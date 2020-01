TheXtraLap: Réflexions sur la saison de Formule 1 2020

Avant le début de la saison et nous avons une meilleure idée de ce que sera le classement, je voulais faire un effort pour réfléchir à mes attentes pour 2020.

Je donnerai mon avis sur chaque équipe et ce que je pense possible en 2020. Attention, ce sont mes réflexions et non une prévision statistique. Au final, je peux me tromper complètement. Commençons par l’équipe qui est devenue championne en 2019, puis descendons la ligne.

Mercedes

Champions du monde depuis six ans, mais si Red Bull n’avait pas commencé si tard et que Ferrari n’avait pas fait autant d’erreurs, ils auraient déjà pu avoir du mal en 2019. Qu’est-ce que 2020 apportera à l’équipe d’argent?

J’ai l’idée qu’après six ans, Mercedes est également à peu près à son maximum en termes de développements, donc je pense qu’ils seront toujours rapides, mais s’ils ont encore la suprématie, je me le demande. Ils seront à nouveau candidats pour le championnat, mais je ne pense pas qu’ils auront la tâche facile. Il y a une chance qu’ils finissent deuxièmes.

Lewis Hamilton réapparaîtra au départ aussi fort que jamais, mais plus il vieillit, plus il sera difficile de maintenir un niveau aussi élevé. Si la voiture ne fait pas tout à fait ce que l’on attend, je pense que Hamilton pourrait aussi avoir du mal.

Valtteri Bottas dit qu’il a trouvé la réponse pour battre Hamilton, mais en 2019, Bottas 2.0 a également commencé fort, mais a ensuite chuté. Je pense que, également en 2020, Bottas aura une année solide, mais je doute qu’il puisse maintenir le niveau élevé. Pour cela, toutes les pièces du puzzle de Bottas doivent tomber parfaitement.

Ferrari

Je ne sais pas pourquoi, mais pendant des années, Ferrari semble très forte au début des tests, mais en fin de compte, il leur manque quelque chose à chaque fois. En 2019, ils ont été rapides, mais il y a eu beaucoup d’erreurs stratégiques et les deux pilotes se sont souvent gênés.

S’ils réussissent enfin, ils peuvent participer au championnat en 2020.

Sebastian Vettel n’est pas un pilote stupide parce qu’il est multiple champion du monde pour une raison. Je dois admettre que depuis qu’il est parti pour Ferrari, il n’a pas tout à fait atteint son ancien niveau de faim. Là où il se mettait en colère quand les choses ne se passaient pas comme il le voulait et il a fait tout ce qu’il pouvait pour bien faire les choses, il est plus moelleux chez Ferrari.

Le fait qu’il soit désormais aussi père peut bien entendu jouer un rôle dans ce domaine. Mais je ne le radie pas encore. Je ne sais pas s’il sera à nouveau champion du monde, mais il peut toujours concourir pour les prix.

Charles Leclerc est encore un jeune pistolet et il semblait qu’il en voulait trop en 2019 quand il s’est avéré qu’il pouvait assez bien gérer la Ferrari. Personnellement, je pense qu’il voulait trop laisser sa marque dans l’équipe et cela a joué contre lui pendant la saison 2019.

S’il peut se calmer un peu dans certaines situations et être un peu moins autocritique à des moments où il ne peut rien y faire, je pense qu’il peut faire une surprise, également vers le championnat.

Red Bull

Que puis-je dire à propos de Red Bull? L’équipe est connue pour commencer avec une voiture modèle de base et développer la voiture pendant la saison. L’inconvénient est qu’ils sont généralement toujours à la traîne lorsque la saison commence et finissent par être solides.

2020 est la dernière année où peu de choses ont changé dans les règles et après un an avec Honda, j’ai l’impression qu’elles peuvent bien évoluer et qu’elles peuvent être là depuis le début. S’ils perpétuent la tradition et continuent de se développer, je les verrai partir pour le championnat.

Max Verstappen a montré que dans le «court» temps qu’il est en F1, il sait s’améliorer chaque année. S’il peut continuer cette tendance et que Red Bull, en combinaison avec Honda, peut lui donner une voiture avec laquelle il se sent à l’aise, je pense qu’il peut lui aussi aller au championnat.

