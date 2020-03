Todt: ” Nous devrons vérifier tous les calendriers pour reprogrammer certaines courses ”

Les courses automobiles n’ont pas pu échapper à la crise mondiale causée par la pandémie de coronavirus. Toutes les catégories ont subi des annulations et des retards: Formule 1, Rallye, Formule E, entre autres. Pour cette raison, la FIA travaille intensément pour déplacer ces pouvoirs au cours de l’année, cependant, une fois que le COVID-19 est contrôlé et ne représente aucun danger.

Dans une lettre aux associations nationales d’automobiles, le président de la FIA, Jean Todt, a déclaré:

“Depuis décembre 2019, le monde est touché par la pandémie de COVID-19. Aucun continent n’a été épargné. La FIA suit les développements avec la plus grande attention.

Depuis février, une commission ad hoc, présidée par le professeur G. Saillant, président de la commission médicale, évalue en permanence l’impact de cette crise sur notre fédération, ses collaborateurs, ses clubs et les événements qu’elle organise. De nombreuses décisions ont déjà été prises. D’autres seront prochainement prises pour tenir compte de la propagation du virus dans le monde.

Nous avons dû démissionner ou reporter de nombreuses épreuves dans nos championnats: Formule 1, WRC, WEC, RX, Formule E … Nous avons une pensée pour les associations sportives nationales qui ont consacré temps et énergie à leur organisation et ont été ravies de les recevoir. Je partage votre déception. Je voudrais exprimer à tous mon soutien et ma solidarité. Dans la mesure du possible, avec les promoteurs de ces championnats, nous devrons revoir tous les calendriers pour essayer de reprogrammer certaines de ces courses plus tard dans l’année.

Nos clubs ne sont pas non plus épargnés. La réunion du Congrès des sports Asie-Pacifique à Hanoi début avril a dû être annulée. Nous allons essayer, sans aucune certitude, de la déplacer à Bangkok en juin prochain lors du Congrès sportif de la FIA.

Enfin, les principales réunions des commissions de la FIA prévues pour les semaines à venir sont reportées, ou se tiendront par vidéoconférence lorsque cela sera possible.

Quant au personnel de la FIA à Paris et à Genève, leur santé est ma première priorité. C’est pourquoi j’ai décidé d’adapter l’organisation du travail sur les instructions des gouvernements français et suisse. Pour la plupart, on leur offre la possibilité de télétravailler à domicile. Nous avons mis en place les solutions informatiques nécessaires pour assurer le fonctionnement continu de tous les services de la FIA. Par conséquent, ils resteront joignables, attentifs et disponibles pour répondre à vos besoins.

Le monde traverse une crise sanitaire exceptionnelle à laquelle nous sommes tous confrontés. Afin de participer à la lutte contre ce virus, nous devons revoir notre fonctionnement pendant un certain temps. Cela devrait nous permettre de reprendre une vie normale dans les prochaines semaines.

Je sais que je peux compter sur le soutien de vous tous.

Bien entendu, je continuerai à vous tenir informé de l’évolution de cette crise pour la FIA, et je vous invite à faire de même en ce qui concerne la situation dans votre pays.

Cordialement,

Jean Todt, président de la FIA “.

