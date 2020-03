Todt vs GP247: les avocats demandent une extension mais disparaissent en action

L’inexplicable saga Jean Todt contre GrandPrix247 a pris une tournure bizarre alors que leurs avocats Webber-Wentzel semblent être portés disparus, après avoir demandé une prolongation du délai pour nos conditions en représailles à leur lettre de demande qui est détaillée ici >>>

Dans l’état actuel des choses, le partenaire de Webber-Wentzel, Pooja Dela, allait nous revenir le lundi 23 mars 2020 et l’a fait avec cet e-mail:

A quoi j’ai répondu peu de temps après réception de ce qui précède:

Et bien sûr, demain (mardi) n’est jamais venu (aucun appel non plus) car ils n’ont pas pris contact, d’où cette publication dans le cadre de notre défense open source pour que nos lecteurs soient informés, ce qui a clairement intrigué la communauté du sport automobile. au-delà de la F1, en bas (ou en haut) jusqu’aux bases du karting.

Sans réponse de Pooja Dela, nous avons proposé aujourd’hui une nouvelle prolongation jusqu’à 12 heures CET (mercredi 25 mars), ce qui a été ignoré. Voici une copie de cette lettre électronique envoyée hier (mardi 24 mars):

En l’absence de réponse de cette firme réputée et / ou de son illustre client avant midi aujourd’hui (25 mars), nous avons fait revivre les messages soi-disant offensifs dans leur format d’origine alors que nous nous en tenons à nos armes, avec d’autres commentaires sur les trois postes en question désactivés :

(Remarque: la photo-bande dessinée de M. Todt sur le canapé utilisé à l’origine pour illustrer «La différence entre la FIA et la FIFA en tant que F…» reste remplacée.)

Pour l’avenir, nous nous en tenons à nos trois questions qui restent:

Compte tenu du fait que M. Jean Todt a été Team Principal chez Ferrari pendant plus d’une décennie et, maintenant, son fils Nicolas Todt représente le pilote Ferrari Charles Leclerc, M. Jean Todt peut-il répondre aux questions suivantes:

Des décisions ont-elles jamais été prises au sein de la FIA dont Nicolas Todt a bénéficié plus que la plupart du fait de la position de M. Jean Todt depuis 2009?

Des décisions ont-elles déjà été prises au sein de la FIA dont Ferrari a bénéficié plus que la plupart du fait de la position de M. Jean Todt depuis 2009?

Pourquoi un accord secret a-t-il été conclu entre les équipes de F1, les médias et les fans entre la FIA et Ferrari? Pourquoi le besoin de secret?

Il semble presque insignifiant de poursuivre cette affaire lorsque le monde traversera cette attaque mondiale désactivante du COVID-19, mais le sort a été jeté avec leur lettre de demande et les apparentes maladresses qui ont suivi.

Pendant ce temps, depuis que cela est devenu courant, de nombreuses personnes du sport automobile ont envoyé des messages de bonne volonté ainsi que des offres pour aider avec ce qui semble se développer en une sorte de cause au sein de la communauté. Il suffit d’une petite allumette pour briller de la lumière dans l’obscurité et on suppose que d’autres allumeront la leur pour voir ce qui se passe… si quoi que ce soit.

Nous embrassons et apprécions grandement cette réponse de la communauté, et un grand merci à tous nos amis, partenaires et lecteurs, car nous pourrions bien puiser dans vos ressources pour prendre cette tête. Nous allons continuer à enquêter sur ce parfum et voir où il finit. Nous vous le devons!

Pour l’instant, bien que très inspirants, j’espère qu’ils sont un peu prématurés avec les offres, informations et suggestions alors que nous attendons pour la première fois le prochain coup de M. Todt et ses gardiens car la balle est maintenant dans leur camp.

Paul Velasco (rédacteur en chef)

