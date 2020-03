Tous les systèmes fonctionnent toujours pour Mercedes et Red Bull

Date publiée: 16 mars 2020

Mercedes et Red Bull ont l’intention de garder leurs usines britanniques ouvertes à la suite de la pandémie actuelle de coronavirus qui balaie le monde.

Ferrari a fermé ses bases à Marenello et Modène jusqu’au 27 mars au moins, l’Italie restant le pays européen le plus touché, mais ses rivaux titre Mercedes et Red Bull sont tous deux en mesure de continuer à consacrer du temps, de l’argent et des ressources à ses plus opérations immédiates de Formule 1.

“Nos usines restent ouvertes en ce moment, conformément aux conseils du gouvernement britannique”, a déclaré un porte-parole de Mercedes.

«Nous n’avons eu aucun cas jusqu’à présent dans les deux établissements. Les membres de l’équipe revenant d’Australie seront isolés pendant 14 jours pour minimiser tout risque d’infection. »

Red Bull reste également ouvert.

“Nous pouvons actuellement continuer à travailler en Angleterre”, a déclaré Helmut Marko de Red Bull à F1-Insider.com.

«Je suppose que toutes les équipes basées en Angleterre continueront de tourner à plein régime, à l’exception de McLaren. En tout cas, nous travaillons à plein régime. »

Avec Ferrari incapable de travailler à pleine capacité dans un avenir immédiat, il sera intéressant de voir s’ils finiront par devoir rattraper leurs rivaux une fois que la saison de Formule 1 commencera finalement.

