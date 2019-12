Todt: Je préférerais douze équipes en Formule 1

Le président de la FIA, Jean Todt, a déclaré qu'il aimerait voir deux nouvelles équipes en Formule 1 et estime qu'une douzaine d'équipes sur la grille serait un scénario idéal.

Tout au long de 2019, il y a eu des rumeurs selon lesquelles de nouvelles équipes manifestaient de l'intérêt pour le sport, dont une liée au propriétaire de l'équipe de Formule 2, Adrian Campos, qui alignerait Pascal Wehrlein en tant que pilote.

Todt a toutefois admis que les considérations commerciales impliquant Liberty Media et les dix équipes existantes restent un facteur important.

"Le détenteur des droits commerciaux est en contact avec les équipes et génère des financements avec elles, mais pour le régulateur qui est la FIA, je préférerais douze équipes", a-t-il déclaré.

"Si vous avez douze équipes, cela peut prendre de la valeur pour chaque équipe actuelle, donc je peux comprendre que si vous dites" Ok, ouvrez-la pour une autre équipe ", alors vous devez considérer la perte de valeur."

Cependant, Todt a déclaré que des discussions avec Liberty, dirigées par le PDG de la F1, Chase Carey, étaient toujours en cours: «Chase et moi avons des propositions intéressantes et des équipes prêtes à s'engager mais nous ne sommes pas vraiment convaincus. Mais si nous sommes convaincus qu'une bonne équipe est prête à se joindre, je pense que douze est un bon nombre pour la Formule 1. »

Mais le Français dit que dix «bonnes équipes compétitives» fonctionnent également bien pour la F1.

Carey est d'accord: "Je ne veux pas dix équipes saines et deux équipes en difficulté, mais je suis d'accord avec Jean que douze équipes saines valent mieux que dix équipes saines."

"Dix équipes en bonne santé en F1 suffisent réellement et, si nous obtenons des équipes supplémentaires, elles doivent vraiment ajouter à la série. Nous devons nous souvenir de l'histoire. Tant de petites équipes sont venues et sont parties et n’ont pas vraiment contribué à la F1 », a souligné le chef de la F1.

Grande question: combien d'équipes devrait être en F1?

.