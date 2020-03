Tost: Il serait injuste de courir sans toutes les équipes

La Formule 1 ne devrait pas courir en 2020 si toutes les équipes ne peuvent pas participer, déclare Franz Tost, directeur de l’équipe AlphaTauri

Avec des équipes italiennes potentiellement soumises à des périodes de quarantaine ou à un refus catégorique d’entrée dans plusieurs pays en raison de l’épidémie de coronavirus, la F1 pourrait faire face à la perspective de courir avec des places vides sur la grille.

Cependant, Tost – dont l’équipe est basée à Faenza, en Italie – estime que les grands prix devraient faire courir toutes les équipes, ou pas du tout.

“Si [some] les équipes ne peuvent pas courir pour une raison quelconque, et je n’y ai pas pensé et je ne suis pas non plus un décideur, mais je pense que ce serait injuste de commencer la saison », a-t-il déclaré à motorsport.com. “C’est un gros désavantage pour qui que ce soit.”

Outre AlphaTauri, les fournisseurs de pneus Pirelli et Ferrari sont également basés en Italie, tandis que Haas et Alfa Romeo ont des liens étroits avec le pays grâce à des accords de partenariat avec ce dernier, qui pourraient tous les menacer avec d’autres pays commençant à introduire des restrictions sur voyage d’Italie.

Selon Tost, les courses affectées par de telles restrictions pourraient encore être reprogrammées plus tard dans la saison.

“Je suis optimiste que nous aurons les 22 courses parce qu’en novembre et décembre, nous avons beaucoup de temps où nous pouvons faire des courses – et aussi en août”, a-t-il déclaré.

Jusqu’à présent, seul le GP chinois a été rayé du calendrier de la F1 2020, les officiels ont évoqué la possibilité de le placer entre les GP du Brésil et d’Abu Dhabi en novembre. Cependant, la proposition serait impopulaire en raison de la demande qu’elle imposerait au personnel de l’équipe et à la logistique.

.