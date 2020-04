“Tout le monde ne comprend pas que nous sommes en crise”

Lors des tests de pré-saison, . a interviewé plusieurs directeurs d’équipe de Formule 1 au sujet de leurs plans et objectifs pour l’année à venir.

La saison 2020 promettait d’être un tournant pour le sport: la fin de l’ère Bernie Ecclestone, car tous les règlements, contrats et accords hérités de Liberty Media, titulaire des droits commerciaux de la F1 depuis janvier 2017, devaient expirer le 31 décembre.

La pandémie mondiale a éclipsé cela, comme pour tant de choses. Inévitablement, une partie de ce qui a été couvert dans ces entretiens n’est plus pertinente et s’est retrouvée dans la salle de montage.

Une interview qui a été publiée alors que la F1 se dirigeait vers le bas pour son ouverture de la saison (avortée) impliquait le patron de l’équipe de Haas, Guenther Steiner, l’italien coloré et direct dont le modèle commercial a perturbé le sport lorsque Haas est apparu en 2016.

L’entrée américaine s’est classée huitième de son premier championnat après une année régulière, une position qu’elle a répétée la deuxième année. En 2018, l’équipe détenue par le magnat de la machine-outil Gene Haas est passée à un cinquième sensationnel. Il nourrissait l’espoir d’affronter les meilleures équipes la saison suivante, mais une combinaison de problèmes aérodynamiques et de pneus associés les a fait chuter à un neuvième décevant, comme détaillé dans notre précédente interview.

Steiner est retourné aux États-Unis après que la F1 ait mis en service son ouverture de saison.Par voie de mise à jour, Gunther a aimablement accepté une nouvelle interview, cette fois réalisée non pas dans l’hospitalité de l’équipe mais par liaison vidéo avec son domicile au nord de Charlotte en Caroline du Nord. Steiner s’y est installé après avoir quitté son pays natal – il est né dans la région germanophone du Tyrol du Sud – pour occuper un poste avec l’équipe NASCAR de Red Bull (un conte pour un autre jour).

«Je suis revenu directement d’Australie samedi», explique-t-il. “Je suis de retour ici depuis lors en essayant de quitter le moins possible la maison.”

Sans surprise, ce patron de l’équipe le plus hyperactif affirme sans doute qu’il parvient à rester “aussi occupé que jamais” malgré le verrouillage.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

“Ce ne sont que des défis différents pour le moment. Ce n’est pas comme si vous n’aviez pas de cible, [so] tu vas facile. J’ai tellement de choses à faire. Il y a beaucoup de grandes décisions en Formule 1, pour l’équipe, [and] J’ai ma propre entreprise à gérer. » Il s’agit de Fibreworks, un fournisseur de fibre de carbone de l’industrie locale du sport automobile.

Haas a subi une terrible campagne en 2019 “Je commence normalement entre 7 et 7h30 du matin dans mon bureau ici à la maison – évidemment je ne vais pas au bureau – mais il y a tellement de choses à faire. Je termine normalement un peu plus tôt qu’avant parce que quand il arrive à l’après-midi ici [with a time zone difference of five hours to the UK] tout le monde ralentit vers 14h, 15h là mon temps, je [then] faire tout ce que j’ai repoussé pendant la journée. »

Avec la recherche et le développement, la conception et la production entrepris chez Ferrari et Dallara en Italie, une base d’équipe située dans les Midlands britanniques (Banbury) et des fonctions de soutien opérant à partir du siège de la course Haas – ses équipes sont actives dans la NASCAR et la compétition hors route en aux États-Unis – à Kannapolis (près de Charlotte), Steiner a adopté le «travail à distance» bien avant qu’il ne devienne populaire en F1. Cela a-t-il facilité la gestion des défis posés par la pandémie?

«Pour moi, peu de choses ont changé. Par exemple, les réunions avec des gens au Royaume-Uni ou en Italie, où 95% d’entre eux sont en tout cas, il s’agit de «Donnez-moi simplement une adresse ou envoyez-moi une invitation et je serai là».

“Je pense que le monde va apprendre beaucoup de cela, que peut-être nous n’avons pas besoin de faire tout ce voyage. Regardez comment nous parlons, je veux dire, la qualité. Nous ne pouvons pas nous serrer la main, mais nous ne devrions pas le faire de toute façon [at] cette fois.”

C’est quelque chose dont la F1 pourrait bénéficier à l’avenir, souligne-t-il. “Cela coûte moins cher parce que nous n’avons pas besoin de voyager, et c’est moins fatigant parce que vous ne vous asseyez pas dans un avion.”

Mais il y a une leçon plus importante que la F1 doit tirer de la situation actuelle, ajoute-t-il.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

«Tout ne monte pas toujours. Parfois, vous descendez aussi et vous devez être prêt. Je pense que nous n’étions pas préparés à cela parce que normalement vous avez un plan de crise sur ce que vous allez faire, mais maintenant nous négocions toujours notre plan de crise entre le 10 [teams].

