Toto Wolff répond aux rumeurs d’Aston Martin … encore

Date publiée: 6 avril 2020

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a de nouveau déclaré qu’il n’avait pas l’intention de devenir PDG ou de faire un investissement dans Aston Martin.

Avec le retour officiel d’Aston Martin en Formule 1 en tant qu’équipe d’usine en 2021 au moment où le contrat actuel de Wolff avec Mercedes sera terminé, le moulin à rumeurs est en mode overdrive.

L’investisseur de Wolff et d’Aston Martin, Lawrence Stroll, sont de bons amis, mais Wolff a déclaré que les personnes qui établissaient ces liens se trompaient.

“Dans la plupart des histoires qui pouvaient être lues à ce sujet, les gens ont additionné 1 + 1 et l’ont transformé en 3”, a déclaré Wolff au journal autrichien Osterreich.

«Quel est mon statut actuel? Ma participation à Mercedes est solide, mon contrat court jusqu’à la fin de 2020 et nous sommes toujours en bonne discussion sur ce que nous voulons faire ensemble.

«Nous discutons. Mais tout cela a été mis en arrière-plan par Corona. Nous avons tous maintenant de plus gros problèmes à résoudre: des problèmes humains dans nos entreprises. »

“Je ne vais pas devenir PDG d’Aston Martin, et je ne vais pas y faire d’investissement stratégique non plus.”

Wolff a poursuivi en disant que, à “court terme”, il prévoyait de rester avec les flèches d’argent, malgré un malheur inexpliqué pendant l’hiver.

“Je suis dans la huitième année maintenant”, a-t-il déclaré.

«J’adore le sport et cette équipe. Cependant, je suis quelque peu surpris par la tournure des événements au cours de l’hiver et par le comportement des individus.

«Bien sûr, cela a aussi à voir avec ma décision sur ce qu’il faut faire en 2020 et au-delà. Mais je suis et resterai à la tête de Mercedes Motorsport et patron de F1, et rien ne changera à court terme. »

Bien que Wolff ait précédemment nié les liens avec Aston Martin dans une autre interview, les rumeurs persistaient selon lesquelles tout n’allait pas bien entre Wolff et Mercedes, car il y aurait des «fissures dans la relation».

