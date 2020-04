Top 10: messages radio de l’équipe de Formule 1

Les messages radio des équipes sont essentiels pour que les équipes et les pilotes partagent des informations clés, mais au fil des ans, ils ont également été une excellente source de divertissement.

Qu’il s’agisse de fureurs, d’ordres controversés ou même d’un peu de plaisir, il ne fait aucun doute que la radio d’équipe est un outil essentiel pour améliorer la valeur de divertissement de la Formule 1.

Alors, voici les dix premiers messages radio de PlanetF1 par équipe…

10. Juan Pablo Montoya: «F * cking, f * cking Raikkonen»

La scène était Spa-Francorchamps, l’une des étapes les plus emblématiques du calendrier de la Formule 1, et les qualifications pour le Grand Prix de Belgique 2002 étaient en cours.

Avec un peu moins de dix minutes à faire, Juan Pablo Montoya de Williams poursuivait le temps de Michael Schumacher à battre, mais il s’est avéré que quelqu’un d’autre était dans son esprit.

Cela étant Kimi Raikkonen, et “Iceman” de McLaren avait clairement fait quelque chose pour bouleverser Montoya.

«F * cking f * cking Raikkonen. Quel idiot de merde », beugla-t-il depuis le cockpit de son FW24.

En 2005, bien sûr, ces deux-là étaient coéquipiers chez McLaren. Parlez maladroit.

9. Montagnes russes de Lando Norris

Radio Check Lando Norris #RollerCoaster #USGP # F1 pic.twitter.com/lt3KKwAxlK

– Matt Archuleta (@ indy44) 2 novembre 2019

Norris était une bouffée d’air frais pour la Formule 1 en 2019 – aux côtés de Carlos Sainz, le duo a rapidement développé l’un des partenariats de pilotes les plus divertissants de mémoire récente.

L’amour du Britannique pour un mème et quelques farces fait également de lui une personnalité populaire des médias sociaux à un moment où la série tente d’attirer un public plus jeune.

Et le personnage chappy effronté de Norris était à son meilleur lors des essais libres pour le Grand Prix des États-Unis 2019.

Les contrôles radio sont une procédure standard au début d’une session pour s’assurer que le conducteur peut entendre son ingénieur et vice versa. Mais la réponse fournie par Norris était loin d’être standard.

“Je me déplace de haut en bas, côte à côte, comme une montagne russe”. De l’or pur de Norris et un morceau de radio d’équipe dont nous parlerons longtemps.

8. Sebastian Vettel se détache

OK… Seb a peut-être remporté la radio par équipe de l’année 😂 # BrazilGP 🇧🇷 # F1 pic.twitter.com/XDbYg8xAD5

– Formule 1 (@ F1) 9 novembre 2018

Dites ce que vous voulez de Seb, mais son sens de l’humour est là-haut avec les personnages les plus amusants de la Formule 1.

Et lors des essais libres avant le Grand Prix du Brésil 2018, cet amour pour une blague pleine d’esprit était pleinement visible.

“Il y a quelque chose de lâche entre mes jambes”, a révélé Vettel à ses collègues Ferrari à la radio de l’équipe.

«En dehors de l’évidence. Quelque chose vole autour de mes pieds. Je serais fier si c’était ce que vous pensez que c’est, mais ce n’est pas le cas. “

Il s’est avéré que cet objet “lâche” n’était qu’une vis. Une déception, surtout pour Seb.

7. Donnez à Kimi Raikkonen son volant

Asseyez-vous, augmentez le volume et profitez.

Nous savons ce que vous pensez, comment en sommes-nous arrivés au septième rang de cette liste sans un instant de magie Kimi à la radio?

Eh bien, nous sommes ici maintenant, et nous commençons avec l’un des coups de gueule classiques du Finn.

En tant qu’ancien champion du monde, Raikkonen ne peut pas faire grand-chose avec une voiture de Formule 1, mais la conduire sans gants ni volant est deux de ces choses.

6. Fernando Alonso «moteur GP2»

Passons maintenant à quelque chose d’un peu plus sérieux. En tant que double champion du monde, Alonso n’est pas un fan du bon déroulement de la course en Formule 1, mais l’échec du partenariat entre McLaren et Honda signifiait que c’était exactement ce qu’il devait supporter de 2015 à 2017.

Et lors d’un Grand Prix du Japon 2015 particulièrement frustrant, Alonso a décidé d’appeler le groupe motopropulseur de Honda «embarrassant» et un «moteur GP2».

Une chose courageuse à faire dans le pays d’origine de Honda et à ce jour, elle continue de hanter l’Espagnol – peu importe la série, si cela implique Alonso, alors Honda ne veut rien avoir à faire avec lui.

