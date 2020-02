Toto Wolff: Mercedes n’a pas rendu la F1 prévisible

Date publiée: 15 février 2020

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, ne croit pas que son équipe ait rendu la Formule 1 prévisible malgré son sixième doublé consécutif en 2019.

Les Silver Arrows dominent la F1 depuis le début de l’ère turbo-hybride en 2014, rassemblant tous les championnats de pilotes et constructeurs proposés.

Mais Wolff ne pense pas que cela rend le sport prévisible et détourne les fans – il y a un espoir d’une bataille de titre à trois entre Mercedes, Ferrari et Red Bull en 2020, mais Wolff a déclaré qu’en 2019, n’importe laquelle de ces équipes pourrait prendre des bâtons et gagne, bien que Mercedes ait remporté 15 des 21 courses.

Comme cité par Motorsport.com, il a déclaré: «Mercedes remportant un sixième championnat, vous pouvez dire, est-ce que cela décourage les gens? Mais le fait est qu’il y avait encore de la variabilité et de l’imprévisibilité.

«Vous ne sauriez pas avant le week-end si une Ferrari était en pole position ou si un Red Bull était en pole position, si Max Verstappen gagnerait.

«La bataille entre les générations est quelque chose qui est une grande attraction: [Sebastian] Vettel contre [Charles] Leclerc, Verstappen contre [Lewis] Hamilton. C’est quelque chose qui attire le public.

“Pour moi, la meilleure nouvelle est que nous augmentons notre audience et notre base de fans auprès des jeunes générations. Et je pense que, globalement, nous sommes sur une très bonne voie. »

La Formule 1 a essayé d’attirer un public plus jeune et les hausses sur ses canaux numériques et les médias sociaux suggèrent que ces tentatives fonctionnent bien.

La série a également rapporté une audience télévisuelle totale de 1,9 milliard l’année dernière, le chiffre le plus élevé depuis 2012, et Wolff pense que cette augmentation tout en F1 se dirige vers des offres de télévision payante montre à quel point il est attrayant pour les fans.

“Vous imaginez que la télévision linéaire devrait quelque chose qui devrait diminuer doucement, et ce n’est pas pour la Formule 1. C’est en fait l’un des rares sports qui augmente le public, alors que nous déplaçons certains pays derrière le mur de la paye”, a-t-il déclaré.

“Nous regardons l’année 2019 avec près de 2 milliards de téléspectateurs, 419 millions de téléspectateurs uniques, près de 90 millions de téléspectateurs sur un week-end et en moyenne plus de 20 millions de téléspectateurs en direct pour le Grand Prix.

«Nous sommes le sport qui connaît la croissance la plus rapide sur les réseaux sociaux, même par rapport à toutes les ligues américaines. Vous pouvez voir que nous sommes sur une bonne piste. Liberty fait du bon travail en ouvrant les réseaux sociaux, ce qui n’était pas le cas auparavant.

«Ce sont des chiffres énormes par rapport à n’importe quel autre sport. Donc, en termes d’attraction mondiale pour le sport, c’est là. “

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.