Alex Albon s’est révélé être un excellent deuxième pilote en 2019, mais n’avait pas encore la bonne expérience dans toutes sortes de situations, y compris les séances d’essais libres, où il a généralement radié une voiture. S’il a appris de 2019 et qu’il se sent mieux dans la nouvelle voiture, il devrait être assez bon pour que Verstappen revienne, mais surtout, il pourrait assurer de nombreux points dans le championnat des constructeurs.

McLaren

J’ai trouvé l’équipe surprise en 2019 quand ils ont commencé avec un tout nouveau duo de pilotes. La voiture était bonne et l’équipe a continué de se développer, à la fois avec la voiture et avec l’équipe elle-même. S’ils peuvent garder la même ligne, je peux les voir garder la quatrième place en 2020, mais avec plus de points. À mon avis, les trois premiers sont encore trop loin, mais si Mclaren continue comme ça, je les verrai finir haut.

Carlos Sainz a eu de très bonnes courses en 2019, mais aussi des courses inférieures. Si je ne tenais pas compte de la DNF, il aurait quand même terminé sixième du championnat des pilotes, mais il aurait alors eu plus de points. Sainz est très stable donc je le vois à nouveau en compétition pour “le meilleur du reste”.

Lando Norris était considéré comme un joker au début de 2019 et la plupart ne pensaient pas qu’il serait si bon dès le départ. Norris s’est bien amélioré, mais s’il peut être un peu plus agressif dans certaines situations en 2020, il peut s’installer dans le top 10 du championnat.

Renault

Que dire de Renault. Chaque saison, ils commencent avec les mêmes déclarations, qu’ils ont trouvé la fuite et qu’ils sont pleins pour cela, mais dès que nous sommes à quelques courses de la saison, ils retombent. Pour 2020, ils ont abandonné Nico Hulkenberg et Esteban Ocon va travailler avec Daniel Ricciardo.

Je suppose que ça va être la même histoire que Renault va commencer cette année en disant qu’ils sont plus forts et meilleurs, mais je crains que ce ne soit la même année au cours de laquelle ils seront heureux de terminer sixième ou peut-être cinquième.

Daniel Ricciardo a rejoint l’équipe en 2019 avec des attentes élevées. Les résultats ont été très décevants, mais je suis sûr que son salaire aura un peu atténué le chagrin. Je ne vois pas beaucoup de changements en 2020, sauf que Ricciardo a contribué davantage au développement de la voiture pour cette année.

Si la voiture ne le laisse pas dans le pétrin, j’espère que Ricciardo pourra montrer de quoi il est fait et qu’il pourrait se retrouver dans le top 10 du championnat.

Esteban Ocon est nouveau dans l’équipe. Le fait qu’il ne conduisait pas du tout en 2019 et n’était autorisé à regarder que les écrans de Mercedes n’aide pas vraiment. De plus, le fait qu’Ocon n’ait pas été impliqué dans le développement de la voiture 2020 n’est pas parfait, donc il est en train de devenir aveugle dans l’année.

Ocon n’est pas un mauvais pilote, donc je pense qu’il s’en sortira bien dans les circonstances, mais il faudra quelques courses avant qu’il ne soit plus à l’aise et puisse peut-être traîner quelques top 10.

Alpha Tauri (Toro Rosso)

L’équipe a dépassé les attentes en 2019, mais il semblait que, après les vacances d’été, il n’y avait plus vraiment d’amélioration des performances. Une troisième place pour Daniil Kvyat et une deuxième place pour Pierre Gasly ont été un moment fort et ont montré que l’équipe était sur la bonne voie.

Maintenant que les règles n’ont pas beaucoup changé cette année, je m’attends à ce que l’équipe mette à profit son succès et qu’elle aura plus de stabilité avec le même duo de pilotes et je ne serais pas surpris s’ils pouvaient viser les places cinq, six ou sept. .

