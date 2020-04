Toto Wolff investit personnellement dans Aston Martin

Date publiée: 18 avril 2020

Le patron de Mercedes F1, Toto Wolff, a acheté des actions d’Aston Martin, mais il reste attaché aux Silver Arrows, rapporte Motorsport.com.

L’ami de Wolff, Lawrence Stroll, a récemment acheté Aston Martin, acceptant un accord pour transformer son équipe Racing Point en Aston Martin dans le processus pour 2021. Racing Point achète actuellement ses moteurs à Mercedes.

Mais les rumeurs précédentes selon lesquelles Wolff assumait le rôle de PDG de la société Aston Martin ont été réfutées par l’homme lui-même – dans le monde de la Formule 1, Wolff a supervisé six doubles consécutifs de championnat des pilotes et constructeurs pour Mercedes.

Le rapport indique cependant que Wolff ne prévoit pas de participer au programme F1 du constructeur britannique de voitures de sport.

Il aurait acheté une participation de 4,77%, mais une augmentation de droits la diluerait pour la faire valoir pour 0,95% de la société.

La société mère de Mercedes, Daimler, est un actionnaire à long terme d’Aston Martin après avoir conclu un accord en 2013 pour 5% des actions sans droit de vote – les actions étaient en échange de Daimler pour fournir à la prochaine génération de voitures d’Aston Martin l’électronique et la haute performance moteurs.

Un porte-parole de Mercedes, cité par Motorsport.com, a déclaré: «Entièrement dilué suite à la question des droits en suspens, cet investissement représentera une participation de 0,95% dans la société.

“Il s’agit d’un investissement financier et le partenariat et le rôle exécutif de Toto avec Mercedes ne sont pas affectés par la transaction.”

Le contrat de Wolff avec Mercedes prend fin à la fin de 2020, tout comme le sextuple champion du monde Lewis Hamilton, qui souhaite connaître l’avenir de Wolff avant de décider du sien.

Ne vous attendez pas à un double mouvement de conte de fées pour la paire contre Aston Martin, Wolff a déjà dit que son avenir était avec les flèches d’argent.

«Je suis en huitième année maintenant. J’adore le sport et cette équipe. Cependant, je suis quelque peu surpris par la tournure des événements au cours de l’hiver et par le comportement des individus », avait-il déclaré aux médias autrichiens auparavant.

«Bien sûr, cela a aussi à voir avec ma décision sur ce qu’il faut faire en 2020 et au-delà. Mais je suis et resterai à la tête de Mercedes Motorsport et patron de F1, et rien ne changera à court terme. »

