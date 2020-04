Top 10: les plus grandes rivalités des pilotes de Formule 1

La Formule 1 ne serait rien sans une véritable concurrence. Au fil des ans, nous avons vu des rivalités entre pilotes qui ont défini le sport.

Qu’il s’agisse de chefs d’équipe qui se déchirent les cheveux sur des coéquipiers rivaux, des pilotes d’élite qui se battent pour le titre ou même une saine rivalité fondée sur le respect, la Formule 1 a tout vu.

Voici donc les dix principales rivalités des pilotes de PlanetF1.

10. Sebastian Vettel contre Fernando Alonso

Une Formule 1 rivalement non dominée par les affrontements en piste, mais plutôt le contexte de leurs réalisations. Fondamentalement, Vettel a réalisé ce qu’Alonso s’était ciblé.

Après avoir opté pour Ferrari avant la saison 2010, Alonso cherchait enfin à s’appuyer sur les deux championnats du monde qu’il avait remportés en 2005 et 2006, mais 2010 a marqué le début de la domination de Red Bull avec Vettel.

Quoi qu’il en soit, Alonso n’avait tout simplement pas les moyens de rivaliser avec Vettel de 2010-13. Sa meilleure chance est venue et est allée au Grand Prix d’Abu Dhabi 2010, pas que Vitaly Petrov éprouve de la sympathie pour avoir soutenu Alonso et lui avoir coûté une chance à la couronne de 2010.

Alonso se rapprocherait de nouveau extrêmement en 2012, et même après 2013, quand aucun des deux pilotes n’a profité d’une voiture qui pourrait mettre fin à la domination de Mercedes, l’époque où Vettel et Alonso se sont battus sur la piste a toujours eu une sensation particulière.

Même si Alonso dit le contraire, Vettel a déclaré lors d’une séance médiatique au Grand Prix de Hongrie 2019 qu’il avait le sentiment que l’Espagnol ne l’aimait jamais vraiment.

9. Alain Prost contre Nigel Mansell

Mansell était l’un des plus grands talents de course de Grande-Bretagne, mais sa nature épineuse signifiait qu’il s’entendait rarement avec ses coéquipiers.

Prenez Prost par exemple. Après trois championnats du monde avec McLaren, le Français est passé à Ferrari pour 1990.

Bien que Mansell ait été le dernier pilote choisi personnellement par Enzo Ferrari avant sa mort, le fait que Prost parlait couramment l’italien signifiait qu’il s’était très bien intégré à l’équipe.

Mansell se souvient d’un incident survenu lors du Grand Prix de Grande-Bretagne en 1990, où la voiture qu’il conduisait n’avait pas géré la même chose que lors de la course précédente. Après avoir affronté les mécaniciens, il s’est avéré que leurs voitures avaient été échangées sans le dire à Mansell parce que Prost estimait que son coéquipier avait la meilleure voiture.

Après s’être retiré de la course, Mansell a annoncé qu’il se retirerait complètement de la Formule 1 à la fin de la saison. Ce n’est que lorsque Frank Williams est intervenu qu’il est resté. L’accord que Mansell a signé avec Williams lui a garanti le statut de n ° 1 après être devenu n ° 2 de Prost chez Ferrari.

Mansell a remporté son seul et unique championnat du monde en 1992 mais, après avoir appris que Prost serait son coéquipier à Williams pour 1993, il s’est retiré de la F1 pour de bon cette fois.

8. Michael Schumacher contre Mika Hakkinen

Hakkinen et McLaren ont atteint le sommet de la Formule 1 en 1998, au moment où Schumacher commençait vraiment à ramener Ferrari au statut de prétendant au titre.

Le titre de 1998 a permis à Hakkinen de gagner 14 points, tandis que la jambe cassée dont Schumacher a souffert à Silverstone lui a coûté toute chance de relever un autre défi en 1999.

L’année 2000 a marqué le début de la domination de Schumacher avec Ferrari, une série de cinq championnats de pilotes et constructeurs consécutifs. Le meilleur coup de Hakkinen est venu et est reparti en 2000.

