Todt: Les accusations contre moi-même et la FIA sont préjudiciables et diffamatoires

Le président de la FIA, Jean Todt, a fustigé les sept équipes qui protestaient contre son règlement avec Ferrari, arguant que leurs allégations de collusion sont “une source de dommages pour la Formule 1 en soi”.

Après la révélation hier que Todt a joué un rôle personnel dans la décision de ne pas enquêter davantage sur Ferrari au sujet des allégations selon lesquelles son moteur aurait systématiquement dépassé la limite de 100 kg / heure de débit de carburant pendant la saison 2019, le Daily Mail a maintenant révélé le contenu d’une lettre l’ancien patron de la Scuderia a écrit au soi-disant «gang des sept» pour se défendre et défendre son organisation.

“En s’appuyant sur un modèle factuel totalement inexact et biaisé, non seulement vous contestez la décision de la FIA, mais vous remettez ouvertement en question l’intégrité de la Fédération et de ses représentants, suggérant une collusion frauduleuse entre la FIA et la Scuderia Ferrari”, a déclaré Todt.

«Votre attitude va bien au-delà d’une demande légitime de clarification, qui aurait été bien accueillie par la FIA. C’est une source de dégâts pour le Championnat du Monde FIA ​​F1 en soi.

«La FIA rejette et nie fermement vos allégations. Les équipes ont porté inconsidérément des accusations extrêmement graves contre la FIA et des responsables clés, notamment le président, qui sont injurieuses et diffamatoires. »

Les équipes rivales, qui demandent une plus grande transparence de la part de la FIA dans son rôle d’organisme chargé de faire respecter les règles du sport, auraient envisagé une action en justice si leurs problèmes avec le règlement confidentiel de Ferrari restaient en suspens. Cependant, il semble maintenant qu’ils pourraient faire face à leur propre poursuite en nature, compte tenu du ton de la lettre de Todt.

