Toto Wolff: Nous ne reverrons plus jamais un pilote comme Sir Stirling Moss

Date publiée: 13 avril 2020

Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, affirme qu’un pilote de course comme le légendaire Sir Stirling Moss ne sera plus jamais revu.

Moss est malheureusement décédée le 12 avril à l’âge de 90 ans après avoir lutté contre une maladie de longue durée.

Les hommages ont rapidement afflué pour le pilote largement considéré comme le plus grand talent polyvalent de l’histoire, et ces hommages se sont poursuivis.

Moss a concouru pour Mercedes en Formule 1, remportant sa première course au Championnat en tant que membre de l’équipe en 1955 au Grand Prix de Grande-Bretagne, avant de remporter la Mille Miglia avec le constructeur allemand la même année.

Et l’actuel patron de Mercedes, Wolff, a déclaré qu’un talent comme Moss ne serait plus jamais revu.

“Les réalisations de Sir Stirling Moss ne sont devenues claires pour moi que lorsque j’ai fait moi-même le Mille Miglia”, a-t-il déclaré sur GPToday.net.

«Aldo Costa et moi nous sommes lancés dans l’aventure et nous avons réalisé le danger et le courage que ces gars de l’époque devaient mettre en jeu pour être compétitifs.

«Cela a élevé mon opinion de Sir Stirling Moss au plus haut niveau possible d’un pilote de course, car seul un homme très courageux peut gagner cette épreuve de deux jours sur les routes nationales en Italie.

«La dernière fois que je l’ai rencontré, c’était avec ma femme Susie et sa femme Susie. Je suis très triste d’apprendre son décès.

«Sir Stirling était un personnage plus grand que nature dans notre sport et l’un des survivants d’une époque où la course automobile était consacrée au danger, à la bravoure et à la camaraderie.

“Mais surtout, la carrière de Stirling a été caractérisée par un esprit sportif irréprochable et en cela il s’est vraiment démarqué.

«Il a été une grande figure de l’histoire de Mercedes, à la fois en tant que pilote de Grand Prix et vainqueur de la Mille Miglia 1955.

«Il n’est pas exagéré de dire que nous ne reverrons plus jamais son semblable. Nos plus sincères condoléances vont à son épouse Lady Susie, à sa famille et à ses amis. Bonne chance à un vrai coureur. “