Daniil Kvyat a montré l’an dernier qu’il était beaucoup plus mature et que cela lui a valu de nombreux points et un podium. Il a eu ses moments, mais s’il peut être plus patient dans certaines situations en 2020, il deviendra un nom permanent dans le top 10.

Piere Gasly a connu une année 2019 mouvementée, mais vers la fin, il semblait qu’il se sentait plus en place. Je suppose que Gasly a eu plus d’influence sur la voiture 2020 et cela l’aidera à avoir confiance en lui et à conduire des courses fortes cette année.

Racing Point

L’équipe a connu une saison mouvementée en 2019 au cours de laquelle elle a commencé avec une voiture qui n’était pas vraiment développée pour 2019 et tout au long de l’année, de nouvelles pièces ont continué à arriver sur la voiture, ce qui ne leur a généralement pas permis de tirer le meilleur parti de la voiture.

Je m’attends à ce que Racing Point ait un meilleur départ en 2020, mais il faudra alors que les deux pilotes marquent haut. Le temps nous le dira, mais à la base, ils devraient pouvoir terminer plus haut qu’en 2019.

Sergio Perez est le pilote le plus expérimenté de l’équipe et même si cela ne lui a pas toujours ressemblé, il a très bien fait en 2019. Je pense que si la voiture fonctionne bien depuis le début, Perez aura une saison stable et devrait être capable de terminer régulièrement dans le top 10.

Lance Stroll… Je ne suis toujours pas convaincu de ses capacités. Avant de rejoindre Williams, il a passé une année complète à tester avec un vieux Williams et son père a dépensé beaucoup d’argent pour donner à Stroll toutes les chances d’apprendre. Je pense qu’il aurait dû faire un pas de plus, mais cela n’a pas fonctionné avec Williams.

Selon Stroll, c’était à cause de la voiture, mais même en 2019, il ne m’a pas convaincu de ses capacités et est autorisé à rester où il est grâce à son père. Je m’attends à ce que Stroll, en 2020, ait à peu près la même année qu’en 2019 avec une bonne course ici et là, mais il ne sera pas aussi fort que Perez.

Alfa Romeo

L’équipe a pris un bon départ en 2019 au cours duquel, en particulier Kimi Raikkonen, a montré ce qui était possible. Antonio Giovinazzi, d’autre part, a pris le tableau d’ensemble et l’équipe a parfois manqué des points importants.

Au milieu de la saison, Giovinazzi a eu de la chance, mais les résultats de Raikkonen ont été moindres et la situation ne s’est pas améliorée. J’espère que l’équipe mettra plus d’efforts dans le développement de la voiture en 2020 et si les deux pilotes parviennent à maintenir un bon niveau, ils pourront viser une septième position au classement final.

Kimi Raikkonen est le pilote le plus âgé de la grille, mais il ne semble rien perdre, ni une grande partie de sa qualité de pilote. Il sait toujours exactement quoi faire au volant, donc si tout se passe bien, un top 10 devrait être possible ici et là.

Jusqu’à présent, Antonio Giovinazzi n’a jamais pu faire ses preuves. À la fin de l’année dernière, tout allait un peu de son côté, mais sa saison n’était généralement pas plus que la moyenne. J’espère qu’il fera un pas en avant en 2020 sinon ce pourrait être sa dernière année en F1.

Haas

L’équipe a commencé 2019 avec un drame de parrainage du plus haut niveau. Je ne vais même pas mentionner le nom, mais tout le monde le sait. Cela a probablement causé beaucoup de problèmes financiers au développement de la voiture, car toute la saison, l’équipe a eu beaucoup de mal et n’a jamais trouvé la solution.

Le départ a été agréable, mais ils ont eu des problèmes de pneus et sont allés dans le mauvais sens avec des solutions et n’ont jamais résolu le problème. J’espère que l’équipe aura un meilleur départ en 2020 et finira par trouver une solution à leurs problèmes afin qu’ils puissent être plus compétitifs. Je m’attends à ce qu’ils puissent au moins concourir pour les sept ou huit places.

Romain Grosjean est toujours dans l’équipe et même s’il fait souvent des erreurs et se plaint beaucoup à la radio embarquée, il a aussi de bonnes courses donc il a toujours son siège.

