Todt: Ensemble, nous devons affronter et résoudre cet immense défi

Le président de la FIA, Jean Todt, a écrit une lettre ouverte à ses membres, exhortant l’unité au milieu de la pandémie COVID-19 qui “n’est pas seulement une crise sanitaire, mais aussi financière, sociale, politique et humaine”.

La lettre, dans son intégralité, se lit comme suit:

Chers amis,

La crise que nous traversons aujourd’hui est sans précédent et les conséquences se font sentir partout dans le monde. Ayant commencé en Asie, il s’est propagé à la planète entière, provoquant une profonde inquiétude et une anxiété partout. Nous avons été contraints non seulement de remettre en question nos activités dans le domaine du sport automobile, de la mobilité et du tourisme, mais également l’évolution de nos sociétés modernes. Le Covid-19 provoque un bouleversement sans précédent du monde tel que nous le connaissons. Les priorités changeront. Les économies sont au point mort, tout comme les villes. Cette pandémie a ébranlé ces croyances que nous pensions inébranlables. Il ne s’agit pas seulement d’une crise sanitaire, mais aussi financière, sociale, politique et humaine. Ensemble, nous devons affronter et résoudre cet immense défi.

Comme vous et plus de trois milliards d’hommes, de femmes et d’enfants, je reste chez moi, conformément aux directives gouvernementales et à celles de l’OMS. Néanmoins, je suis à vos côtés, ici pour vous aider et vous pouvez me joindre à tout moment. Il est de la plus haute importance que nous restions en contact tout en nous protégeant. Je suis convaincu que grâce à notre volonté, notre discipline et notre détermination, nous gagnerons cette bataille.

En cette période difficile, j’ai décidé de vous écrire deux fois par mois afin de vous tenir régulièrement informé des effets de cette pandémie sur nos activités et des mesures que nous prenons pour y faire face. Le vice-président du sport, Graham Stoker, le vice-président de la mobilité automobile et du tourisme, Thierry Willemarck, et le président du Sénat, Brian Gibbons, sont également disponibles et vous aideront de toutes les manières possibles. Par ailleurs, un groupe de travail ad hoc présidé par Gérard Saillant suit de près la situation et est à votre disposition pour toute question.

Tous les membres du personnel de la FIA travaillent depuis leur domicile depuis le début du verrouillage, et je tiens à leur exprimer ma gratitude pour la réactivité et la flexibilité dont ils ont fait preuve.

Comme vous le savez, le calendrier mondial du sport automobile a été considérablement perturbé. D’autres événements sportifs, dont les Jeux olympiques de Toyko, ont été annulés ou reportés. Pour notre part, nous espérons pouvoir reprogrammer le plus de courses possible avant la fin de l’année, mais il reste encore trop d’inconnues pour faire des annonces, et la sécurité de nos clubs, équipes et supporters est notre priorité absolue . En F1, le WMSC a décidé le remplacement de la pause d’août par une pause de printemps d’une durée d’au moins trois semaines, déjà en cours, et le report de la mise en œuvre de la nouvelle réglementation F1 de 2021 à 2022.

Au cours des deux dernières semaines, j’ai eu l’occasion de parler aux présidents de club et de voir à quel point la famille FIA ​​a été affectée par ce que le monde traverse en ce moment. Chacun de nos membres est victime, à la fois du fait de l’annulation d’événements et des répercussions sur leurs différentes activités, sources de revenus et revenus, sans tenir compte des complexités liées à la mise en place du télétravail pour ceux dont l’emploi nécessite leur le champ. Nous sommes pleinement conscients des difficultés que vous rencontrez et sommes prêts à vous aider.

C’est pour cette raison que, après avoir consulté l’équipe de direction et la haute direction de la FIA, nous avons décidé de reporter la date d’échéance de tous les paiements d’abonnement à la FIA jusqu’à la fin septembre. Nous comprenons que pour de nombreux Clubs Membres, la trésorerie est une préoccupation majeure et il n’y a aucune raison pour que les Clubs membres écrivent des chèques à la FIA pour le moment.

La FIA peut également fournir un service utile, en aidant ses membres à rester en contact et à partager leurs expériences en réponse à la crise à laquelle nous sommes tous confrontés. Je suis heureux de dire que nous avons pu répondre rapidement en lançant l’initiative gratuite Restez à l’écoute, offrant un forum en ligne d’apprentissage et d’échange ouvert à tous les membres de la FIA. À partir du 6 avril, les sessions combineront contenu académique et partage d’expériences pour jusqu’à 200 participants. Il y a déjà un fort intérêt, je vous invite donc à répondre rapidement et à encourager les membres concernés de votre équipe à s’inscrire maintenant.

Enfin, je voudrais saluer les actions qui prennent forme sur tous les continents, menées par un certain nombre de clubs membres de la FIA. Il existe d’innombrables exemples d’appui aux populations locales et aux équipes médicales, que ce soit sous forme d’aide financière ou de fabrication de masques comme au Vietnam, ou d’aide au développement d’aides respiratoires comme les équipes F1 au Royaume-Uni (Projet Pitlane), ou même en aidant le personnel médical comme le font de nombreux clubs.

Naturellement, je vous encourage à ajouter à ces histoires de camaraderie et à répondre à «l’appel aux clubs» que vous avez reçu au début de la semaine, en vous invitant à nous faire part de toutes les actions que vous pourriez être en mesure de prendre. Il est important de les partager les uns avec les autres. Ils sont la preuve que vous êtes tous engagés et agissez de manière responsable, et que la FIA sait s’adapter aux situations les plus compliquées et les plus inattendues.

Soit dit en passant, notre Fédération a mis en place une plateforme d’échange d’informations entre les 150 médecins et 290 hôpitaux agréés par la FIA, pour permettre l’identification et l’envoi de matériel médical d’urgence dans les zones qui en ont le plus besoin.

Nous avons également créé le hashtag #RaceAgainstCovid pour rassembler et promouvoir les initiatives de la famille automobile contre la pandémie de coronavirus.

Nous surmonterons cette crise et nous unirons pour relever les défis de demain – j’en suis certain. Nous devons préserver de notre mieux ce qui nous unit tous, tant dans le sport automobile que dans la mobilité, à savoir nos valeurs fondamentales d’endurance, de résilience, de quête d’excellence, de courage et de solidarité.

Et, pour que ce défi ne soit pas vain, il faut aussi en tirer des enseignements: il faut se laisser sortir des sentiers battus, agir différemment. Nous devons trouver de nouvelles façons d’atteindre des objectifs, en ce qui concerne la sécurité routière par exemple, ou la durabilité de nos championnats lorsque les budgets pourraient être réduits après Covid-19.

J’espère vraiment que nous en sortirons plus forts que jamais. Je voudrais encore une fois exprimer ma solidarité en ces temps difficiles.

Prenez soin de vous et de vos familles,

Cordialement,

Jean Todt

