Todt: Le plafond des coûts doit être réduit, mais nous ne devons pas commencer à rêver

La formule 1 débat du bien-fondé de deux propositions visant à réduire encore le plafond budgétaire entrant pour 2021, mais ne devrait pas s’attendre à ce qu’il crée une parité complète, a déclaré le président de la FIA, Jean Todt.

Un sujet de discorde auquel la pandémie COVID-19 a donné un plus grand sentiment d’immédiateté, les patrons de la F1 ont passé une grande partie des dernières semaines à discuter d’un chiffre final qui satisferait les équipes grandes et petites avant son entrée en vigueur l’année prochaine.

Selon des rapports antérieurs, Red Bull et Ferrari mènent des appels pour que des considérations financières supplémentaires soient accordées aux équipes qui fournissent à d’autres des composants, tandis qu’un groupe d’équipes dirigé par McLaren fait pression pour une réduction supplémentaire du nombre de 150 millions de dollars (contre 175 dollars initialement) m) qui a déjà été convenu.

Interrogé par Auto Motor und Sport sur le problème, Todt a révélé qu’il avait mis deux compromis différents sur la table.

«Nous avons deux options. L’un est: 130 millions de dollars, toutes exceptions confondues [for supplier teams]. Le second est un plan échelonné avec 140 millions la première année, puis 130 et enfin 120 millions. [Also] avec des exceptions », a-t-il dit.

Todt a ensuite révélé qu’il avait tenu une réunion «uniquement avec les grandes équipes» jeudi dernier, et bien qu’il ait admis que des exceptions de coûts devraient être faites, il n’était pas aussi réceptif à leur proposition de plafonnement entièrement distinct, même si «Ce serait un argument de réflexion».

«Certaines personnes développent, conçoivent et produisent un produit que d’autres équipes achètent. Prenez le moteur. Il est limité à [a price of] 11 millions pour les clients. Mais cela coûte beaucoup plus cher au fabricant. Supposons que le client paie 50 millions d’euros au fabricant pour l’ensemble du package. La proposition est que ces 50 millions soient déduits du budget du client. Pour être honnête, je n’aime pas ce calcul. “

Dans tous les cas, une réunion «décisive» avec toutes les parties est prévue pour ce vendredi, bien que Todt ait suggéré que quelle que soit la forme du plafond réduit, les petites équipes ne devraient pas supposer qu’il les mettra soudainement en lice pour le championnat.

“Les différences entre les grands et les petits doivent être réduites, mais nous ne devons pas commencer à rêver”, a-t-il déclaré. “Il ne sera jamais le cas qu’une petite équipe puisse régulièrement rivaliser avec une grande équipe au niveau des yeux.”

«Nous ne devons pas nous mentir. Si nous parlons de 120, 130 ou 140 millions de dollars, alors c’est le plafond des coûts sans exception. Pour les grandes équipes, les exceptions représentent plus de 100% du plafond des coûts. Maintenant, ils ont même exprimé le souhait d’étendre encore plus les exceptions en réduisant le plafond budgétaire. Mais je suis contre ça. “

