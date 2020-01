Toute l’équipe va construire des mulets pour des tests de pneus de 18 pouces

Date publiée: 24 janvier 2020

Passant à des pneus de 18 pouces pour la saison 2021, Pirelli a reçu un coup de pouce bienvenu avec des nouvelles que les 10 équipes construiront des voitures à mules pour faciliter les tests.

La saison prochaine, la Formule 1 passera aux pneus de 18 pouces.

De plus, les pneus avant seront plus étroits, réduits de 305 mm de largeur à 270 mm, tandis que les pneus arrière resteront de 405 mm de large.

Pirelli a commencé à tester les pneus 2021 sur la piste en septembre de l’année dernière avec Sergey Sirotkin au volant d’une voiture mule modifiée basée sur la Renault 2018.

Une nouvelle ère de @ F1 commence. @sirotkin_sergey @ RenaultF1Team commence le tout premier tour de # F1testing @PaulRicardTrack avec des pneus 18 pouces # Fit4F1 #Pirelli #PZero # F1 🇫🇷 pic.twitter.com/3JWh6Aq0wZ

– Pirelli Motorsport (@pirellisport) 12 septembre 2019

McLaren et Mercedes ont repris les tests un mois plus tard, conduisant également des voitures à mules.

La bonne nouvelle pour Pirelli, cependant, est que les 10 équipes ont déclaré qu’elles construiraient des voitures à mules pour tester les pneus. Les voitures seront basées sur les règles de 2020.

“Nous avons un plan chargé pour cette année”, a déclaré Mario Autola, le patron de Pirelli Motorsport.

«Il est très positif que les 10 équipes aient confirmé qu’elles allaient fabriquer une mule pour les tests cette année.

«Aussi parce que cela signifie qu’à Abu Dhabi [at the] À la fin de la saison, nous aurons trois jours de tests et toutes les équipes fourniront à la voiture des pneus de 18 pouces.

“[That is] une bonne validation du produit que nous prévoyons d’introduire en 2021.

«Parce qu’Abu Dhabi est fin novembre, début décembre.

“Donc, s’il y a un ajustement [needed], nous avons un peu de temps. Pas grand-chose, car l’Australie est à la mi-mars et le test à Barcelone est en février.

«Mais nous avons un peu de temps pour réagir, si nous avons besoin de petits ajustements.

“Il est très positif que nous ayons les 10 équipes au volant de la voiture mulet donc elles sont toutes au même niveau – aucun avantage pour personne.”

Pirelli effectuera 25 jours de tests au cours de cette année avant le traditionnel test de fin de saison du circuit Yas Marina dans le sillage du GP d’Abu Dhabi. Cela passe de deux jours à trois.

