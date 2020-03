The Undercut: Un appel désespéré à l’optimisme et à l’unité

Sensationnel. Y a-t-il quelque chose de plus à dire que cela (à part ajouter un expletif ou dix)? À mon avis, la réponse jusqu’à présent est clairement non.

C’est pourquoi j’ai pris une pause pour donner mon avis brut pendant un petit moment, depuis avoir d’abord claqué la décision de Chase Carey et de F1 de courir en Australie, puis revenir avec une touche de compréhension sur ce moment sans précédent pour le monde et, évidemment , notre sport.

En quelques semaines incroyables, je me suis gratté la tête si fort que ça saigne presque et mes ongles sont au plus vite. J’ai changé d’avis plus rapidement qu’un équipage de stand de Formule 1 se voit remettre un nouveau jeu de bottes dans une bataille désespérée pour des points au milieu de terrain.

Tout de «Nous allons tous mourir» à «La Formule 1 n’a pas d’avenir» à «Mes enfants n’ont pas d’avenir» à «Avec quoi vais-je m’essuyer avec?» À «Mon entreprise n’a pas d’avenir» à «Calme-toi, délire p-y».

Oui, c’est terrible. Oui, si le taux de mortalité moyen actuel de 4,5% de cette chose dans le monde n’était simplement pas contrôlé, nous pourrions envisager des centaines de millions de décès. Oui, le démantèlement de l’économie mondiale (comme nous avons apparemment décidé de le faire) aura des conséquences qui sont sans doute encore plus désastreuses que si nous devions tous prendre du recul et laisser le virus sévir dans nos sociétés et nos génomes.

Quoi qu’il en soit, beaucoup de gens meurent, la dépression la plus profonde de l’histoire prend racine depuis des décennies, nos libertés personnelles bien-aimées peuvent être perdues à jamais, et seul Dieu sait ce que cela signifie pour l’équilibre mondial du pouvoir en termes de géopolitique.

Oh, ai-je mentionné la Chine? Je ferais mieux de ne pas.

Dans les circonstances, il est donc assez difficile de parler de la petite vieille Formule 1. Mais essayons quand même.

Premièrement, nous ne sommes pas seuls. Des gens comme moi qui, depuis des décennies, se débrouillent confortablement en reliant leur carrière professionnelle et leurs moyens de subsistance à leurs passions en s’impliquant à quelque titre qu’ils soient dans ce sport se retrouvent maintenant en compagnie de millions et de millions de personnes à travers le monde dont l’avenir soudainement semble kaput.

Les seules industries qui semblent bien se porter sont les fabricants de papier toilette, les sites pornographiques et Netflix – à peu près tout le monde a perdu quelques kilos ces dernières semaines, et pas seulement parce que nous n’avons plus de viande hachée et de pâtes.

Mais il faut le dire: à ce rythme, la Formule 1 – comme on le savait, en tout cas – semble certainement foutue.

Dans des circonstances normales, vous regarderiez le prix de l’action d’une entité et vous auriez une bonne idée de la santé de l’entreprise. Et au cours des 6 derniers mois, le FWONK du NASDAQ ressemble à l’un de ces bâtons de hockey à coronavirus à croissance exponentielle… en sens inverse.

Selon mon contact commercial constant en F1, Christian Sylt de Formula Money, JP Morgan est nerveux à l’idée que la Formule 1 “puisse éventuellement violer” les clauses restrictives de 3 milliards de dollars de dettes.

Et c’est vraiment, vraiment mauvais. Christian dit qu’il est «très hautement probable» que la F1 ait de nouveaux propriétaires plus tôt que tard, me disant (je suppose) en plaisantant: «À ce rythme, vous et moi pourrons peut-être l’acheter.»

Gorgée.

Mais si vous pensiez que la perspective de ne jamais revoir Chase Carey semble impossible à supporter, cela devient encore pire. Si Williams ne pouvait pas faire des ailes avant en 2019, comment sur la planète troublée de Dieu paiera-t-elle les salaires de centaines et de centaines d’employés qui ne peuvent pas aller travailler et même s’ils n’ont absolument rien à faire?

Pour une équipe dont le maigre budget est composé d’au moins la moitié des revenus officiels de la F1 et de la télévision et qui s’arrête indéfiniment, il n’y a tout simplement pas de sucre. La plupart des petites équipes vont faire faillite à moins que quelque chose de vraiment, vraiment dramatique ne se produise. Comme un remède. Hier!

