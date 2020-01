Todt: Celui qui est en Formule 1 est privilégié

Le président de la FIA, Jean Todt, a minimisé les inquiétudes concernant le calendrier toujours croissant des championnats du monde de Formule 1, mais a déclaré que c’était le prix à payer pour ceux qui avaient le privilège de travailler dans l’élite.

Alors que de nombreux sportifs sont déjà mécontents du calendrier sans précédent pour 2020, Liberty Media a négocié un nouveau plafond de 25 courses pour l’avenir.

En effet, le détenteur des droits commerciaux de F1 est ouvert à l’idée d’ajouter Miami au calendrier, au milieu des rumeurs de discussions avec l’Arabie saoudite et d’autres nouveaux hôtes potentiels.

Mais le président de la FIA, Todt, aurait déclaré: «Je pense que ce sera un long processus avant d’être proche de 25 courses. Pour le moment, nous devons nous concentrer sur 22, ce qui est le cas. »

Todt a indiqué qu’il n’aimait pas les plaintes concernant les longs calendriers de F1 affectant la qualité de vie des personnes travaillant dans le sport.

«Je ressens vraiment cela, et je m’inclus, que nous sommes tellement bénis d’être dans un monde où nous aimons ce que nous faisons. Nous sommes privilégiés », a-t-il déclaré. «Celui qui est en F1 est privilégié.

«Bien sûr, vous avez des devoirs. Quand j’étais dans d’autres postes, je travaillais 18 heures par jour, six ou sept jours par semaine, parce que j’avais une passion et que je voulais un résultat », a poursuivi l’ancien patron de l’équipe Ferrari.

«Alors bien sûr, si vous avez une famille bien-aimée, ils comprendront. Et vous ne le faites pas toute votre vie. Ceux qui sont en F1 ont des salaires beaucoup plus élevés que les autres entreprises, et ils devraient être très heureux. Cela ne signifie pas que ce n’est pas un travail difficile.

«Mais je fais beaucoup d’autres activités et je vois des gens, s’ils sont bénis, recevoir 30 $ par mois. Nous ne devons donc pas l’oublier », a déclaré Todt.

