The Undercut: Vettel sera le numéro deux de Leclerc en 2021

Il n’y a pas si longtemps, j’ai observé que sur la base de la forme et du tempérament récents, Sebastian Vettel devrait probablement rentrer définitivement dans sa charmante jeune famille.

Il s’est encré dans l’histoire de la Formule 1, a caché presque chaque million qu’il a gagné dans un compte bancaire numéroté, a installé l’atelier de bois et de métal parfait dans une ferme aux côtés de ses motos Triumph vintage et a installé sa charmante femme et ses petits enfants pendant longtemps, vie heureuse après la F1.

Le même gars qui ne pouvait pas accepter cette simple commande d’équipe «Multi-21» il y a quelques années, ou cesser d’agiter son irritant doigt pointeur diagonal partout dans le parc fermé, fait maintenant face à un lent glissement sur les mâts Ferrari et F1. Et les «Multi-21» qu’il recevra cette année? Il n’aura plus le pouvoir de les ignorer.

Vous souvenez-vous quand un Mark Webber furieux et découragé – une fois de plus sur le bout pointu d’un Multi-21 – a déclaré que Red Bull “avait obtenu le résultat qu’il voulait” en le sacrifiant et en favorisant Seb? À l’époque, c’était vraiment vrai. Mais en 2020 et au-delà, le résultat souhaité par Ferrari se présentera sous la forme d’un gros trophée brillant tenu au-dessus de la tête de Charles Leclerc – et Vettel en a-t-il besoin? Veut-il ça?

Certes, il est temps de réduire ses pertes, de compter ses victoires et ses titres et ses millions, et de sortir avec style comme quelqu’un qui l’a appelé un jour dès qu’il a réalisé que seule la déception et l’humiliation et la subordination seraient ses récompenses à la fin de un week-end de course.

Mais j’ai changé d’avis.

Pour l’instant, je ne pense pas que Vettel aille nulle part. Et j’aimerais également me joindre aux voix étouffées de ceux qui lui souhaitent beaucoup de succès avant le défi le plus formidable de sa carrière – reprendre le cœur de Ferrari et réaligner ses objectifs. En 2020, il a certainement pris un bon départ.

Oui, la «mission Ferrari» de Seb a été considérablement instable au cours des deux dernières années, et je vois une raison claire à cela: chez Red Bull, il était une force imparable. Sa course folle d’index de victoire à 45 degrés apparemment sans fin a frappé un barrage routier soudain et inattendu en 2014 sous la forme d’un moteur Renault merdique et d’un sourire et de la victoire de Daniel Ricciardo.

Alors Seb s’est dit: “Quel moment parfait pour reprendre là où mon héros Michael Schumacher s’est arrêté et décrocher quelques titres en rouge et se retirer en tant que pilote le plus titré de l’histoire de la F1!” Quelle histoire de conte de fées ça aurait été.

Mais la F1, comme nous le savons tous, n’est pas un conte de fées.

Donc pour moi, il est évident (au moins maintenant) ce qui s’est passé: Vettel a mis quelques années à se rendre compte que le sport qu’il pensait parfaitement comprendre n’était pas aussi parfaitement compris par quiconque, y compris lui. Partir d’un poteau facile, ignorer les ordres de l’équipe sans conséquence et décoller vers le drapeau à damier avec une piste claire devant vous et un diffuseur soufflé par Adrian Newey derrière vous peut être par excellence F1 – mais cela ne va certainement pas durer éternellement . Rien de tel ne fait jamais.

Et donc, Seb se retrouve dans la situation dans laquelle il se trouve: loin, très loin de ces jours “ les plus jeunes ” de la marque, châtiés chaque semaine par un contingent hystérique de médias italiens désespérés de saluer un nouveau sauveur (Leclerc) et protéger le cheval cabré, et forcé d’envisager de glisser en dehors des 3 meilleures équipes. L’alternative est d’accepter son sort en tant que garçon de l’eau vieillissant pour le nouveau Chosen One qui est une décennie plus jeune, n’a que 2 victoires au tableau et un étonnant accord de cinq ans en poche. Alors, que fait un champion comme Vettel dans une telle situation?

Réponse: il apprend l’italien.

Maintenant, Seb feuillette «L’Italien pour les nuls» depuis qu’il a franchi les portes de Maranello pour la première fois, et nous l’avons tous entendu dire «Grazie Ragazzi» ad-nauseum à la radio. Mais d’après ce que je comprends, il commence seulement à devenir vraiment sérieux à ce sujet.

Cette pré-saison, Vettel s’est vraiment lancé dans le grand bain. Au lancement de Ferrari, il s’est lancé dans une interview assez douce, facile et confortable avec l’ambassadeur de l’équipe Marc Gene, et la punchline était essentiellement que toutes les pâtes sont bonnes. Leclerc, bien sûr, a fait honte à Seb de la belle langue en plaisantant qu’il se tient personnellement à l’écart des tortellini alors qu’il surveille attentivement son tour de taille d’avant-saison. Mais Vettel est retourné au combat ces derniers jours en apparaissant dans un talk-show italien avec Leclerc et Mattia Binotto – et s’est jeté à nouveau sous le bus du défi linguistique italien.

Ben fatto!

En tant qu’admirateur du langage humain moi-même, il est important de souligner à quel point il est important et puissant – et Vettel sait très bien que Leclerc a «l’avantage italien» en le parlant à peu près parfaitement. Et si vous parlez italien, vous parlez Ferrari.

C’est parce que la réflexion, la planification et l’exécution ne se font pas dans le vide – tout se passe presque dans notre tête d’abord, sous la forme d’un langage spécifique à la fois. Je me souviens que Jacques Villeneuve (un Québécois) avait dit à un moment de sa carrière qu’il préfèrerait parler aux médias en français (à cause de son éloquence et de sa complexité), et installer sa voiture en anglais (à cause de sa nuance et précision).

Et si je vais faire un stéréotype ici, j’imagine que Seb fait ses calculs et ses feuilles de calcul en allemand, regarde son Monty Python et écoute ses Beatles et Rolling Stones en anglais, et les angles pour une nouvelle affaire bellisimo Ferrari chez … vous l’avez deviné il.

Si je devais faire encore plus de suppositions, j’imaginerais que Vettel a accepté qu’il ne sera plus jamais âgé de 22 ans, ne parlera jamais italien aussi bien que Carletto Leclercivinazzi, et ne sera probablement plus jamais le numéro 1 – n’importe où. Ce qu’il peut faire, cependant, est de regagner le cœur de la Scuderia et du pays les plus passionnés et émotionnels du sport, de baisser la tête fermement et d’espérer dire “ Grazie Regazzi ” aussi souvent que possible après les vagues du drapeau à damier – même s’il ne peut pas toujours agiter son doigt diagonal irritant en même temps.

Pour que tout cela se produise, il devra cesser de faire des erreurs stupides chaque week-end, rejoindre joyeusement ceux qui déclarent que Leclerc est une star évidente non seulement de l’avenir mais d’aujourd’hui, et accepter une baisse de salaire alléchante (même s’il gagnent toujours 8 000 fois plus que nous tous). Sinon, nous ne verrons probablement pas Vettel dans une voiture jaune ou orange l’année prochaine. Nous ne le verrons probablement pas du tout. Et probablement plus jamais. Voyons ce qui se passe.