Malheureusement, cela ne va pas se produire. Je suis souvent appelé un pessimiste plutôt qu’un optimiste, mais le pessimisme est en fait juste trop préparé pour la réalité. Alors que diriez-vous de cela pour une prédiction, juste pour que tout le monde soit ultra préparé: l’ère Toto Wolff / Lewis Hamilton / Mercedes se termine définitivement, avec Wolff (dont la participation dans Mercedes sera sans valeur de toute façon) se dirigeant vers Aston Martin (la société plutôt que l’équipe).

Sauber (plus besoin de les appeler Alfa Romeo), comme Williams, fait faillite, Gene Haas sortait déjà de l’esquive, le projet de Renault avait l’air tout aussi fragile avant même le redouté Rona – il ressemble à Armageddon en ce moment . Sur ce tour exponentiel de montagnes russes en enfer, il n’y a pas de doublure argentée.

Mais n’ayez crainte! Vous pouvez toujours obtenir votre dose de drogue sexy, dangereuse, excessivement excessive et visuellement spectaculaire que nous aimons tous tellement en regardant Lando Norris hurler comme une fille sur Stitch ou Flitch ou quelque chose du genre.

Je suis désolée, mais si ma fille de 12 ans qui aime Sean Mendes et Fortnite et qui rit et fait une caprice de 40 minutes quand elle laisse tomber un milk-shake qu’elle vient de faire sur le tapis commence à se connecter aux streams en ligne de Norris parce que c’est maintenant la chose cool à faire en F1, alors vous savez vraiment que le summum du sport automobile est dans le sérieux.

D’où d’ici? Qui diable sait. Et en ce moment, qui s’en soucie? Nous avons tous des emplois qui semblent très, très précaires en ce moment – et c’est si le vôtre ne faisait pas partie des millions qui ont déjà été éliminés.

Nous risquons de perdre nos maisons, nos libertés personnelles sont enlevées au quotidien, nous traitons nos amis les plus proches comme s’ils étaient des lépreux, et – oh ouais! Il y a ce petit truc infectieux sous-microscopique appelé SARS-CoV-2 qui essaie de tuer certains d’entre nous tandis que le reste d’entre nous va détruire le glorieux Occident et tout ce qu’il représentait et nous a donné au cours des derniers siècles.

Donc, qu’il s’agisse d’un petit virus méchant, ou qu’il s’agisse d’un champignon incompréhensible d’une réaction excessive qui est devenu numériquement viral en raison des médias sociaux, de notre inexpérience collective de l’adversité et des effets désastreux involontaires du mondialisme, ou de tout ce qui précède (et ne me lancez pas sur les vraies théories du complot), arrêtons de paniquer et de thésauriser le désinfectant pour les mains et au lieu de cela, réunissons-nous et trouvons la meilleure façon de sortir de ce gâchis.

Oui, des forces qui dépassent l’un de nos pouvoirs personnels pour les influencer conspirent certainement contre nous, mais l’histoire regorge d’innombrables exemples de moments où ces pouvoirs personnels et ces désirs de paix et de liberté se sont réunis en une formidable unité et ont triomphé des forces. du mal et de la décadence.

En ce moment, n’oubliez jamais: les médias grand public aiment quand vous êtes terrifiés. Les gouvernements, surtout à mesure qu’ils grandissent, ne se soucient pas du tout s’ils peuvent vous contrôler de plus en plus de façons. Mais la force, la science, l’analyse fraîche et précise des données, la capacité de changer d’avis et de penser et de parler de manière indépendante, la force de résister et d’innover et de se battre, sont toujours très présentes dans notre arsenal collectif. Nous l’avons déjà fait et nous le ferons à nouveau.

Tuez cette chose.

Mais en attendant, faisons aussi tout notre possible pour soutenir l’industrie de la Formule 1. Tout le monde dans le sport a quelque chose à perdre, que ce soit votre gagne-pain, votre passion – ou les deux. Nous sommes tous arrivés à ce moment pénible de l’histoire de la Formule 1 à partir de différents endroits – que ce soit les portes du paddock avec un bloc-notes et un crayon, surfant sur la vague des premiers pionniers des médias numériques, ou ailleurs, ce n’est pas votre affaire de toute façon.

Mais nous sommes tous ici maintenant, et le temps des petites querelles est révolu. Si les dix chefs d’équipe de F1, qui ne peuvent normalement pas s’entendre sur la marque d’eau minérale à mettre sur la table de réunion, peuvent convenir de retarder sensiblement les règles de 2021 et de donner à Liberty la flexibilité dont il a besoin pour concocter en quelque sorte un calendrier d’urgence alternatif dans un monde apocalyptique, alors nous pouvons tous oublier nos différences personnelles et idéologiques et simplement prier pour que nous réussissions tous. Ensemble.

Formule 1? Nous survivrons. Comment ça pour l’optimisme?

