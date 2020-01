Toto Wolff qualifie la Formule E de «Super Mario Kart avec de vrais pilotes»

Date publiée: 26 janvier 2020

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, dit que la série de Formule E tout électrique est comme “Super Mario Kart avec de vrais pilotes”, mais il aime l’expérience jusqu’à présent.

Mercedes a intégré sa propre équipe FE pour la première fois de la saison 2019-2020, reprenant la tenue HWA Racelab.

Et Wolff serait présent à l’ouverture de la saison en Arabie saoudite en novembre dernier – il est sûr de dire qu’il a apprécié l’expérience et qu’il avait l’impression de regarder une version réelle de Super Mario Kart.

«J’ai vraiment apprécié l’expérience, je dois dire», a-t-il déclaré sur Crash.net.

«Je ne suis jamais allé en Arabie saoudite auparavant et le lancement de notre voyage en Mercedes Formule E était très spécial.

«La foule était phénoménale, voyant comment ce pays s’ouvre – quelque chose que je ne m’attendais pas de cette façon. Et la course est très différente de la Formule 1, vous pouvez clairement le dire.

“Pour moi, c’est Super Mario Kart avec de vrais pilotes, mais c’est absolument valable pour lui donner une chance.”

La gamme de Mercedes comprend l’ancien pilote McLaren F1 et le champion F2 2019 Nyck de Vries.

Vandoorne est actuellement en tête du championnat des pilotes avec 38 points, tandis que de Vries occupe la 11e place du classement avec 18 points.

Leurs contributions ont cependant permis à Mercedes P2 de se classer au début du classement par équipes, à seulement quatre points du départ de BMW i Andretti Motorsport qui a ouvert la voie avec 60 points.

Il n’est donc pas surprenant que Wolff soit très satisfait de ce qu’il a vu jusqu’à présent, affirmant que ses pilotes ont «surpassé».

“Nyck a déjà beaucoup contribué aux performances de l’équipe”, a expliqué Wolff.

«Il est très mature et la façon dont il – en tant que personnalité et en tant que pilote de course – a pu intégrer l’équipe avec Stoffel est vraiment agréable à voir.

«Nous avons fixé nos ambitions ou nos attentes sur un objectif réaliste, que nous avons dépassé et les deux moteurs ont contribué à cet événement.»

