Tost: Il est normal que les équipes copient les designs des autres

Le patron d’AlphaTauri, Franz Tost, a rejeté la suggestion selon laquelle les équipes de milieu de terrain bénéficient injustement des développements des plus grandes équipes, suggérant que telle est la nature de la Formule 1.

Sujet populaire lors des premiers jours d’essais à Barcelone en 2020, le RP20 de Racing Point a été examiné pour ses similitudes avec le Mercedes W10 2019, tandis que le propre AT01 de Tost a été comparé au Red Bull RB15 de l’année précédente.

En réponse, Tost a maintenu qu’une telle imitation n’était rien d’extraordinaire.

“Il y a une coopération entre Racing Point et Mercedes, de nombreuses pièces étant reprises”, a-t-il concédé à Speedweek. «Je peux voir que Racing Point est allé dans le sens de Mercedes en termes de développement de véhicules et est logiquement parvenu à des solutions similaires. Mais tout est dans les règles. “

En effet, avec seulement des changements minimes aux règlements de cette année, la porte a été laissée ouverte aux équipes pour externaliser considérablement leurs conceptions 2020. Helmut Marko de Red Bull a ouvertement admis que AlphaTauri est une continuation de la voiture précédente de l’équipe senior, tandis que Racing Point est connu pour utiliser l’essieu arrière, la boîte de vitesses et les suspensions avant et arrière de la Mercedes, avec leur nez et leur aile avant portant une frappe similitude aussi.

“Nous avons un ensemble de règlements stables, il est donc normal que les équipes de course copient les solutions des autres équipes”, a déclaré Tost. “Ce n’est pas nouveau dans la Formule 1, cela fait partie intégrante de la catégorie reine. Lorsqu’une équipe de course propose quelque chose de complètement nouveau, l’avantage qu’elle crée prend peut-être quatre ou cinq courses. Puis les autres rattrapent parce qu’ils l’ont copié. Des milliers de photos sont déjà prises ici pendant le test, et les techniciens de toutes les équipes regardent le travail de la compétition avec les yeux d’Argus. Ensuite, ils le copient et le testent dans la soufflerie pour voir ce qu’ils pensent être bon.

“Le point important, cependant, est le suivant: il ne suffit pas de reprendre simplement une partie de la voiture de l’adversaire; vous devez comprendre la philosophie du véhicule. Si vous copiez simplement l’aileron avant et le nez d’une autre voiture de course, cela ne signifie pas que l’aérodynamique de votre propre voiture fonctionnera plus en arrière. Aile avant, nez, déflecteurs d’air, caissons latéraux, dessous de caisse, diffuseur, aile arrière – tout doit être en harmonie, travailler harmonieusement ensemble, sinon cela ne fonctionnera pas. En apparence, cela semble être le cas à Racing Point, la voiture était très rapide le premier jour des tests ici. »

.