The Undercut: ‘Woke’ Formula 1 est un tournant majeur

Jus d’orange et dentifrice. Baignoires et grille-pain. Bébés et murs. Formule 1 et changement climatique. Juste quelques petites choses qui, à mon humble avis, ne devraient pas aller de pair.

Bien sûr, je suis bien conscient que, contrairement à jeter un bébé contre un mur, il y a définitivement un cas à résoudre en ce qui concerne la F1 et l’environnement. Jean Todt a déclaré il y a quelques jours à peine que, si le sport n’avait pas abandonné ses époustouflants gaz-buzzlers du passé et les avait échangés contre les unités de puissance hybrides “ vertes ” (ahem) d’aujourd’hui, la F1 pourrait déjà en danger d’être la dernière victime de notre culture d’annulation. Et je suis d’accord avec lui là-dessus.

Permettez-moi de vous présenter un greenie «réveillé»:

Moi: Bonjour. J’écris sur la Formule 1.

Greenie: Tu veux dire ce sport qui brûle du carburant, qui tue la terre et qui fait exploser le tympan?

Moi: En fait, même si les détails m’ont fait pleurer, vous devriez y réfléchir. La F1 est en fait un pionnier du type de technologies vertes qui devrait intéresser un greenie comme vous. Et elle est préoccupée par les femmes et l’équité et par la suppression des barrières et tout ce jazz aussi.

Greenie: Groovy.

Mais alors que la F1 a peut-être esquivé la balle de ce greenie particulier, et évité pour l’instant le genre de menace existentielle posée par les gouvernements occidentaux sous la pression d’apaiser les dieux du climat, c’est à quel prix, exactement?

Par exemple, je considère Liberty Media – en réalité une énorme entreprise qui existe uniquement pour faire des montagnes d’argent – comme ce que je considérerais comme «réveillé».

Qu’est-ce qui s’est réveillé, précisément? Demandons à notre greenie:

Moi: Résumez le «réveil» pour un troglodyte blanc d’âge moyen droit, le feriez-vous?

Greenie: Il s’agit de mettre fin à l’injustice sociale et des trucs comme ça.

Moi: Oh cool. Comme Lewis Hamilton brisant les stéréotypes raciaux de la F1?

Greenie: Oui.

Moi: Ou une série de course exclusivement féminine qui dit aux hommes où aller?

Greenie: Maintenant, vous l’obtenez.

Moi: Ou plutôt garantir qu’un conducteur ne peut pas se blesser à la tête?

Greenie: Parfait.

Moi: Ou des biocarburants et des objectifs de carbone et des choses passionnantes comme ça?

Greenie: Groovy.

Moi: Ou interdire les filles sexy de la grille?

Greenie: Je suis déclenchée par votre sexualisation manifeste des femmes.

Moi: Hein?

Déclenché, pour autant que je sache, est une autre expression éveillée qui semble signifier que votre vision de l’utopie vient d’être interrompue par un point dur, froid comme la pierre, mais absolument valable.

Voici donc ce qui me “déclenche” – la chute de crochet, de ligne et de plomb de Formule 1 pour le “réveil” culturel du moment. Pourquoi? Parce que l’histoire pourrait bien être enregistrée comme un enfer d’un tournant non seulement pour le monde dans son ensemble, mais pour le sport propulsé par l’huile et la testostérone que beaucoup d’entre nous aimaient beaucoup plus que nous ne le faisons aujourd’hui.

Il peut même être aussi existentiellement «dangereux» (mot de Todt) pour la F1 que les moteurs gourmands en carburant.

À la fin de la journée, la plupart d’entre nous peuvent pour l’instant simplement ignorer les communiqués de presse sur la F1 neutre en carbone d’ici 2030, détourner le regard lorsque les aspirateurs pathétiques sur roues, autrement connus sous le nom de Formule E, passent devant le monument de votre ville locale, ou dépenser le reste de la nuit sur Google Images quand on a envie d’un peu de grille girl. Mais ignorer la descente de la F1 dans une idéologie particulière (car ce n’est * qu’une * idéologie) sera plus difficile à faire dans les années à venir, ce qui soulève une question très pertinente:

La liberté s’en soucie-t-elle même?

Si le «greenie» avec lequel j’ai eu les conversations éclairantes ci-dessus devient un fan de Formule 1 – et les chances que cela augmente de jour en jour – alors ce sera compréhensible. Après tout, la F1 sera une plate-forme qui combat le racisme et le sexisme, célèbre la diversité, l’inclusivité et l’équité et embrasse entièrement la lutte si importante contre le fléau du changement climatique. Que ne faut-il pas aimer?

Certains d’entre nous, cependant, si nous ne sommes pas encore allés au MotoGP ou à l’UFC, regarderont à travers une expression grimaçante, se remémorant à la fois avec joie et tristesse un homme réel imbibé de carburant et suceur de cigarettes comme James Hunt, qui a fait l’amour pour le petit déjeuner et a pris une bière après le drapeau à damier plutôt qu’Instagram. Nous nous souviendrons d’un sport qui a été inspiré par la liberté et la compétition et la sueur et la victoire et dirigé par un scélérat-marchand de roues, pas inspiré par une idéologie polarisée dont les patrons sont des magnats des médias d’entreprise qui moralisent ouvertement tout en monétisant furieusement.

De toute évidence, je ne suis qu’un dinosaure. Mais je suis un dinosaure qui, dans notre monde numérique saturé de contenu, a encore de nombreuses façons de se livrer à ces passions de dinosaures. Je crains juste que la Formule 1 ne soit bientôt plus parmi eux.

