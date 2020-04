Torquing Point: courses d’ouverture, coureurs sous-estimés

Date publiée: 21 avril 2020

Plus de semaines se sont écoulées sans course, et un autre épisode de Torquing Point est ici pour discuter de ce qui s’est passé en eux.

Finley Crebolder et Michelle Foster donnent le coup d’envoi du dernier épisode du podcast de Planet F1 en jetant un coup d’œil aux rapports concernant le début et la date de début de la saison 2020.

Ils discutent ensuite des nouvelles que Toto Wolff a investi dans Aston Martin, et se demandent si c’est un signe qu’il va effectivement partir Mercedes et rejoignez-les pour 2021 et au-delà.

Un autre sujet de discussion dans le monde de la Formule 1 en ce moment est l’avenir de Daniel Ricciardo. Restera-t-il chez Renault? Pourrait-il vraiment retourner à Red Bull? Et Ferrari? Finley et Michelle passent par toutes les possibilités…

L’Australien nous a également donné son premier journal intime dans lequel il a révélé ses cinq pilotes les plus sous-estimés. Planet F1 a demandé aux lecteurs d’en choisir un eux-mêmes, et le couple a terminé l’épisode en discutant desdits choix et en donnant les leurs.

Vous pouvez trouver Torquing Point sur Audioboom et vous y abonner sur toutes les grandes plateformes de podcast, y compris Podcasts Apple, Spotify et Moulages de poche.

Rendez-vous pour écouter l’épisode 6, ou appuyez simplement sur la lecture ci-dessous.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.