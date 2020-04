Todt: J’adorerais révéler le règlement du moteur, mais Ferrari s’y oppose

Le président de la FIA, Jean Todt, a déclaré qu’il “aimerait” divulguer les détails de son règlement avec Ferrari, mais la Scuderia insiste pour que cela reste privé.

Le règlement, qui a été conclu après que la FIA n’a pas pu prouver définitivement que le moteur de Ferrari avait dépassé la limite de 100 kg / heure de débit de carburant pendant la saison 2019, a été vivement critiqué par les équipes rivales pour ce qu’elles perçoivent comme un manque de transparence.

Et tandis que Todt comprend leur mécontentement, il maintient que ses mains sont liées sur la question.

“Si vous me demandez, j’aimerais pouvoir donner tous les détails de la situation, mais ils [Ferrari] opposé [it]», A révélé Todt à Autosport.

«Donc, je veux dire, ils ont été sanctionnés mais nous ne pouvons pas donner le détail de la sanction. Et clairement, nous aurions pu ne rien dire.

«Mais nous avons pensé qu’il aurait été faux de ne pas dire que l’affaire Ferrari avait été discutée et qu’il y avait eu une sanction.

“Honnêtement, c’est très simple. Très simple. Nous avons déployé tant d’efforts pour arriver à nos conclusions, qu’ils [the teams] ne pas être d’accord.

«Malheureusement, c’est un fait accompli pour les questions techniques, car nos techniciens disent« nous ne pouvons certainement pas démontrer autant que nous le devrions [Ferrari] n’étaient pas légales ».

Cette explication découle de celle donnée à GrandPrix247 sur la question, dans laquelle Todt a expliqué que «le règlement Ferrari était le seul résultat raisonnable qui résultait d’une enquête technique qui, selon nous, ne serait pas concluante», et «résultait des recommandations du équipes techniques, financières et juridiques de la FIA et conseils externes ».

Néanmoins, six des sept équipes qui avaient initialement protesté contre le règlement chercheraient toujours des réponses, Todt ayant «parlé individuellement» avec certaines d’entre elles.

Le septième (et les premiers chefs de file de la manifestation), Mercedes, a retiré son opposition après qu’un accord ait été conclu entre le chef de Daimler Ola Kallenius et le président de Fiat-Chrysler John Elkann.

“J’ai reçu une lettre en réponse à ma lettre, dans laquelle ils ont confirmé qu’ils comprenaient la position de la FIA”, a déclaré Todt.

“Mais cela ne voulait pas dire qu’ils étaient satisfaits de la position de la FIA, et ils aimeraient que Ferrari laisse la visibilité de l’affaire, ce que j’aimerais aussi. Mais nous ne pouvons pas. “

