Top quatre du maximum pour McLaren, victoires en 2023

Date publiée: 30 janvier 2020

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a un calendrier assez long à l’esprit lorsqu’il s’agit de prédire un véritable succès pour l’équipe.

McLaren, avec l’ajout de nombreux visages frais, a fait un grand pas dans la bonne direction en 2019 après avoir terminé meilleur du reste dans le Championnat des constructeurs.

Il y a de l’espoir, plutôt que des attentes, que McLaren pourrait peut-être faire une brèche dans l’écart avec les trois premiers, mais Seidl estime qu’une répétition de la saison 2019 est en magasin.

“Je m’attends à nouveau à une lutte acharnée pour la place P4”, a déclaré Seidl dans une interview à Auto Motor und Sport.

«C’est le maximum actuellement possible en Formule 1 compte tenu de la force et du budget actuels.

«Nous voyons encore suffisamment de points faibles dans l’équipe sur lesquels nous devons travailler, nous devons donc montrer que nous nous développons dans ces domaines. C’est exactement pourquoi il est important d’avoir une bonne saison 2020.

«Il est clair pour moi qu’une mise en balance nous attend cette année à partir du moment où nous déciderons de passer complètement à 2021. Logiquement, cela se produira plus tôt que d’habitude.»

Ensuite, dans une question sur la structure actuelle de McLaren et les ressources dont ils disposent, Seidl a déclaré qu’il y avait un soutien financier pour que l’équipe continue de croître – mais ne vous attendez pas à une percée ou à des victoires dans les trois premiers de sitôt.

“Les propriétaires de l’équipe nous ont clairement fait savoir que nous pouvions opérer sur la couverture budgétaire”, a-t-il ajouté.

«C’est un excellent signal pour l’équipe car nous voulons faire le lien avec les meilleures équipes, mais cela ne se fera pas en 2021. Les meilleures équipes ont toujours plus de budgets, plus de ressources, plus de personnes. Et ils font aussi un meilleur travail.

«Ils devraient faire un meilleur travail en 2020 en prévision de 2021.

«Après le début de la nouvelle réglementation, il faudra du temps pour que le plafond budgétaire prenne effet. Je m’attends donc à monter sur le podium et à gagner en 2023. »