Cela a toujours été une rivalité fondée sur le respect entre les deux – Schumacher a admis qu’il avait pris beaucoup de plaisir à courir contre Hakkinen.

Peut-être ce respect a-t-il été le plus clairement mis en évidence lors du Grand Prix de Belgique 2000 lorsque Schumacher a écouté attentivement les plaintes de Hakkinen concernant une action défensive assez énergique.

7. Nelson Piquet contre Nigel Mansell

Une autre rivalité Mansell – et sans surprise, il s’agissait de savoir qui était n ° 1 à Williams.

Piquet a rejoint l’équipe en 1986 en tant que double champion du monde, alors bien sûr, il pensait que ce statut devrait lui revenir.

Bien sûr, ce n’était pas la bonne réponse pour Mansell. Il allait prouver un match pour Piquet sur la piste, et le Brésilien a répondu en refusant de partager les données techniques avec son coéquipier.

Alain Prost revendiquerait le titre de 1986, tandis que la tension entre Mansell et Piquet ne faisait que croître la saison suivante, faisant que Piquet s’éloignait de Williams fin 1987.

6. Alan Jones contre Carlos Reutemann

Oh comment la marée peut tourner. C’était tout peachy pour ce duo à Williams pendant un certain temps. Jones a remporté le championnat des pilotes de 1980, tandis que Williams a également remporté le titre des constructeurs cette année-là de 54 points.

1981 a commencé assez bien mais, au Brésil, Reutemann a commencé la panne quand il a refusé de céder à Jones comme Williams l’avait ordonné.

Jouer le jeu d’équipe n’était pas leur truc et cela a permis à Nelson Piquet de décrocher le titre 1981 par un point.

Jones a pris sa retraite à la fin de cette saison, et à la suggestion de Reutemann d’enterrer la hache de guerre, il a répondu “oui, dans ton putain de second”.

5. Damon Hill contre Michael Schumacher

1994 a été une saison alimentée par l’émotion – la mort d’Ayrton Senna à Imola signifiait que Damon Hill devait poursuivre un premier Championnat du Monde improbable.

Le pilote Williams était bien dans la bagarre – son rival était Michael Schumacher, qui visait lui-même un premier titre.

La paire s’est battue jusqu’à la dernière course de la saison à Adélaïde, où Schumacher a coupé le mur avant de frapper Hill alors qu’il tentait de dépasser.

Les deux pilotes n’ont pas réussi à terminer, donnant à Schumacher son premier des sept titres par un point. Hill a déclaré dans une interview en 2020 qu’il n’aurait jamais tenté de dépasser Schumacher s’il avait su que le Benetton allemand avait été endommagé.

La saison suivante, Schumacher et Hill ont de nouveau terminé P1 et P2, cette fois même si la marge était de 33 points en faveur de Schumacher. Mais la saison ne s’est pas passée sans collisions à Silverstone et Monza.

4. James Hunt contre Niki Lauda

Comment cette rivalité sur le titre de 1976 pourrait-elle ne pas être incluse? Après tout, cela a inspiré les gros bonnets d’Hollywood pour nous présenter le film ‘Rush’.

Hunt, le playboy résident de la Formule 1, a été dépouillé de sa victoire à Silverstone pour avoir conduit sur une route d’accès pour retourner aux stands, avec la victoire remise à Lauda, ​​avant que Lauda ne souffre de brûlures mortelles dans un accident au Nurburgring.

Incroyablement, Lauda était absent pour seulement deux courses et est revenu au Grand Prix d’Italie.

Malheureusement, le coureur autrichien se retirerait de la dernière course de la saison à Fuji en raison de craintes pour la sécurité avec des conditions dangereuses, permettant à Hunt de prendre le titre d’un point.

C’était une histoire passionnante de la Partyboy Hunt contre la machine de course Lauda – pas étonnant que «Rush» ait été un succès au box-office.

3. Sebastian Vettel contre Mark Webber

Passons maintenant à une rivalité moderne… et celle-ci avait beaucoup de feu en dessous.