Il semble qu’il ait toujours besoin de faire beaucoup d’efforts pour suivre le haut niveau de performance et, à cause de cela, il a également régulièrement des courses moindres. Lorsque la voiture est plus stable et que Grosjean peut mieux se concentrer sur ses propres courses au lieu de la voiture, il pourrait très bien faire en 2020.

Kevin Magnussen est un coureur dans l’âme avec une attitude irréfléchie. C’est un conducteur agressif qui essaie toujours de tirer le meilleur parti de la voiture.

Le Danois ne peut pas aider le fait que la voiture le laisse tomber à l’occasion, mais à mon avis, il est un peu trop résigné comme s’il ne se soucie pas quand il a de nouveau perdu.

J’espère qu’en 2020, il sera énervé plus souvent si les choses ne se passent pas comme elles le devraient et que cela motivera l’équipe à aller plus loin. Vous ne pouvez pas vous contenter de la moyenne si vous voulez atteindre le meilleur. Je vois donc Magnussen finir dans le top 14.

Williams

Pas grand chose à dire sur l’équipe et sa saison 2019. Ça ne pourrait pas être pire. Avec Robert Kubica, ils ont eu l’expérience et avec George Russell en tant que recrue, ils auraient dû avoir une bonne combinaison pour avoir une bonne saison, mais la voiture n’a pas fonctionné.

Pas du tout. Il n’y avait pas de pièces. Les nouvelles pièces étaient si fragiles qu’elles ne pouvaient parfois même pas être utilisées et je pense toujours que Russell conduisait la nouvelle voiture et Kubica devait se contenter des pièces restantes car une telle différence n’était tout simplement pas possible.

Dans tout ce que Russell a fait de mieux que Kubica, mais je ne peux pas croire que Kubica en soit complètement sorti et il aurait certainement dû terminer ou se qualifier deux fois mieux que Russell. L’équipe a marqué un seul point à Hockenheim et assez drôle, c’est Kubica qui l’a attrapé dans une course improbable dans laquelle de nombreux pilotes qui se retrouvent normalement dans les points, ont abandonné à gauche et à droite.

L’équipe a de nouveau perdu des sponsors et il semble que l’équipe aura à faire avec de nombreux petits sponsors en 2020. La bonne nouvelle est que le père Latifi a commencé à s’impliquer et a également mis son argent là où se trouve sa bouche, donc l’équipe devrait être mieux financièrement.

Cela signifie bien sûr que son fils Nicolas Latifi a obtenu un siège aux dépens de Kubica. Mais parce que l’argent joue un si grand rôle en F1, Roy Nissany a soudainement rejoint l’équipe en tant que pilote d’essai. Normalement, ils n’obtiennent pas seulement toutes sortes de séances d’entraînement gratuites, vous pouvez donc supposer que cela implique également beaucoup d’argent.

Mais je n’ai toujours pas de grandes attentes pour l’équipe pour 2020 et je crains qu’ils ne finissent aussi en dernier en 2020. J’espère juste qu’ils pourront collecter plus d’un seul point afin qu’ils puissent collecter un peu plus de prix avant 2021.

George Russell sera le leader de l’équipe en 2020 et avec une saison déjà derrière lui, il y a une chance qu’il fasse mieux que 2019.

La voiture doit être meilleure pour que Russell en tire le meilleur parti, donc si la combinaison est bonne, j’espère voir Russell un peu plus souvent en Q2 et puis il y a encore beaucoup de possibilités en course. Le top 10 me semble trop loin, mais c’est de la F1 et des choses étranges peuvent arriver et se produisent souvent.

Nicolas Latifi est le seul rooky en 2020 donc il n’y a pas encore de pression pour lui. Il n’était pas là lorsque la voiture a été développée pour 2020, donc la question est de savoir si et comment il peut gérer la voiture.

Mes attentes pour Latifi ne sont donc pas très élevées et il devra faire ses preuves, sinon, il sera bientôt considéré comme le pilote qui est en F1 à cause de l’argent de son père.

.