La F1 aurait-elle pu être mieux préparée à la pandémie? »Je pense donc que pour apprendre, nous devons être un peu plus prudents. Pas toujours de plus en plus, mais parfois il suffit de stabiliser quelque chose et d’essayer de vivre selon nos moyens pour que tout le monde puisse vivre même si nous heurtons une bosse sur la route, ce qui peut toujours arriver.

Il est en plein vol, alors je l’ai laissé continuer: «Vous savez, personne n’a prédit celui-ci. Tout le monde avait peur d’une crise financière à venir, et tout à coup, nous avons une pandémie qui finit par être une crise financière également. Personne ne l’avait prédit. Nous devons juste être un peu plus prudents, pas [be] Effrayé par [it], mais soyez mieux préparé à tout ce qui pourrait traverser la route.

Mais la F1 aurait-elle pu raisonnablement prévoir une pandémie frappant le sport, en particulier lorsque le monde entier était sans doute surpris en train de faire la sieste?

«À mon avis, vous ne pouvez pas mettre en place un plan spécifique. Mais ce que nous devons planifier, ce n’est pas de courir toujours à 100%, de presser tout ce que nous pouvons en tirer, car alors il ne vous reste plus rien. Vous devez vous assurer que vous disposez d’un tampon [in case] quelque chose comme ça arrive.

“Comme dans toute entreprise, vous [need] un peu d’argent à la banque, puis si quelque chose ne va pas, vous savez que vous pouvez survivre pendant un certain temps. Nous n’avons même jamais pensé qu’il pourrait y avoir une crise. Si vous avez une crise, [we thought] nous nous en occupons. Mais ce n’est pas facile, et beaucoup de gens travaillent dur pour y arriver. »

Malgré les récits de dissidence entre les équipes, il est optimiste: «Beaucoup de gens qui sont sortis assez forts essaient d’aider cela, vous savez au sein des équipes, et sont créatifs et positifs.

«Tout le monde n’a pas encore compris que nous sommes en crise, mais beaucoup de gens sont très, très solidaires, très créatifs [so] que nous pouvons survivre. Nous tous, pas seulement quelques-uns d’entre nous.

Pas de publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et vous inscrire

Je me demande s’il s’agit d’une référence indirecte à la position de Ferrari sur les budgets, et je décide de poursuivre ce point séparément – voir ci-dessous. Mais revenons à son argument sur le maintien d’une réserve de crise: cela ne serait-il pas contraire à l’essence même de la F1, qui est à tout moment à la limite absolue?

Steiner veut des chances de podium réalistes pour Haas “Fondamentalement, en tant que sport, il doit être limité”, dit-il. «En tant qu’entreprise, nous devons nous différencier. C’est toujours deux discussions. En tant que compétition sportive, nous devons toujours aller jusqu’à 100, max. En tant qu’entreprise, nous devons être assez intelligents en tant qu’hommes d’affaires, car c’est une grande entreprise. Nous avons beaucoup de responsabilités pour beaucoup d’employés, beaucoup de familles qui travaillent [in F1]. “

Compte tenu des commentaires susmentionnés, que pense Guenther des principales téléconférences de l’équipe, convoquées régulièrement afin que la FIA, la F1 et les équipes puissent affronter de front les différents défis du sport?

“Il y a beaucoup plus de compréhension les uns des autres”, dit-il. «Il n’est pas unanime – pour l’instant – que nous soyons tous d’accord sur les mêmes choses. Il y a différentes choses [we disagree on]. Vous devez également tenir compte du fait que nos modèles commerciaux sont très différents, donc s’ils étaient unanimes, quelque chose ne fonctionnerait pas.

«Nous devons simplement être unanimes pour trouver un compromis. Nous devons nous respecter mutuellement. Mais nous nous rapprochons et, espérons-le, la semaine prochaine, nous pourrons peut-être faire un pas en avant avec nos discussions en ce moment.

De toute évidence, toutes les équipes ont des listes de souhaits différentes; que préférerait-il voir comme résultat final?

“Si vous voulez un [simple answer]: que tout le monde peut être compétitif. Même sur le [prize] l’argent, l’argent doit être très similaire pour que nous soyons compétitifs. Donc, ce devrait être une coupe économique dans laquelle tout le monde peut vivre: les grandes équipes peuvent y vivre; les petites équipes peuvent y vivre.

“Mais la plus grande chose [that] pour moi qui doit sortir, c’est que nous devons être compétitifs. Être compétitif ne signifie pas que tout à coup Haas veut gagner des courses. Oui, nous voulons gagner des courses, bien sûr, mais vous devez savoir où nous en sommes.

«Nous voulons être dans une position – dans une position réaliste – où, dans quelques années, nous pourrons être sur le podium. Et puis, si nous faisons du bon travail, nous obtenons plus [prize] l’argent, et nous pouvons obtenir le budget plus élevé. Ensuite, nous pouvons gagner des courses. Il doit y avoir une possibilité honnête d’y parvenir. C’est pour moi ce que j’aimerais voir sortir de cela. »

Pendant les tests, j’ai brièvement parlé avec Gene Haas, qui a dit qu’il était entré en F1 en pensant que l’équipe avait une chance de gagner, mais il s’est vite rendu compte qu’il n’y avait aucune chance en raison des structures financières et organisationnelles du sport. Sur la base des commentaires de Gene, je demande à Guenther si la F1 pourrait (encore) être un sport dans lequel chaque participant a une chance de gagner à condition de bien faire les choses.