C’est à partir de 2010 que la domination de Red Bull en Formule 1 a commencé, qui a duré quatre ans, Vettel ayant proposé les quatre championnats des pilotes, tandis que Red Bull a remporté le même succès dans le championnat des constructeurs.

Bien qu’il ne soit pas officiel, Webber était clairement le n ° 2 du diplômé de la Star Academy de Red Bull, mais cette relation a été maintenue à maintes reprises avant qu’elle n’implose.

Le premier effondrement majeur est arrivé en Turquie après que le duo s’est écrasé alors qu’il se battait pour la tête, un incident qui a coûté à l’équipe un doublé confortable – les médias étaient du côté de Webber, mais Red Bull a sans surprise défendu leur futur champion du monde.

De là, Webber a fait très peu pour protéger son coéquipier. “Pas mal pour un pilote n ° 2”, a déclaré l’Australien après sa victoire à Silverstone, bien que Vettel ait reçu une aile avant plus récente, tandis que le pilote allemand était mécontent des efforts limités de Webber pour aider son défi pour le titre au Grand Prix du Brésil 2012.

Et bien sûr, la controverse «Multi-21» lors du GP de Malaisie 2013 où Vettel a ignoré de manière flagrante les ordres de l’équipe de passer Webber pour la victoire, a définitivement conclu ce partenariat déjà rompu.

Webber s’éloignerait de la Formule 1 à la fin de la saison 2013, mais les deux sont au moins en train de parler et peuvent rire de tout quand l’Australien est en mission médiatique.

2. Lewis Hamilton contre Nico Rosberg

Une autre histoire de deux pilotes de haut niveau se retrouvant dans une voiture totalement dominante sur les autres.

Rosberg était chez Mercedes depuis le début depuis leur retour en 2010, marquant leur première victoire en Formule 1 lors du Grand Prix de Chine 2012.

Hamilton est arrivé en 2013, et l’année suivante, la domination des Silver Arrows est arrivée avec le début de l’ère turbo-hybride.

Ils étaient de très bons amis au début de leur carrière, mais cela s’est estompé grâce à plusieurs incidents majeurs. Le duo est entré en collision lors du Grand Prix de Belgique 2014, un incident dont Hamilton a blâmé Rosberg.

L’année suivante, Rosberg ramènerait le podium que Hamilton lui avait remis à Austin après que Hamilton eut remporté le championnat des pilotes 2015.

Et en 2016, la paire allait battre des coups en Espagne et en Autriche, avant que Hamilton ne retienne délibérément Rosberg lors de la finale de la saison 2016 à Abu Dhabi afin de permettre à ceux qui étaient derrière de dépasser l’Allemand et de sauver son championnat.

Cela ne s’est pas produit et Rosberg se retirerait peu de temps après comme champion.

1. Ayrton Senna contre Alain Prost

Maintenant, pour la plus grande rivalité incontestée de l’histoire de la Formule 1.

La guerre entre Senna et Prost à McLaren était l’histoire de deux légendes se disputant le premier prix, et il n’y avait de la place que pour un seul.

Au Grand Prix du Japon de 1989, Senna plongeait à l’intérieur de Prost, le retirant de la course mais lui remettant le titre avec Senna disqualifié en raison de son retour sur la piste – sa voiture a été poussée sur la route autour de la chicane.

Un an plus tard, avec Prost maintenant chez Ferrari, la paire se heurterait à nouveau à Suzuka, ce qui signifie que Senna est devenu champion du monde. Prost le qualifierait d ‘”homme sans valeur”, et un an plus tard, Senna a admis que le déménagement était prémédité, en représailles à la collision de l’année précédente.

Prost a même été escorté par la police sur le circuit d’Interlagos pour le Grand Prix du Brésil 1993 en raison de l’hostilité des Brésiliens envers lui.

Cette célèbre histoire s’est cependant terminée sur une bonne note. Sur le podium à Adélaïde en 1993, dernière course de Prost, Senna et lui se sont embrassés lorsque le Brésilien a hissé son rival sur la plus haute marche du podium. Personne n’a été plus surpris que Prost… lors de la course précédente, Senna avait refusé une poignée de main.

