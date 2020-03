Toto Wolff: les meilleurs pilotes pour Mercedes ne manquent pas

Date publiée: 6 mars 2020

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, ne pense pas que son équipe manque d’options sur le marché des pilotes au-delà de 2020.

Sextuple champion du monde Lewis Hamilton a entamé la dernière année de son contrat avec l’équipe, et bien qu’il devrait signer à nouveau, courir aux côtés de Valtteri Bottas signifie que les deux pilotes de Mercedes ont plus de 30 ans.

George Russell, qui conduit actuellement pour Williams, est le pilote junior le plus expérimenté de Mercedes après le départ d’Esteban Ocon pour rejoindre Renault.

Max Verstappen a déjà été lié à l’équipe allemande, mais il est maintenant lié à Red Bull jusqu’en 2023, tandis que Ferrari a déménagé pour sécuriser Charles Leclerc jusqu’en 2024.

Mais, Wolff ne croit pas que Mercedes manque d’options sur le marché des pilotes, et même s’ils étaient alors leurs six doubles de pilotes et constructeurs, ils en font une option attrayante pour les conducteurs.

«Je pense que nous avons de jeunes pilotes très excitants qui font partie de la famille Mercedes, comme George Russell, qui est un pilote junior Mercedes, que je prévois un avenir brillant [for]», Wolff est cité par Autosport.

«Ensuite, nous avons Esteban qui n’est pas trop loin, qui est avec Renault aujourd’hui, mais il est aujourd’hui un cousin de la famille Mercedes.

“Et en regardant Max et Charles, ces gars-là s’efforceront toujours d’être dans les voitures les plus rapides, et les contrats sont des contrats, probablement parfois le détail est ce qui est important et non la ligne aérienne sur la durée d’un contrat a été signé” [for].

“Et donc, je vois notre devoir de fournir et de produire la voiture qui est la plus rapide, et alors nous ne manquerons pas de talents qui seront désireux et désireux de conduire ces voitures.”

Wolff est confiant que Hamilton signera un nouveau contrat avec Mercedes, affirmant qu’il s’agit du «jumelage évident».

“Je pense que c’est le jumelage évident à l’avenir”, a-t-il déclaré.

“Nous aimerions avoir l’homme le plus rapide dans la voiture, et je sais que Lewis veut être dans la voiture la plus rapide donc il y a un résultat mutuel évident.

«Mais vous savez, nous parcourons le monde presque 10 mois par an.

«Nous nous énervons tous les deux week-ends. Et ce que nous faisons pendant l’hiver, c’est que nous nous quittons en paix.

«La dernière conversation que j’ai eue avec lui a eu lieu la veille de la fête de Noël.

«Nous avons eu une conversation agréable, que nous pourrions continuer notre discussion ou commencer notre discussion une fois qu’il reviendra d’Amérique et que nous avons bien démarré la saison.

«J’ai une grande confiance dans les capacités de l’équipe à attirer les meilleurs pilotes.

«Et pour le moment, Lewis a prouvé qu’il est le meilleur pilote actuel avec ses six titres.

“Et à moyen et long terme, j’espère que nous pourrons continuer à fournir la technologie au meilleur conducteur et à l’attirer.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.