Les équipes de milieu de terrain devraient avoir la chance de gagner, déclare Steiner [could]. Je ne dirais pas tout le monde parce que ce n’est pas possible. Tout le monde sur une certaine période de temps, je dirais juste pour clarifier cela, devrait pouvoir gagner s’il fait du bon travail. Je pense que nous nous rapprochons de cela. [But at] le moment, qui peut battre les grandes équipes?

«Des équipes comme McLaren et Renault ne peuvent pas les battre, alors quelle chance avons-nous de plus petites? Mais avec un plafond budgétaire, je pense que nous avons au moins une chance de rapprocher le terrain, et si vous faites du bon travail, vous serez récompensé. Cela vous pousse peut-être à l’étape suivante, puis vous pourrez peut-être gagner.

“Mais, pour le moment, ce n’est tout simplement pas [possible]. Ou vous injectez des milliards. Je ne parle pas de millions. Des milliards. “

Ce qui nous amène à la question suivante: étant donné que les plafonds budgétaires semblent être les sujets les plus épineux lors des appels des chefs d’équipe, à quel niveau aimerait-il que les plafonds budgétaires soient fixés? Haas gère déjà l’un des budgets les plus bas et certainement le plus faible en raison de son modèle unique de «buy-in».

Au début, il refuse d’être tiré au sort, affirmant que les équipes étaient séparées d’environ 10 millions de dollars après le dernier appel, mais je signale des chiffres compris entre 100 et 150 millions de dollars.

«La vérité se situe quelque part entre les deux», admet-il, «parce que je pense que 100 millions de dollars sont très difficiles pour les grandes équipes, et nous devons être respectueux de ce qu’elles font.

«La FIA et le président de la FIA (Jean Todt) ont une bonne compréhension de l’endroit où le plafond budgétaire doit être, pour convenir à tout le monde. Leur décision sera basée sur des faits et non sur des opinions politiques et partiales. Je pense que nous y arrivons, mais nous n’en sommes pas encore là, donc je ne veux pas chanter “gloire” trop tôt. “

L’une des accusations souvent portées contre Haas par ses détracteurs est qu’il s’agit effectivement d’un esclave politique de Ferrari, au même rythme que Maranello en raison de sa dépendance à l’égard de l’équipe italienne pour le support technique et les services. Pourtant, les deux sont clairement en contradiction avec les plafonds budgétaires. Est-il difficile de maintenir des relations cordiales dans de telles circonstances?

«Notre respect mutuel pour Ferrari, Haas, il est toujours là, c’est sûr. Nous en avons évidemment discuté, mais nous n’avons jamais été esclaves de Ferrari. Nous avons toujours travaillé ensemble de manière respectueuse. Sans eux, je ne serais pas là et je ne le nierais jamais. Je l’ai dit en public plus d’une fois que sans leur aide, nous ne serions pas ici.

“Chaque fois que je vais contre Ferrari, il n’y a pas de manque de respect” – Steiner “Mais nous ne pouvons pas être des esclaves, car en ce moment c’est une crise. Nous devons prendre soin de notre propre coin, car si nous allons avec eux, nous descendons. Et nous ne pouvons pas descendre. Ils le savent. Je pense que notre relation est suffisamment solide pour que nous puissions accepter d’être en désaccord sur certaines choses de la vie ou sur la façon dont nous menons nos affaires. Je pense que cela montre que nous nous respectons, mais nous ne sommes en aucun cas des serviteurs ou des esclaves.

«En disant que je ne leur manque pas de respect, car je les respecte beaucoup. Donc, c’est une de ces choses dans cette relation que parfois vous devez accepter d’être en désaccord, et simplement continuer. Nous ne décidons pas. Ils ne décident pas; nous dix équipes décidons [the way forward]. “

Décrirait-il la relation entre l’équipe emblématique de son pays et celle de l’équipe qu’il a fondée dans son pays d’adoption comme purement commerciale et non politico-commerciale?

“Je veux dire,” rit-il, “c’est politique quand ça nous convient tous les deux. C’est une affaire mais ce n’est pas opportuniste, c’est quelque part entre les deux. Il n’a pas besoin d’être toujours l’un ou l’autre. Il peut y avoir quelque chose entre les deux, vous savez.

“C’est comme si vous conveniez de quelque chose que nous combattons ensemble; si nous ne sommes pas d’accord là-dessus, nous ne nous battons pas, mais disons-nous ce que nous en pensons. Mais il n’y a aucun manque de respect et chaque fois que je vais contre Ferrari, il n’y a aucun manque de respect.

“Mon plus grand intérêt est de protéger Haas, et le second est [to protect] tout ce qui vient après [that]. “

. publiera une interview vidéo étendue avec Guenther Steiner plus tard cette semaine. Abonnez-vous à notre compte YouTube pour vous assurer de ne pas le manquer.

RacingLinesParcourir toutes les colonnes RacingLines

Partagez cet article . avec votre réseau: