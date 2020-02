Tost: AlphaTauri doit figurer parmi les cinq premiers en 2020

Le nouveau nom d’AlphaTauri doit viser une place parmi les cinq premiers de la saison de Formule 1 2020, selon le directeur de l’équipe, Franz Tost.

S’adressant aux journalistes lors du lancement de l’AT01 de l’équipe à Salzbourg, Tost a révélé sa conviction qu’après un sixième meilleur record d’équipe au classement des constructeurs en 2019, les poteaux de but ont été augmentés encore plus.

“Les attentes sont que nous devons être parmi les cinq premiers du championnat des constructeurs”, a-t-il révélé.

“Pourquoi? Parce que tout d’abord, la voiture a montré de très bons résultats en soufflerie.

«Deuxièmement, Honda, nos amis au Japon, a fait de gros progrès pendant les mois d’hiver du côté de la performance et du côté de la fiabilité.

«Troisièmement, nous avons deux bons pilotes. Ils l’ont montré déjà l’année dernière. Nous avons juste raté le milieu du podium – alors [to the drivers] cela signifie que vous savez ce que vous avez à faire! “

Deux Red Bull refusés qui ont brillé lors de leur retour à Toro Rosso en 2019, Daniil Kvyat et Pierre Gasly seront parmi les pilotes les plus scrutés sur la grille cette saison alors qu’ils continuent de reconstruire leur carrière. Les remarques de Tost ajouteront certainement à leur pression, mais l’Autrichien estime que le partenariat plus étroit avec l’équipe «sœur» devrait aider à cet égard.

«Nous avons une relation très étroite avec les technologies Red Bull», a-t-il déclaré. «Nous avons la suspension arrière et la boîte de vitesses complètes, l’hydraulique et la suspension avant, ce qui signifie aussi du côté mécanique que nous sommes très compétitifs.»

Que cette proclamation se vérifie ou non, nous le saurons dans un proche avenir, avec l’équipe prévue pour une journée de tournage sur le circuit de Misano samedi avant le début des tests la semaine prochaine à Barcelone.

.