The Undercut: Netflix’s Drive to Survive n’est pas réel

Je pense souvent à la façon dont la Formule 1 a changé et je me demande si:

Le sport est le problème; ou

Je suis le problème.

Parce que la deuxième option impliquerait que je doive faire quelques [insert retching sound] profonde réflexion psychologique, supposons simplement que la F1 a changé. Et maintenant, laissez-moi vous dire quel est l’un de mes plus gros reproches:

La phonicité.

Que ce soit un vrai mot ou non, ce n’est pas la question. Parce qu’au moins ma tentative d’expliquer quelque chose sur ce que je pense de la F1 est complètement et totalement honnête.

Vous voulez savoir quelque chose qui n’est pas très honnête? Réponse: La série officielle F1 Netflix Drive to Survive.

La saison 2 a débuté vendredi soir, et avec cinq ou huit vins (je jure que c’est tout ce que j’avais) fermement dans le réservoir de carburant, j’ai bouclé (et débouclé ma ceinture réelle) pour l’épisode 1.

En une demi-heure, je sortais de Netflix pour atteindre mon documentaire REAL F1 préféré. Je ne sais pas du haut de ma tête qui l’a fait et je n’ai aucun intérêt à rechercher le matériel marketing ou à lire le communiqué de presse non plus. Je m’en fiche. Mais laissez-moi vous dire ceci: c’était génial.

Et non, je ne parle pas du documentaire 2018 sur les derniers jours fascinants et calamiteux de la collaboration McLaren-Honda, appelé Grand Prix Driver. Vous ne pouvez le regarder que sur Amazon Prime, et ça va. Ça l’est vraiment. Le principal problème, cependant, est que… ce n’est pas réel.

Pas vrai? Oui. Pas vrai. Certaines scènes sont complètement et totalement mises en scène cyniquement. Tu ne me crois pas? Chargez la scène dans laquelle trois mécaniciens discutent de la gravité du moteur Honda, comme ils le comparent à une “Honda Civic”.

Ou la conversation entre Zak Brown et Eric Boullier, où la caméra – qui est “ verrouillée ” (pas vraiment verrouillée) de la réunion dans la salle aux parois de verre – prétend qu’elle n’écoute toujours pas leur admission que la lamentable Honda moteur leur coûtera les services de Fernando Alonso pour la prochaine saison 2018.

Je répète: ce n’est pas réel.

Il y a une raison pour laquelle quasiment tous ceux qui aiment les premières courses automobiles à roues ouvertes détestaient absolument le film Indycar de Sylvester Stallone 2001 intitulé Driven. Nous l’avons tous regardé un million de fois (car à l’époque, nous n’avions pas de véritables alternatives traditionnelles dans le genre).

Et nous le regarderions tous à nouveau juste pour nous souvenir et pour sourire. Mais c’était en fait horrible. Accidents ridicules. Le ridicule Indycar court à travers les rues de la ville. Des complots ridicules. Agir ridicule. Histoire ridicule. Exécution ridicule.

Film ridicule.

Mais au moins Stallone a fait comprendre que cette merde n’était évidemment pas réelle. Donc, de cette façon, cela ne nous dérangeait pas vraiment.

Avançons rapidement jusqu’en 2010, lorsque le biopic d’Ayrton Senna d’Asif Kapadia appelé Senna a été publié. Parce que nous frickin aimions tous Senna, frickin aimons l’histoire de Senna et frickin aimons toutes ces vieilles images de Senna, nous avons tous dit que nous l’aimions.

Mais avez-vous vraiment adoré?

Permettez-moi de vous suggérer que vous n’aimez pas beaucoup ce que Kapadia a fait avec ce qui devrait être un conte sacré de course automobile. Mais ne me croyez pas. Croyez l’homme qui a sans doute connu le mieux Senna.

«Je suis vraiment bouleversé, en fait», a déclaré Alain Prost, que nous connaissons tous comme l’arme jurée de Senna qui est finalement devenu son ami inattendu au cours des derniers mois de la trop courte vie du grand Brésilien.

“J’ai passé de très nombreuses heures à tourner pour ce film, essayant d’expliquer ce qui s’est passé”, a ajouté le Français. «Mais à la fin, j’étais juste le méchant. Ils voulaient faire une chose commerciale avec le bien et le mal. D’accord. C’est vraiment une honte. “

Et cela, garçons et filles, est le genre de route que la F1 a décidé de prendre: la route de conduite fausse, fausse, hollywoodienne, conviviale, frauduleuse, bidon, Driven-and-Senna-et-Grand Prix.

Et le summum, comme le plus honnête d’entre vous l’admettra également, est ce qu’ils ont fait avec cette série Netflix. Vous pensez peut-être que Gunther Steiner est le seul personnage de bande dessinée qu’ils ont créé ici, mais vous vous trompez.

Ils le sont tous.

Ce que j’aime vraiment au sujet de la F1, c’est qu’en réalité ce n’était PAS du tout Hollywood au début, et à bien des égards, ce n’est toujours pas le cas. Alors qu’un producteur et réalisateur as de Hollywood peut faire une histoire épique sur, disons, la Seconde Guerre mondiale, ce n’est encore qu’une histoire conçue pour vendre des billets et du pop-corn. Mais ce n’est jamais ce que la F1 était, et de peur que nous ne la laissions devenir cela.

La F1, mes amis, était une véritable guerre. Bernie Ecclestone l’a peut-être transformé en une machine de guerre de plusieurs milliards de dollars, mais ce que les partisans de la base, «la base», les fans de base ont vraiment aimé, sonnait toujours vrai.

La formule 1 était crue. La Formule 1 n’avait pas de script. La Formule 1 était réelle. La Formule 1, c’était la vie.

Maintenant, Netflix l’a condensé dans les archétypes de personnages hollywoodiens de base, afin que vous puissiez le consommer comme vous consommez un quart de livre (avec du fromage): facile, bon marché, faux et dégoûtant délicieux.

Mais pour ceux qui regardent et suivent (et travaillent) la F1 parce que nous nous souvenons quand elle était brute et sale et dangereuse et désordonnée et que personne (y compris vous) ne correspondait vraiment au moule, Drive to Survive est aussi faux que le contenu de Pamela Soutien-gorge d’Anderson. Mais au moins, elle sait qu’elle ne plaisante pas vraiment.

Merci pour l’écoute.

Oh, j’ai presque oublié de vous parler de mon documentaire de Formule 1 préféré de tous les temps, illustrant l’honnêteté envoûtante de la saison 1993 de McLaren, lorsque Ron Dennis était aux prises avec un séné qui ne voulait plus vraiment être là, tout en créant simultanément son prochain sensation d’avenir, la jeune et brillante pilote d’essai nommée Mika Hakkinen. Cherchez-le sur Youtube – vous ne le regretterez pas. Recherchez ‘The Team: A Season With McLaren’.

Dans les mots de Chris Martin: Donnez-moi du vrai. Ne me donne pas de faux.

