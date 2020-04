Top 10: Bustups de pilotes de Formule 1

Il n’y a rien de tel qu’un peu de controverse en ce qui concerne le drame de la Formule 1, et au fil des ans, nous en avons vu beaucoup.

Mais en de rares occasions où la controverse mène à de gros ébats et parfois les poings sont envoyés en vol.

Alors, voici les 10 meilleurs pilotes de Formule 1 de PlanetF1.

10. Lewis Hamilton et Nico Rosberg – États-Unis 2015

C’était sur le Circuit des Amériques en 2015 lorsque Hamilton a conclu un troisième championnat du monde.

Son coéquipier Nico Rosberg était le pilote qui a vu ses chances de titre écrasées en conséquence, il est donc compréhensible qu’il n’ait pas eu envie de se joindre aux célébrations.

Bien qu’aucun poing ou bottes n’ait été utilisé, ou vraiment aucune sorte de violence, Rosberg a clairement expliqué son point en lançant la casquette que Hamilton lui avait tendue.

9. Jarno Trulli et Adrian Sutil – Brésil et Abu Dhabi 2009

Des accidents se produisent en Formule 1, et pour ces deux-là, le crash s’est produit au tour 1 à Interlagos.

Avec cet incident, ils étaient tous deux hors course et se sont mutuellement blâmés, rien d’inhabituel, mais cela est devenu inhabituel lorsque le naissain a été reporté à la course suivante à Abu Dhabi.

La paire échangerait quelques mots de frustration lors de la conférence de presse d’avant course – Trulli avait même des preuves.

Fernando Alonso et Kimi Raikkonen ont certainement trouvé ça drôle.

8. James Hunt et le maréchal – Monaco 1975

Hunt aimait le style de vie des fêtards, alors qu’il aimait aussi faire une balançoire chez les maréchaux, semble-t-il.

Ce fut le premier de ses incidents, après que Patrick Depailler l’eut poussé dans les barrières de Monaco en 1975.

Hunt était déterminé à rester et à montrer un poing en colère à Depailler, comme l’a découvert ce maréchal, prenant un revers droit pour ses ennuis.

7. Ayrton Senna et Eddie Irvine – Japon 1993

Après avoir remporté le Grand Prix du Japon en 1993, vous vous attendiez à ce qu’une célébration soit le prochain coup de Senna, mais il a plutôt cherché à retrouver le nouveau venu Eddie Irvine qui avait montré le culot de se défaire de la légende.

Soudain, la porte de l’unité jordanienne s’ouvrit et se dirigea vers Senna, suivie par un troupeau de McLaren.

“Qu’est-ce que tu penses que tu faisais?” dit Senna. “Je courais”, a prouvé la réponse d’Irvine.

L’échange s’est poursuivi, et même si cela a quelque peu emporté la fantastique finition P6 d’Irvine au début, ce fut un début à ne jamais oublier.

6. James Hunt et le maréchal (partie 2) – Canada 1977

Nous vous avons dit qu’il l’avait fait plus d’une fois! Cette fois, c’était au Grand Prix du Canada à Mosport.

Hunt était entré en collision avec son coéquipier McLaren Jochen Mass, et était donc hors de la course. Le bon vieux Ernie Strong est allé aider Hunt à sortir de cette voiture, mais s’est accroché au sol pour ses ennuis.

“Comment je me sentais?” Dit Ernie en se rappelant l’incident. «Mauvais, aveugle, est-ce vraiment arrivé?

«Si je lui ai dit quelque chose, je ne m’en souviens pas. Hunt m’a donné un «Désolé, vieil homme» et est retourné aux stands… »

5. Max Verstappen et Esteban Ocon – Brésil 2018

Maintenant, il n’y a rien du tout dans les règles qui dit que vous ne pouvez pas vous défaire, mais soyez prêt à des ennuis si vous en faites un gâchis.

Il est sûr de dire qu’Ocon essuyant Verstappen d’une victoire de course presque certaine au Brésil, se qualifie pour en faire un gâchis.

Verstappen qualifierait même le Français de “p *** y” lors de la conférence de presse.

La FIA ordonnerait au Néerlandais d’effectuer deux jours de service public en guise de punition pour avoir poussé Ocon dans les stands après la course.

4. Michael Schumacher et David Coulthard – Belgique 1998



Schumacher était en tête d’un Grand Prix de Belgique très humide – la visibilité était inexistante, et elle était parfaitement affichée lorsque Schumacher a percuté l’arrière de la McLaren de Coulthard en essayant de faire un tour au pilote écossais.

Avec seulement trois roues, Schumacher retournerait aux stands avant de se précipiter vers le garage McLaren.

Une mer de gens les séparait du mieux qu’ils pouvaient. Schumacher a déclaré que Coulthard «essayait de me tuer».

Schumacher était absolument furieux, alors juste au cas où il aurait traversé la masse des gens, Coulthard a gardé son casque.

3. Nigel Mansell et Ayrton Senna – Belgique 1987

Maintenant, nous entrons dans les graves crises – celle entre Mansell et Senna à Spa fait à juste titre partie de notre top trois.

Un affrontement au premier tour avec le Lotus de Senna signifiait que la course était terminée pour Mansell et le Brésilien, mais leur travail pour la journée ne faisait que commencer.

Après l’incident, Mansell a pris d’assaut la voie des stands et a plaqué Senna contre le mur du garage Lotus.

“Je suis allé vers lui, je l’ai attrapé par la combinaison et je l’ai poussé contre le mur”, a déclaré Mansell plus tard en se souvenant de l’incident.

«Il portait une salopette ample à cette époque et j’ai remonté la fermeture éclair au-delà de son menton jusqu’à juste en dessous de son nez. “La prochaine fois que vous le ferez”, ai-je dit, “vous allez devoir faire un bien meilleur travail.” “

Comme l’a dit Senna: «Quand un homme vous tient à la gorge, je ne pense pas qu’il soit venu s’excuser.»

2. Chico Serra et Raul Boesel – Canada 1982

Celui-ci peut conduire à se gratter la tête – si vous ne vous attendiez pas à ce que ces deux-là surgissent lorsque vous avez commencé à lire, nous ne vous en voulons pas, mais c’était une crise de Formule 1 classique et mérite la deuxième place.

Lors des qualifications pour le Grand Prix du Canada 1982, Serra pensait que son compatriote Boesel brésilien l’avait bloqué.

Ensuite, il est allé lui parler, mais ce qui semblait être un avertissement chauffé s’est rapidement transformé en une bagarre complète alors que les gens dans la voie des stands tentaient désespérément de séparer les pilotes.

1. Nelson Piquet et Eliseo Salazar – Allemagne 1982

Cependant, celui-ci est simplement la référence en matière de crises de pilotes – ils n’ont même pas attendu pour quitter la piste avant que les poings et les pieds ne volent.

C’est arrivé lorsque le leader de la course à Hockenheim Piquet a tenté de vaincre Salazar.

Au lieu de cela, ils entreraient en collision à la chicane, mettant fin à la course pour eux deux. De là, Salazar est devenu un sac de frappe pour toute partie du corps que Piquet pourrait utiliser comme arme alors que le Brésilien se rendait en ville avec le conducteur chilien.

Et pas seulement le combat – le commentaire de Murray Walker est juste hilarant.

