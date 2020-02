Tony Fernandes rejette vigoureusement les accusations de corruption

Date publiée: 5 février 2020

L’ancien propriétaire de l’équipe de Caterham, Tony Fernandes, a été nommé dans l’affaire de corruption liée à la défunte équipe de F1, mais “rejette vigoureusement” toutes les accusations.

En tant que fondateur et président de la compagnie aérienne à bas prix AirAsia, Fernandes est pris dans un dossier de corruption après que EADS, la société mère d’Airbus, ait parrainé Caterham.

Cet accord, selon le Serious Fraud Office du Royaume-Uni, signifiait qu’AirAsia n’avait acheté que des avions Airbus.

Donnant des détails sur l’affaire, Dame Victoria Sharp, présidente de la Division du Banc de la Reine des Cours royales de Justice, a déclaré: «Le premier chef d’accusation allègue que, contrairement à l’article 7 de la Bribery Act 2010, entre le 1er juillet 2011 et le 1er juin 2015, Airbus SE n’a pas empêché les personnes associées à Airbus SE de corrompre d’autres personnes concernées par l’achat d’avions par AirAsia et AirAsia X Airlines auprès d’Airbus, à savoir les administrateurs et / ou les employés d’AirAsia Airlines lorsque ladite corruption était destinée à obtenir ou à conserver des affaires ou des avantages. dans la conduite des affaires d’Airbus SE.

«Le paiement indu consistait en 50 millions de dollars (et les employés d’Airbus ont également offert mais n’ont pas payé 55 millions de dollars supplémentaires) versés aux directeurs et / ou employés d’AirAsia et d’AirAsia X Airlines en tant que parrainage d’une équipe sportive.

“L’équipe sportive était détenue conjointement par AirAsia Executive 1 et AirAsia Executive 2 mais n’était pas juridiquement liée à AirAsia et AirAsia X.”

Fernandes et AirAsia ont nié tout acte répréhensible, déclarant à Autosport que les deux parties «rejettent vigoureusement et nient toutes les allégations d’actes répréhensibles».

Fernandes a publié une déclaration distincte avec le président exécutif Datuk Kamarudin bin Meranun, disant qu’ils «nient catégoriquement toutes les allégations d’actes répréhensibles ou de faute de notre part en tant que directeurs d’AirAsia.

«Nous ne nuirions pas aux entreprises mêmes que nous avons passées toute notre vie à construire à leur statut mondial actuel.

«Caterham F1, la société qui aurait été mal parrainée par Airbus, était à l’époque des faits une équipe de course de Formule 1 qui avait fait le tour du monde pour promouvoir entre autres AirAsia, AirAsia X, GE et Airbus.

«Tout au long de la période où nous étions actionnaires de Caterham, la société n’a réalisé aucun profit et a finalement été cédée pour [£1] en 2014.

«Du début à la fin, il s’agissait d’un exercice de valorisation de la marque et non d’une entreprise à but lucratif.»

