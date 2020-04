Toto Wolff pourrait manquer plus de week-ends de course en 2020

Date publiée: 29 avril 2020

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, n’a pas exclu de manquer plus de week-ends de course si ou quand la saison de Formule 1 2020 commence.

Lors du Grand Prix du Brésil 2019, où les titres des pilotes et des constructeurs ont de nouveau été bouclés pour une autre année, Wolff a sauté sa première course depuis 2013 et a déclaré qu’il restait en Europe pour “se concentrer sur d’autres sujets ouverts”.

Le directeur technique de Mercedes, James Allison, a repris les fonctions de Wolff pour ce week-end et il pourrait à nouveau assumer cette responsabilité en 2020.

“Pour 2020, je suis le directeur de l’équipe chez Mercedes, même si je peux partager mon temps différemment et ne pas être à chaque course”, a déclaré Wolff au journal Osterreich.

«Je veux faire ma part pour que Lewis Hamilton remporte le septième titre.»

Wolff a également déclaré dans une récente interview sur la chaîne YouTube de Mercedes: «L’un des points forts de notre organisation est l’autonomisation.

«Si l’un de nous devait être complètement mis à l’écart, le reste du peloton ramasserait le ballon et courrait avec.

«C’est un avantage spécial pour l’équipe Mercedes F1.»

Wolff, quant à lui, a déclaré qu’il avait gardé le contact avec Lewis Hamilton pendant la période de verrouillage et que le sextuple champion du monde était toujours aussi motivé et affamé que jamais pour devenir sept.

“Il avait l’habitude de beaucoup voyager, mais maintenant, il est également bloqué”, a déclaré Wolff.

«Mais il sait comment utiliser la situation de manière positive.

«Il reviendra avec une motivation encore plus grande qu’auparavant et il m’en assure à chaque appel téléphonique.»

