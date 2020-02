The Undercut: Renault et le pire lancement de tous les temps

Quelle est la différence entre le Groupe Renault et Haas Automation?

Commençons par Haas. Fondée par Gene Haas, un passionné de NASCAR, qui a une valeur nette d’environ 250 millions de dollars, c’est l’un des plus grands constructeurs de machines-outils au monde, employant 1500 personnes et générant un chiffre d’affaires annuel d’environ un milliard de dollars.

Le Groupe Renault, quant à lui, est l’un des plus grands constructeurs automobiles de la planète Terre, vendant près de 4 millions de voitures, employant plus de 180 000 personnes et comptabilisant des revenus annuels de… attendez… environ SIXTY milliards de dollars.

Donc, alors que Renault a beaucoup de liquidités dans les coffres, il semble que son équipe de Formule 1 n’ait pas mis à jour ses ordinateurs depuis que le Commodore 64 était à la mode.

D’un autre côté, les rendus informatiques publiés par Haas de la nouvelle livrée de sa voiture 2020 étaient si bons que je devais être tapoté sur l’épaule et dire qu’ils n’étaient certainement pas réels. En fait, au moment de la rédaction, je devais encore revenir en arrière et revérifier le communiqué de presse pour m’assurer que je ne me faisais pas paraître encore plus stupide que d’habitude. Mais le voilà, en noir et blanc, pompé par le minuscule département Haas PR: les «rendus numériques».

À ce stade, tout le monde sait que le récent «lancement» de Renault en 2020 l’autre jour était une blague absolue. Pour commencer, c’était certainement le seul lancement de voiture dont je me souvienne qui ne comportait pas, vous savez, la chose qui compte un peu: UNE VOITURE. Cyril Abiteboul a expliqué qu’il ne voulait pas arnaquer les gens en lançant une “fausse” voiture pavée pour apparaître comme une nouvelle voiture, seulement pour que cela soit analysé et critiqué en ligne de manière fallacieuse.

Mais cela ne sonne tout simplement pas vrai. Il aurait facilement pu commander la peinture d’une voiture 2019 dans la nouvelle livrée et expliquer très clairement que ce qui est révélé ici est la nouvelle livrée, pas la nouvelle voiture. Un peu comme Mercedes. Un peu comme nous l’avons vu des dizaines de fois récemment.

Un peu comme acheter une paire de Nikes uniquement pour ouvrir la boîte et ne rien trouver à l’intérieur, y a-t-il une arnaque plus grande possible qu’un lancement de voiture F1 SANS VOITURE?

Au lieu de cela, il semble que Cyril ait démarré un ancien 286, ne pouvait pas comprendre comment changer la couleur du noir au jaune sur Paintbrush, et dépoussiéré le vieux projecteur de diapositives de sa grand-mère pour afficher les “ rendus numériques ” hilarants amateurs pour les journalistes les plus déçus sur terre à rire sans enthousiasme.

J’ai souvent utilisé cette colonne pour crier aux responsables de la Formule 1 pour couper la merde et revenir aux bases de la course, mais c’était tout simplement ridicule. Je ne veux pas non plus insister sur le «lancement» absolument inutile de Renault, mais c’était vraiment l’un des pires regards jamais non seulement pour l’une de ses grandes équipes, mais pour le sport lui-même.

Quelques jours avant le terrible événement, mettant en vedette des chaises de jardin branlantes pour les médias et retardés d’une heure, quelqu’un chez Renault s’est évidemment rendu compte du fait que ce qui était organisé était ridiculement horrible, et a publié un tweet intitulé: «Les niveaux d’excitation montent cette semaine!”

Dans le tweet graphique ci-dessous cette proclamation malhonnête, il a été expliqué que l’événement ne serait pas diffusé en ligne et qu’une véritable voiture physique ne serait pas réellement «physiquement présente». Il y aurait cependant des «aperçus» de la voiture 2020 – qui, je suppose, est de l’argot pour «les pires rendus numériques jamais produits».

Vous pensez que j’exagère? Jetez un autre coup d’œil à ces «aperçus» numériques une fois de plus, et au lieu de jouer à «Où est Wally», jouez à ce jeu: «Où est le châssis asymétrique?»

C’est toujours amusant de se moquer des Français, donc c’est assez de justification pour cette diatribe ici, mais je vais vraiment arrêter de fouetter le cadavre de cette grenouille morte maintenant. Cela me fait juste me demander: cela semble-t-il être une équipe de Formule 1 qui se prépare à affronter les gros canons en 2021? Oui, Renault attend avec impatience le plafond budgétaire et les nouvelles règles.

Mais nommer une autre équipe sérieuse qui ne se taira pas sur le fait de sacrifier 2020 au total? Je veux dire… pourquoi? Oui, une équipe décente assise quelque part derrière les trois grands pourrait sortir un as de style “double diffuseur” avec les règles de 2021, ou tout au moins être prête à sauter des portes avec une machine sérieusement prête à gronder.

Mais je ne pense pas avoir jamais entendu une opération de Formule 1 sérieuse et bien financée – qui vient d’avoir une saison particulièrement merdique – déclarant ouvertement que ses 7 fans hardcore devraient s’attendre à une nouvelle saison de merde.

“Vous n’avez jamais entendu de ma bouche que je partageais l’objectif d’avoir un podium en 2020 ou quoi que ce soit”, a déclaré le conseiller de l’équipe Alain Prost, l’un des plus grands pilotes de Formule 1 de tous les temps. “Nous pourrions avoir une bonne surprise, mais pas cette année.”

Les niveaux d’excitation montent, quelqu’un?

.