5. Je pense qu’Ericsson nous a frappés

En el GP de Azerbaiyán del año pasado, Grosjean chocaba solo bajo Safety Car y nacía la frase “Je pense qu’Ericsson nous a frappés” (Creo que Ericsson nos golpeo) #AzerbaijanGP

Vídeo de @ F1 pic.twitter.com/AShLdtaoJd

– Stefania Bruera (@stefifm) 22 avril 2019

Celui-ci est devenu un classique de mème de tous les temps.

Derrière la voiture de sécurité lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2018, Romain Grosjean de Haas a eu un moment à oublier lorsqu’il a perdu le contrôle au hasard et s’est écrasé contre le mur.

Mais plutôt que d’accepter leur homme était à blâmer, l’ingénieur de Grosjean a essayé de nous convaincre tous que Marcus Ericsson l’avait frappé – les rediffusions ont montré de manière concluante que le conducteur suédois était loin de lui – comme même pas près.

Mais au moins, cela a fait d’Ericsson un succès auprès des amateurs de mèmes parmi nous, et à ce jour, il se souvient encore de ce moment historique.

4. Multi 21

Cet incident est devenu l’un des exemples les plus célèbres de la Formule 1 d’ignorer les ordres clairs des équipes, et Sebastian Vettel a développé au cours des années une habitude d’être au centre de telles controverses.

L’Allemand est parti de la pole position lors du Grand Prix de Malaisie 2013, mais c’est son coéquipier Mark Webber qui a fini par être le leader de la course, et avec leurs pilotes exécutant confortablement P1 et P2, Red Bull a fait l’appel judicieux pour que leurs pilotes restent en poste.

Mais il n’avait rien de tout cela, et avec 13 tours à faire, Vettel a lancé une attaque sur Webber qui a presque porté ses fruits, mais a également failli retirer les deux pilotes – Webber n’était pas content car Red Bull lui a assuré que son coéquipier était manifestement ignorant leurs ordres.

Finalement, Vettel allait prendre de l’avance et gagner la course, mais cela avait un prix. Malgré ses excuses pour ses actions, la relation de Vettel avec Webber ne se rétablirait jamais.

3. Kimi sait ce qu’il fait

Ah, bonjour encore Kimi.

C’était de retour au Grand Prix d’Abu Dhabi 2012 où Raikkonen avait la chance de remporter sa première course en trois ans.

Mais alors que «The Iceman» est toujours cool, calme et calme, Lotus voulait juste s’assurer qu’il savait ce qui se passait derrière lui avec Fernando Alonso en mouvement.

Mais la simple réponse de Kimi a été “laissez-moi, je sais ce que je fais”. Un autre classique de meme pour les années à venir, et un spinner d’argent décent pour certains merch.

Il ne se trompait pas non plus alors que le Finlandais continuait de gagner la course, même en surmontant une apparition de la voiture de sécurité.

2. Valtteri, c’est James

C’était un chagrin pour Valtteri Bottas en Russie quand il a reçu l’ordre de permettre à son coéquipier Lewis Hamilton de remporter la victoire alors qu’ils cherchent à protéger le Britannique dans sa lutte pour le Championnat du monde.

“Valtteri, c’est James” est devenu depuis l’une des phrases les plus connues et les plus utilisées dans le monde de la Formule 1, mais Hamilton a toujours enregistré son mécontentement face aux ordres donnés par Mercedes.

“C’est définitivement une victoire sur ma liste de victoires dont je suis le moins fier”, avait-il déclaré à l’époque.

«Le jour le plus étrange dont je me souvienne de ma carrière. Je veux gagner de la bonne façon. En tant que pilotes de course, nous existons pour gagner; si vous nous dites que nous ne pouvons pas, c’est comme si vous nous enleviez la vie. Je ne le souhaiterais jamais à quelqu’un d’autre et je ne le demanderais jamais.

«Je me suis assuré lors d’une réunion qu’ils savaient que ce n’était pas comme ça que je voulais gagner.»

1. Fernando est plus rapide que toi.

7 ans depuis “Fernando est plus rapide que vous!” # F1

Sebastian à la fin 😂 pic.twitter.com/mtkAysjZPt

– Aaron Gillard 🏁🏳️‍🌈 (@ AaronGillard_17) 25 juillet 2017

Et enfin, le roi du chagrin sur la radio de l’équipe et à notre avis la controverse n ° 1.

“Fernando est plus rapide que vous, pouvez-vous confirmer que vous avez compris ce message?”

À une époque où les ordres des équipes étaient interdits, c’est ainsi que Ferrari a trouvé pour dire à Felipe Massa de se déplacer pour Fernando Alonso au Grand Prix d’Allemagne 2010 et lui permettre de remporter la victoire.

Alonso a été déchiqueté par les médias lors de la conférence de presse d’après-course, et il était difficile de se sentir désolé pour lui alors qu’un Massa éviscéré était assis là, comme s’il était désespéré d’être n’importe où, mais dans cette pièce.

