaires les plus intelligents de la planète, la FIA n’a aucune chance d’enfer de le contrôler efficacement.

Oui, le département technique de la FIA est désormais dirigé par des ingénieurs assez impressionnants, mais la motivation pour attraper les tricheurs ne peut jamais être aussi puissante que la motivation pour tricher – en particulier lorsque les récompenses sont si élevées. Et le budget de la FIA – d’où qu’il vienne, et quel qu’il soit – est comme un grain de poussière par rapport aux immenses montagnes de boue boueuse qui constituent les budgets des équipes de F1.

Et qui a dit que Ferrari trichait, de toute façon?

Mon hypothèse est que c’est ce qui s’est passé:

Toto Wolff (ennuyé que Ferrari ait opposé son veto à son ascension vers le PDG de la F1) et le Dr Helmut Marko (agacé par tout) ont commencé à crier des téléphones aux vieux gars confus dans les blazers de la Place de la Concorde à propos du carburant Ferrari qui sentait le fruité et les traces GPS à la recherche d’un peu douteux et les dénonciateurs qui sifflent.

Les gars confus à Paris ont commencé à regarder leurs paramètres moteur incompréhensibles, ont haussé les épaules et secoué la tête et ont tourné la paume de leurs mains et regardé leurs montres, et ont saisi un moteur Ferrari.

Ils ont démonté la majeure partie du moteur (en réalisant que l’outil pour retirer la bride n’a pas encore été inventé) et ont fait plus de haussements, de secousses de tête et de retournement de la paume.

Ils ont dit à Ferrari: «Nous n’avons aucune idée flippante si ce que vous faites est réellement illégal parce que nous avons un peu oublié de mettre ce bit dans les règles, mais vous êtes probablement très méchant et veuillez cesser de le faire et comment diable allons-nous vous punir d’une manière qui n’est pas vraiment une punition et n’implique pas vraiment la culpabilité parce que nous n’avons aucune idée de ce que nous faisons ou de ce que vous faites et veuillez nous aider et nous sommes désolés mais nous suis également un peu ennuyé. Nous pensons.”

Cue titre après titre et tweet après tweet d’indignation face à cette vague de corruption évidente et flagrante, et une précipitation folle pour que les règlements écrivent ce morceau afin que cette chose exacte ne se produise pas dans exactement de la même manière à un moment donné dans le futur. Ce qui sera certainement le cas.

«Tis Formula 1.« Il en sera toujours ainsi et ainsi toujours.

.