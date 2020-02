Tost: 22 courses est la limite absolue

Les équipes de Formule 1 risquent d’épuiser le personnel si le calendrier s’étend au-delà de 22 courses, déclare Franz Tost d’AlphaTauri.

S’exprimant dans une interview avec RACER, le directeur de longue date de l’équipe junior de Red Bull a expliqué que le calendrier étendu de la saison 2020 n’a pas créé de préoccupations supplémentaires pour ses employés, mais cela changerait si Liberty Media réalisait son souhait jusqu’à 25 grands prix dans le futur.

“Non, nous n’avons pas apporté de changements, c’est juste une course de plus que l’an dernier”, a déclaré Tost. «Depuis le calendrier, c’est presque le même que l’an dernier, nous partons en mars et la dernière course a lieu fin novembre – il n’y a pas de grand changement. En 2019, nous avons commencé la saison le 17 mars et l’avons terminée le 1er décembre, et en 2020, nous commençons le 15 mars et la dernière course a lieu le 29 novembre. Il n’y a pas de grande différence.

«Il y a une course de plus au cours de la saison, mais nous n’avons pas besoin de changer les gens sur une base rotative. Je pense que 22 est maintenant la limite absolue. Si nous avons plus de courses à l’avenir, je pense que les équipes doivent faire tourner les gens – mécaniciens, ingénieurs – parce que sinon c’est trop pour eux. “

Après avoir introduit de nouvelles courses au Vietnam et aux Pays-Bas cette saison, Liberty a exprimé ouvertement son souhait de s’étendre à d’autres destinations, l’Arabie saoudite et Miami étant susceptibles de rejoindre le calendrier dans un proche avenir.

De plus, Tost craint que la nécessité de permuter les employés puisse affecter la stabilité qu’il a travaillé dur pour reconstruire à l’usine.

«Nous avons une bonne équipe ensemble maintenant à Bicester dans notre département d’aérodynamique, et du côté mécanique, nous obtenons la suspension avant et arrière de Red Bull Technology – bien qu’elle soit toujours un an plus ancienne mais néanmoins c’est beaucoup mieux que si nous avions pour le développer par nous-mêmes.

«Ce n’est pas que nous avons un domaine totalement faible, mais pour être compétitif en Formule 1, il faut s’améliorer partout. Cela commence dans le bureau d’études, amenant la voiture à la grille de départ, espérons-le, sous-poids afin que vous ayez plus de possibilités avec la répartition du poids; puis les pièces qui sont conçues et ensuite fabriquées de manière à voir des progrès, en particulier pour l’aérodynamique; puis du côté opérationnel de l’équipe de course, les arrêts aux stands devraient s’améliorer; et puis de la stratégie de course, je pense que nous avons le plus souvent pris les bonnes décisions. “

Sixième au classement du constructeur l’an dernier (sous le nom de Toro Rosso), Tost espère que 2020 sera la saison pour laquelle son équipe se classera parmi les cinq premiers pour la première fois en 15 ans d’histoire, mais sait qu’il ne peut pas s’attendre à ce que le succès de l’an dernier se concrétise plus de.

«Nous devons nous améliorer un peu partout, juste pour faire un autre pas en avant. Si tous les départements améliorent leur travail et proposent de meilleures solutions, vous avez finalement un bon ensemble complet pour être compétitifs et battre les autres. »

