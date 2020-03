Toto Wolff: Faux de dire que le DAS vaut deux secondes

Date publiée: 3 mars 2020

Toto Wolff a minimisé la spéculation selon laquelle DAS a remis à Mercedes les titres mondiaux, affirmant que cela ne vaut pas le temps au tour que certains suggèrent.

Mercedes a fait ses débuts avec DAS lors des tests de pré-saison, surpris à l’aide du système par des fans aux yeux d’aigle.

Le DAS est activé en poussant et en tirant sur le volant, ce qui modifie le pincement des roues avant.

Changer l’orteil aide non seulement à faire glisser les lignes droites, mais améliore également les virages et réduit l’usure des pneus.

DAS, qui signifie Dual Axis Steering, est nouveau en Formule 1 cette saison avec Mercedes, il est légal.

Cependant, seulement pour cette année, car des règles sont déjà en place l’interdisant à partir de 2021.

Dans l’intervalle, cependant, Mercedes aurait un avantage qui pourrait valoir des dixièmes par tour, sinon plus.

Wolff a démenti les affirmations selon lesquelles cela valait plus d’une seconde par tour.

“Nous ne voulons pas en dire trop à ce sujet pour le moment, mais quiconque pense que cela nous donnera deux secondes est faux”, a déclaré Grandpx.news comme l’avait dit le journal Bild am Sonntag.

«C’est l’une des nombreuses innovations de la nouvelle voiture.

“En fin de compte, c’est l’ensemble global qui est crucial.”

Valtteri Bottas, qui a donné le ton lors des tests de pré-saison, pense que Mercedes disposera de DAS lors de son passage sur le circuit d’Albert Park pour le GP d’Australie d’ouverture de la saison.

“Nous sommes heureux de l’avoir sur la voiture, et maintenant tout se passe bien et commence à se sentir comme si tout se passait assez automatiquement sans trop y penser, et nous l’utilisons ce que nous pensons être le meilleur”, at-il m’a dit.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.